«Миша красавчик!». Бараны блеют за Юревича

Когда-то, ещё до того, как Юревич стал мэром Челябинска и задолго до того, как был назначен губернатором, — я работал в его газете «Вечерний Челябинск» на скромной должности редактора отдела политики. Можно ли сказать, что работал в команде Юревича? Пожалуй. Готов извиниться за это у челябинцев, которых ограбил Юревич, но полагаю, я вину перед обществом сполна искупил своей критикой главаря Макаронной ОПС на протяжении многих лет.

К чему это я? К тому, что я уже тогда, на рубеже веков и тысячелетий удивлялся тому, как к Юревичу не прилипает грязь. И настоящая грязь, и та, которую ему приписывали политические и экономические конкуренты.

Это настоящий феномен.

Против Юревича, что греха таить, на всех выборах работали жёстко и даже грязно. Но при этом, среди всего этого чёрного PR, про Юревич сообщали избирателям правду. Что он жадный, вороватый, что откосил от армии (помните все эти справки о психическом заболевании — подлинные), что он циничен по отношению к женщинам, груб, «разговаривает» матом и т.д.

Избиратели упорно не замечали всех этих пороков Юревича, неизменно выбирая его раз за разом депутатом Госдумы и главой Челябинска. Губернатором его, правда, не избирали — его нам назначили, скорее всего, за взятки. Но избрали бы, если бы выборы были, — это совершенно точно!

Когда Юревич стал губернатором, — появилась коррупционная тема. То есть и когда он был челябинским градоначальником, — она была (читаем заявление застройщика Рогозы), но не так явно, а тут — и вертолёт, и охрана, и порноканалы.

Но южноуральцы и особенности челябинцы в своей массе закрывали глаза на это явное воровство. Для них Юревич был хорошим. Дороги строил и жильё. И не важно, что процентов 40 клал себе в карман, а попросту крал.

По моему, всё эти люди идиоты и бараны. Любой, кто любит Юревича — идиот и баран. Но это не отменяет феномена Юревича.

Казалось бы, после обвинительных приговоров в отношении Тесленко, Шуховцева, Сорокуна, Серебренникова, Каримова, Е.Тарасова, теперь вот Цыбко (ну а недоведенных до приговора суда коррупционных процессов в отношении близких к Юревич чиновников и бизнесменов — ещё больше), — люди должны понять, что существует организованное преступное сообщество, и его главаря они должны вычислить сразу.

Однако этого не произошло. И даже когда возбудили уголовное дело по целому ряд статей УК РФ, и названа сумма взяток — просто рекордная для России, 3,4 млрд рублей, — отношение людей с положительного по отношению к Юревичу — не изненилось.

И вот, Юревич сделал первый шаг к тому, чтобы оставить город и область без колоссальных бюджетных поступлений, выведя почти весь свой немалый бизнес в оффшоры, тем самым повторно ограбив им же до этого ограбленных людей, а бараны блеют «Миша — хороший, Миша красавчик, обманул систему».

Это наблюдается и на нашем сайте — в комментариях под статьёй о киприотской авантюре Юревича, и на 74.ру — особенно (лучший комментарий «Ах ха хах!! Не успела действующая власть отжать у Юревича Макфу!»), а «МК-Урал» даже посвятил феномену блеющих за вожака баранов отдельную статью «Юревич, ты красава»: челябинцы рады за экс-губернатора и Кипр».

Ну как тут не вспомнить «Бараний марш» Бертольда Брехта.

Шагают бараны в ряд,

Бьют барабаны, —

Кожу для них дают

Сами бараны.

Мясник зовет. За ним бараны сдуру

Топочут слепо, за звеном звено,

И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,

Идут в строю с живыми заодно.

В чём же феномен этого слепого всепрощающего обожания к самому грандиозном вору и жулику в истории Челябинска и Челябинской области?

Безусловно, личное обаяние Юревича, его мужская харизма. Конечно, он — альфа-самец, причём видимо бисексуальный, и поэтому от Миши как сучки «текут» не только слабые на передок женщины, но и латентные челябинские педерасты.

Ещё у Юревича всегда были хорошие пиарщики, которые обработали общественное мнение на годы вперёд. Лучшие политтехнологи, медиа-менеджеры региона. Грачёв, Евдокимов, Уфимцев, Шагиев, Филичкины, Бобылева. А мощный медиа-холдинг Юревича с эффективными пропагандистами прилично «присел нам на уши».

Но главная причина, и это следует признать — неэффективность действующей власти, её непопулярность среди населения.