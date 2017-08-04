Как Бонапарт нагнёт БАДа, Хан и Крепыш наподдадут Моржу, а Брюнет съест Котлету

А мы продолжаем наш рассказ о предстоящей смене элит в Челябинской области, начатый в статье «Челябинскую область скоро возглавят: губернатор Бонапарт, мэр Челябинска Брюнет, председатель ЗСО Крепыш и прочие молодые и энергичные».

На этот раз текста не будет, дорогие друзья!

Одни картинки.

Да и тех не много, но они отражают суть будущих перемен.

Впереди выходные, не парьте себе мозги.