Юревич объявил войну всей Челябинской области, каждому из нас. Чем ответим?

Выведя почти все свои бизнес-активы за пределы Челябинской области и России, Юревич объявил войну каждому из нас.

Что можно предпринять?

Это война, а на войне не должно быть места никакой жалости. Весь оставшийся в регионе бизнес Юревича, все его счета должны быть арестованы. Родителям Юревича, как прямым пособникам ограбления и мародёрства, — должны быть предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, они должны быть найдены и взяты под стражу до решения суда.

Как и все, кто причастен к этой сделке.

Топ-менеджеры всех предприятий Юревича также должны быть взяты под арест.

Немедленно взять под стражу находящуюся под подпиской о невыезде старушку Бутакову, тёщу Белоусова.

По сути находящиеся в состоянии войны, объявленной Юревичем, силовики — должны обеспечить безопасность не только региона, но и государства. А речь идёт именно о национальной безопасности. Ведь «Макфа» — федеральный бизнес и бренд.

Юревичу должен быть нанесён максимальный ущерб, и с ним нужно поступить так, как надлежит поступать с врагами во время войны.

Должны быть взяты в заложники все, кто ему хоть сколько-нибудь дорог, включая любовниц. Будем называть вещи своими именами.

Заложники должны быть арестованы и выпущены на свободу лишь после возвращения активов в Россию.

Мы предлагаем силовым структурам добиться лишения адвокатских лицензий всех стряпчих Юревича, как пособников преступления против человечности (а именно так следует квалифицировать вывод активов на Кипр).

Мы призываем челябинцев бойкотировать всё, связанное с бизнесом Юревича. Не покупать его хлеб, крупу и макароны. Не смотреть фильмы и не играть в боулинг в его ТРК. Не жить в его отелях. Не есть в его ресторанах.

Мы призываем челябинцев организовывать пикеты и митинги, разумеется, санкционированные властями. Стоять на проходных, у магазинов Юревича, раздавать листовки о бойкоте его продукции.

Мы предлагаем челябинским политикам — депутатам, чиновникам — высказаться на этот счёт, занять принципиальную позицию, помочь ресурсами своим избирателям, в том числе — принять участие в организации пикетов и митингов.

Мы предлагаем подключить все силовые структуры России для решения «проблемы Юревича». В том числе — назначить за его поимку награду.

Нужно подключать международные организации — общественные и правоохранительные.

Необходимо вести персональные санкции в отношении Юревича, его родственников, топ-менеджеров и бизнес-партнёров.

А также санкции против государства Кипр и киприотских компаний, замешанных в ограблении.

Провести тотальную чистку чиновников во власти, которые обязаны Юревичу своей карьерой.

Необходима широкая люстрация всех «макаронников», включая политтехнологов, близких ему журналистов и прочей «информационной» обслуги.

Весь бизнес Юревича должен быть конфискован в пользу государства, ограбленные челябинцы должны получить своё.