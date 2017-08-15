«Миша красавчик!». Бараны блеют за Юревича

Когда-то, ещё до того, как Юревич стал мэром Челябинска и задолго до того, как был назначен губернатором, — я работал в его газете «Вечерний Челябинск» на скромной должности редактора отдела политики. Можно ли сказать, что работал в команде Юревича? Пожалуй. Готов извиниться за это у челябинцев, которых ограбил Юревич, но полагаю, я вину перед обществом сполна искупил своей критикой главаря Макаронной ОПС на протяжении многих лет.
К чему это я? К тому, что я уже тогда, на рубеже веков и тысячелетий удивлялся тому, как к Юревичу не прилипает грязь. И настоящая грязь, и та, которую ему приписывали политические и экономические конкуренты.
Это настоящий феномен.
Против Юревича, что греха таить, на всех выборах работали жёстко и даже грязно. Но при этом, среди всего этого чёрного PR, про Юревич сообщали избирателям правду. Что он жадный, вороватый, что откосил от армии (помните все эти справки о психическом заболевании — подлинные), что он циничен по отношению к женщинам, груб, «разговаривает» матом и т.д.
Избиратели упорно не замечали всех этих пороков Юревича, неизменно выбирая его раз за разом депутатом Госдумы и главой Челябинска. Губернатором его, правда, не избирали — его нам назначили, скорее всего, за взятки. Но избрали бы, если бы выборы были, — это совершенно точно!
Когда Юревич стал губернатором, — появилась коррупционная тема. То есть и когда он был челябинским градоначальником, — она была (читаем заявление застройщика Рогозы), но не так явно, а тут — и вертолёт, и охрана, и порноканалы.
Но южноуральцы и особенности челябинцы в своей массе закрывали глаза на это явное воровство. Для них Юревич был хорошим. Дороги строил и жильё. И не важно, что процентов 40 клал себе в карман, а попросту крал.
По моему, всё эти люди идиоты и бараны. Любой, кто любит Юревича — идиот и баран. Но это не отменяет феномена Юревича.
Казалось бы, после обвинительных приговоров в отношении Тесленко, Шуховцева, Сорокуна, Серебренникова, Каримова, Е.Тарасова, теперь вот Цыбко (ну а недоведенных до приговора суда коррупционных процессов в отношении близких к Юревич чиновников и бизнесменов — ещё больше), — люди должны понять, что существует организованное преступное сообщество, и его главаря они должны вычислить сразу.
Однако этого не произошло. И даже когда возбудили уголовное дело по целому ряд статей УК РФ, и названа сумма взяток — просто рекордная для России, 3,4 млрд рублей, — отношение людей с положительного по отношению к Юревичу — не изненилось.
И вот, Юревич сделал первый шаг к тому, чтобы оставить город и область без колоссальных бюджетных поступлений, выведя почти весь свой немалый бизнес в оффшоры, тем самым повторно ограбив им же до этого ограбленных людей, а бараны блеют «Миша — хороший, Миша красавчик, обманул систему».
Это наблюдается и на нашем сайте — в комментариях под статьёй о киприотской авантюре Юревича, и на 74.ру — особенно (лучший комментарий «Ах ха хах!! Не успела действующая власть отжать у Юревича Макфу!»), а «МК-Урал» даже посвятил феномену блеющих за вожака баранов отдельную статью «Юревич, ты красава»: челябинцы рады за экс-губернатора и Кипр».
Ну как тут не вспомнить «Бараний марш» Бертольда Брехта.
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны, —
Кожу для них дают
Сами бараны.
Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно.
В чём же феномен этого слепого всепрощающего обожания к самому грандиозном вору и жулику в истории Челябинска и Челябинской области?
Безусловно, личное обаяние Юревича, его мужская харизма. Конечно, он — альфа-самец, причём видимо бисексуальный, и поэтому от Миши как сучки «текут» не только слабые на передок женщины, но и латентные челябинские педерасты.
Ещё у Юревича всегда были хорошие пиарщики, которые обработали общественное мнение на годы вперёд. Лучшие политтехнологи, медиа-менеджеры региона. Грачёв, Евдокимов, Уфимцев, Шагиев, Филичкины, Бобылева. А мощный медиа-холдинг Юревича с эффективными пропагандистами прилично «присел нам на уши».
Но главная причина, и это следует признать — неэффективность действующей власти, её непопулярность среди населения.
До тех пор, пока власть это не осознает и не предпримет шагов по повышении своей популярности — Юревича будут жалеть и любить даже когда ему вынесут обвинительный приговор.
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