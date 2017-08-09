Юревич объявил войну всей Челябинской области, каждому из нас. Чем ответим?

09.08.2017 г., 14:27
Летающий Макаронный монстр должен быть уничтожен!
Юревич арест

Выведя почти все свои бизнес-активы за пределы Челябинской области и России, Юревич объявил войну каждому из нас. 

Что можно предпринять?

Это война, а на войне не должно быть места никакой жалости. Весь оставшийся в регионе бизнес Юревича, все его счета должны быть арестованы. Родителям Юревича, как прямым пособникам ограбления и мародёрства, — должны быть предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, они должны быть найдены и взяты под стражу до решения суда.

Как и все, кто причастен к этой сделке. 

Топ-менеджеры всех предприятий Юревича также должны быть взяты под арест.

Немедленно взять под стражу находящуюся под подпиской о невыезде старушку Бутакову, тёщу Белоусова.

По сути находящиеся в состоянии войны, объявленной Юревичем, силовики — должны обеспечить безопасность не только региона, но и государства. А речь идёт именно о национальной безопасности. Ведь «Макфа» — федеральный бизнес и бренд.

Юревичу должен быть нанесён максимальный ущерб, и с ним нужно поступить так, как надлежит поступать с врагами во время войны. 

Должны быть взяты в заложники все, кто ему хоть сколько-нибудь дорог, включая любовниц. Будем называть вещи своими именами. 

Заложники должны быть арестованы и выпущены на свободу лишь после возвращения активов в Россию.

Мы предлагаем силовым структурам добиться лишения адвокатских лицензий всех стряпчих Юревича, как пособников преступления против человечности (а именно так следует квалифицировать вывод активов на Кипр).

Мы призываем челябинцев бойкотировать всё, связанное с бизнесом Юревича. Не покупать его хлеб, крупу и макароны. Не смотреть фильмы и не играть в боулинг в его ТРК. Не жить в его отелях. Не есть в его ресторанах.

Мы призываем челябинцев организовывать пикеты и митинги, разумеется, санкционированные властями. Стоять на проходных, у магазинов Юревича, раздавать листовки о бойкоте его продукции.

Мы предлагаем челябинским политикам — депутатам, чиновникам — высказаться на этот счёт, занять принципиальную позицию, помочь ресурсами своим избирателям, в том числе — принять участие в организации пикетов и митингов.

Мы предлагаем подключить все силовые структуры России для решения «проблемы Юревича». В том числе — назначить за его поимку награду.

Нужно подключать международные организации — общественные и правоохранительные.

Необходимо вести персональные санкции в отношении Юревича, его родственников, топ-менеджеров и бизнес-партнёров. 

А также санкции против государства Кипр и киприотских компаний, замешанных в ограблении.

Провести тотальную чистку чиновников во власти, которые обязаны Юревичу своей карьерой.

Необходима широкая люстрация всех «макаронников», включая политтехнологов, близких ему журналистов и прочей «информационной» обслуги.

Весь бизнес Юревича должен быть конфискован в пользу государства, ограбленные челябинцы должны получить своё.

Это война.

Андрей Корецкий, фото из открытых источников

Теги: 

Комментарии

Читатель

Вместе с Юревичем бок о бок работал и воровал господин Давыдов С.В.

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Само собой. И Фантомаса - на цугундер.

Читатель

Одна команда с Юревичем.

Читатель

Один воровской корман с Юревичем.

Читатель

Один приговор с Юревичем.

Гость

Следующим номером в кутузку команду Дубровского!

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

И при чём тут Дубровский?

От нечего делать читающий

А ведь и ты, господин Корецкий, до 2005 года был в команде Юревича с погонялом "информационный киллер", значит и тебе надо об'явить войну?

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

От нечего делать читающий, верно, был. Вот только Юревич воровал после 2005 года, когда стал мэром Челябинска, а потом губернатором. Поэтому я к его махинациям не причастен, и с 2005 года - я всегда против Юревича.

ГОСТЬ

Корецкий,ну как? Юревич,всех нае..л и живет в Лондоне в шоколаде и чихать он хотел на уголовные дела. Активы все вывел.

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

ГОСТЬ, ещё не вечер. Даже если Юревич не сядет, он уже потерял очень многое. Репутацию, политическое будущее, да и из Лондона носа не высунет.

Дождёмся реакции Интерпола.

патриот

Всю команду Юревича призвать к ответу! Лишить статуса члена СФ Гехтински и ее друганов из " ночного дозора", кому она по десны обязана карьерой!

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

патриот, Гехт обязана карьерой как раз "Дневному дозору", её двигал Грачёв.

Аватар пользователя Антон Усков
Антон Усков

Думаю, что надо тогда создавать санкционный список...

Вивалвивалракью

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Антон, надо заняться его составлением.

Читатель

Класно фотки подобраны, фантомас ключевая фигура это ясно. Одно неясно, почему он на свободе. Покровителей тоже надо привлечь. Докуметы на Давыдова первому лицу государства с коментами и пояснениями где, когда и сколько. И что сейчас у него на руках после трудовой вахты с Юревичем.

Синицын

Корецкий, а почему такие сверх-слабые материалы на вашем сайте в последние две недели ? Ощущение, что время остановилось у вас где-то в 2012 году и в городе вообще больше ничего не происходит кроме как обсуждение политических трупов того времени

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Чем же они слабые, Синицын? Вам всё про Путина подавай? Или Вам кажется, что новость о том, что куча предприятий перестанет платить налоги в бюджеты Челябинска и Челябинской области, а это миллиарды рублей, - не главная местная новость дня? Вам кажется более интересной очередная сходка "диссидентов" в Вильнюсе?

Я Вам устал отвечать на Ваши однотипные аналогичные вопросы: миссия сайта "УралДейли.ру" - информационно довести или если угодно - сопроводить - Юревича и его приближённых до приговора в зале суда.

И мы этой миссии неукоснительно следуем.

Добавить комментарий

Максимальный размер файла: 1 МБ.
Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg.
Изображение должно быть меньше 1024x1024 пикселей.