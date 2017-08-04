Как Бонапарт нагнёт БАДа, Хан и Крепыш наподдадут Моржу, а Брюнет съест Котлету

Комикс от «УралДейли.ру»
А мы продолжаем наш рассказ о предстоящей смене элит в Челябинской области, начатый в статье «Челябинскую область скоро возглавят: губернатор Бонапарт, мэр Челябинска Брюнет, председатель ЗСО Крепыш и прочие молодые и энергичные».
На этот раз текста не будет, дорогие друзья!
Одни картинки.
Да и тех не много, но они отражают суть будущих перемен.
Впереди выходные, не парьте себе мозги.
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Комментарии
Да с чего вы взяли, что Бурматов будет губернатором?
Да, и я пр это! Я буду губернатором!
Не вижу резона для этого материала. Общество ныне видит, что на всех перечисленных постах нужно работать честно, а иначе Лондон, Озёрск, макароны. И тогда особо разницы нет, что одни, что другие.
Уважаемый Tom! Ну почему же нет? Личный взгляд редактора, да даже просто точка мнения . Никто ведь не предполагал до чего дойдёт конфликт с Украиной- однако ж, дошёл! Чем черт не шутит ?дефицит кадров катастрофический- так почему бы нет?
Ах лимончики, вы лимончики, вы растете не в моем саду!
Ах лимончики, вы лимончики, вы растете у Семы (Мительмана) на балкончике!
Да, нууу... нет!!! Бывший мгеровец и едросовская "торпеда" бурматов и клевреты его у кормила области взамен нынешних рулевых - это будет, образно выражаясь, "шоковая терапия", то бишь бедствие для Чел. Области. Потому как в роли управленцев - совсем пустое место. Башни в Кремле не совсем же безбашенные...
Рашников по слухам именно на Бурматова ставку. Поэтому раз ЦАРЬ областти решает,то быть и ему Бурматову новым хозяином. Поэтому в Кремле лично Медведев за Бурматова, а Президент если воля царя области ему выгодна,то назначает. Сейчас именно Томинский ГОК, дает много денег области. Впереди такие проекты, как опробывание продаж земли КНР, разработка лесов КНР,отселение граждан в иные регионы. А бурматов может это все отлично организовать. По последним данным, к 2019-21 г. в области , число мигрантов будет до 50% составлять рабочие руки. Сейчас Дума намерена принят Закон, кто желает жить в РФ,то им через 60 суток право на гражданство, субсидии на приобретение жилья, выделение земель на строительство. Полное погашение кредитов, если семья имеет более 5 детей с момента приезда в РФ. Это дает примерно РФ до 67 млн. новых ГРАЖДАН.Кроме того решено за счет мигрантов, укрепить части спецназа,в каждом большом городе будут бригада спецназа до 5000 штыков, это парни будут на ОСТРИЕ борьбы с разными врагами. Доказано выходцы с СНГ, преданные и не станут переходить на сторону опозиции и врагов при часе опасности. Поэтому Бурматов и его КОМАНДА это ядро новое и оно докажет ,что готово работать во бЛАГО населения и нести прибыли.
Не трындите зря про Виктора Филипповича.
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