Бурматов считает, что Барышев — «сявка»?

В жёстком мире бизнеса и большой политики одни законы — дай слабину, и затопчут. «Простите одно оскорбление, и вам непременно нанесут их множество», — сказал древнеримский поэт, современник Цезаря и Августа, Публий Сир.

«Победитель Юревича» Андрей Викторович Барышев, не побоявшийся бросить вызов бывшему всесильному губернатору Челябинской области, — спасовал перед молодым Владимиром Бурматовым, отказавшись баллотироваться по Металлургическому округу в Госдуму, хотя давно является хозяином Металлургического района.

«Слился» и пошёл по Челябинскому округу, и, по сути, предал своих фанатов. Испугался Бурматова и его покровителей из Москвы.

Ну а как не испугаться будущего губернатора? Любой бы испугался. Потому, что Владимир Владимирович покруче Михаила Валериевича будет.

Сразу два окружных влиятельных информационных агентства, «Знак.ком» и «Ура.ру», сообщили о конфликте между Барышевым и Бурматовым — в связи с тем, что Бурматов распорядился уволить главу Металлургического района Дмитрия Петрова, с которым у Андрея Викторовича давно уже всё «вась-вась», а также убрать всех депутатов от движения Барышева «Соцгород» из райсовета и поставить своих орлов-«молодогвардейцев».

Ровным счётом ничего. Бурматов считает Барышева за «сявку», а не за авторитетного уважаемого политика, — раз командует в районе , который Барышев не упустил из рук даже при Юревиче.

Статьи на «Ура.ру» и «Знак.ком» имеют говорящие заголовки: «Как два депутата Госдумы «на букву Б.» делят Челябинск» и «Между Бурматовым и Барышевым началась война?».

Да ну, ну какая может быть война между политиком федерального масштаба, не просто будущим губернатором, а САМЫМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ БУДУЩИМ ГУБЕРНАТОРОМ РОССИИ, а также САМЫМ КРУТЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПАРЛАМЕНТАРИЕМ, и — скромным, районного уровня рядовым депутатом Госдумы?

Все мы понимаем, что одинаковый статус «двух Б» — оба депутата Госдумы-одномандатника, — не приводят к тому, что Андрей Викторович, который да, ещё недавно сам, нося статус «Победитель Юревича», с лёгкостью расставлял своих глав районов Челябинска (главой Курчатовского района стал Сергей Антипов, верный соратник Барышева), — хоть как-то может себя сравнивать с полным — по имени-отчеству тёзкой президента России.

Увы, Андрей Викторович, Ваше время вышло и Вы упустили из-под контроля всё, даже свой родной Металлургический район, который Вы контролировали даже тогда, когда Миша Всемогущий казнил и миловал своих холопов.

Да, Юревич правил всей Челябинской областью, кроме Магнитогорска, где Виктор Филиппович Рашников готовил замену «безумному королю» в лице Бориса Дубровского, и кроме Металлургического района Челябинска, где правил Барышев и его крайне эффективное движение «Соцгород».

Да, и о «Соцгороде» стоит забыть, как об отработанном материале. Грядёт эпоха МГЕР! Да она уже наступила.

«Ура.ру»:

«В Металлургическом райсовете у Барышева сформирован пул из примерно одной трети всех депутатов. Он должен усилиться за счет проходящих сейчас довыборов. Но в то же время очень активизировалась на территории «Молодая гвардия „Единой России“», опора Бурматова в Челябинске и структура, из которой он вышел.

«Мгеровцы участвуют во всех праздниках, проводят приемы от имени Бурматова. Как могут, лезут на территорию „Соцгорода“ Барышева», — говорит депутат райсовета…»

А мы ведь предупреждали, что Челябинская область — это область «МММ», что раньше она была «Макаронной», теперь доживает последние дни как «Магнитогорская», но очень скоро станет «Молодогвардейской».

И совершенно понятно, что ни Барышеву, ни его «Соцгороду» в этой конфигурации места нет.

Конечно, очень обидно, что «Победитель Юревича», вынашивающий сам мэрские амбиции Андрей Викторович Барышев, перед которым после отставки Юревича открывались безграничные горизонты, теперь ходит, по мнению лидера челябинских МГЕРовцев, в «сявках».

И что объявлена война «империи рынков и киосков» бывшего хозяина Металлургического района, и то, что так и не смог сделать Юревич, с лёгкостью делает В.В.Бурматов со товарищи, и «сносится глава» района и «голова с плеч»…

А что поделать, Андрей Викторович, против настоящей силы не попрёшь…

Да, братва не понимает, в чём дело, но Вы-то уже поняли всё…