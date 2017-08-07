Сделал Юревичу уголовное дело? Иди на УДО, гуляй смело!

Как стало известно «UralDaily.ru», бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко, осуждённый в сентябре 2009 года на 7 лет лишения свободы и выплату штрафа в 300 млн рублей (впоследствии штраф снижен до 70 млн) за получение взятки, скоро выйдет на свободу. Всё это время Тесленко содержался в СИЗО №7, называемого среди элиты «изолятором ФСБ», «на зону» экс-министр так не отбыл.

Условно-досрочное освобождение для Виталия Тесленко стало возможным благодаря деятельному раскаянию, сотрудничеством со следствием и дачей исчерпывающих показаний, изобличающих в получении взятки в 27 млн рублей бывшего южноуральского губернатора Михаила Юревича.

Это был первый «эпизод» уголовного дела Юревича, ныне насчитывающего ряд других статей УК РФ, главным эпизодом на сегодняшний день является получение взятки на рекордную для России сумму в 3,4 млрд рублей в рамках так называемой «дорожной революции».

Пример Тесленко (как ранее — других фигурантов уголовных дел: экс-сити-менеджера Озёрска Евгения Тарасова, бизнесмена Олега Лакницкого, руководителя ЧОПа «Питон» Игоря Калугина, изобличивших бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко, осуждённого на 9 лет, и экс-зама Юревича Николая Сандакова) показывает, что силовики держат свои обещания—давшие показания на главного вора Южного Урала, впоследствии — главаря ОПС Юревича либо отделываются условными сроками и штрафами, либо выходят на свободу условно-досрочно.