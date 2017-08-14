«Войди в меня! Я люблю сверху! Никогда не отказываю!» Проводится опрос о степени непристойности рекламы клуба на Кировке

14.08.2017 г., 19:37
Большинство челябинцев считают, что им предлагают какие-то пошлости
пошлая реклама

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области поступило целых пять обращений от бдительных, не желающих мириться с пошлостью и непристойностью на улицах любимого города челябинцев. Они возмущены рекламой ночного клуба «Neбар» на улице Кирова.

Бесстыжие девицы зазывают «войти в них», сообщают, что «любят сверху» и «никогда не отказывают» никому.

«Заявители считают, что данная реклама «оскорбительна и недопустима для нравственно здоровых людей», ее размещение на одной из центральных улиц, рядом с образовательным учреждением и памятными местами оскорбляет чувства жителей и гостей города.

Согласно ч.6 ст.5 Закона о рекламе в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

Челябинское УФАС России с целью получения мнения граждан о допустимости распространения данной рекламы запустило опрос на сайте. Голоса принимаются до 21 августа», — сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе Челябинского УФАС.

На момент публикации этого текста на вопрос челябинских антимонопольщиков: «Являются ли использованные в данной рекламе образы непристойными?» — положительно ответили — да, является, 72% респондентов, не нашли ничего плохого  в предложениях «войти сверху» «безотказных» барышень на рекламных баннерах 28% либерально и толерантно настроенных горожан.

Александр Меньшиков, фото из открытых источников

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