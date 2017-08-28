Порнократия Семёна Мительмана и Ольги Давиденко

Прошло два года после «избрания» председателем Союза журналистов Челябинской области Ольги Давиденко, можно подводить какие-то итоги деятельности Союза. Итогов, в общем-то, и нет. И всё потому, что молодящаяся 50-летняя барышня, которая действительно неплохо сохранилась для своего пусть не юного, но всё же вполне цветущего возраста, — особенно если сравнивать её, всё ещё достаточно соблазнительное тело, — с заплывшей жирком тушкой её 65-летнего «папика», известного бизнесмена-ломбардщика, вице-спикера регионального Заксобрания Семёна Мительмана — известна публике лишь благодаря своей скандальной связи с престарелым проказником, а не профессиональными успехами.
Ольга Давиденко интересна лишь этим — шокирующим общественные нравы скандальным мезальянсом, удачной сделкой с богатым стариком, который в обмен на тугое тело купил своей сожительнице должность. «Ольга Давиденко и Семён Мительман» — таков самый затребованный пользователями запрос в поисковых системах, информацию «Ольга Давиденко — председатель Союза журналистов Челябинской области» — не ищет почти никто.
Мы видим классический случай конвертации больших денег в гениталии, ведущий к коррупции, проституирование политики и общественных профессиональных организаций.
Не потому ли от Союза журналистов Челябинской области так специфически попахивает?
Вы спросите, почему мы лезем в чужую постель, заглядываем под чужое одеяло? Поверьте, нам на сексуальные утехи холёной дамы, которая так хорошо сохранилась потому, что тяжелее микрофона и увядающего члена «ломбардщика-процентщика» она в жизни ничего не держала, — и положить бы с прибором, да высокий общественный статус «жены» вкупе с ещё более высоким политическим статусом «мужа», — заставляет нас если не смотреть в замочную скважину гипотетической спальни двух милующихся голубков, то по крайней мере, — серьёзно мониторить ситуацию в интимной общественно-политической жизни Южного Урала, констатируя упадок морали среди общественной, деловой и политической элиты Челябинской области, восклицая вслед за Цицероном «O tempora! O mores!»
Другими словами, мы не стали бы уделять внимание интимным шалостям этих людей, будь они пастухом и свинаркой, ну или скажем рабочим и колхозницей, но мы не можем не отметить, как проституирование влияет на профессиональную деятельность регионального Союза журналистов, приводит к его деградации и пагубно отражается на положении дел в области свободы слова, как краеугольного камня демократических ценностей, прав человека и Конституции России.
Тут впору поговорить о том, как Семён Аркадьевич превратил политику и общественную деятельность в бордель. Или, если угодно, — уместно вспомнить о «порнократии» — «власти разврата», а это, между прочим, никакой не «порнографический», а самый что ни на есть политический и политологический термин.
Этот термин возник в Средние века применительно к Римской католической церкви, имеющей в свою лучшую эпоху высокую репутацию защитницы униженных и оскорблённых, а во времена возникновения термина «порнократия» — погрязшей в коррупции и разврате.
Википедия трактует порнократию следующим образом: «Порнократия (правление блудниц, эпоха блудниц, правление шлюх); итал. pornocrazia romana, governo delle prostitute; лат. saeculum obscurum — скрытый, тёмный век) — период в истории папства (первая половина X века), который начался с правления папы Сергия III, который «наполнил папский хор любовницами и незаконнорождёнными детьми, и превратил папский дворец в воровской притон».
Этот самый «Отец Сергий», а точнее — Папа, поразительно похож своими упадочными нравами на нашего Семёна Аркадьевича — также, как и его могущественные любовницы, фактически правящие Ватиканом, — напоминают нам «общественную деятельницу Южного Урала», «главного журналиста Челябинской области».
Этот недостойный папской тиары человек убил своих двух предшественников, имел внебрачных, рождённых от шлюх сыновей (для римских понтификов — невиданное дело!), торговал кардинальскими шапками как пирожками, развратничал прямо в церквях после служения мессы, и принял участие в небывалом по кощунству событии, так называемом Трупном синоде, когда пролежавший 9 месяцев в земле, разложившийся к тому времени труп Папы Формоза его политические противники вырыли из могилы, посадили на трон, «судили», а затем проволокли по улицам Рима и сбросили в Тибр.
Подобные кощунства произошли из-за «порнократии, власти шлюх», любовниц понтифика, управляющих церковью.
Эта историческая аналогия очень точно характеризует положение дел в политике и общественной жизни Южного Урала.
Пока ещё «трупных синодов» в Союзе журналистов Челябинской области, Слава Богу, не наблюдается. Но падение нравов, разложение морали и всеобщая деградация профессиональной деятельности — налицо.
Разврат и коррупция, раболепное прислуживание власти — фундамент существования Союза.
При этом разврат и коррупция были заложены в самом факте избрания любовницы Мительмана на должность председателя, поскольку Давиденко Ольга Владимировна (девичья фамилия — Бунькова), особых успехов на ниве журналистики не сыскала, и является пиарщицей, то есть специалистом по связям с общественностью.
Точнее уже — по связям с пожилым развратником-богачом.
Подарив своей сожительнице «цацку» в виде председательского поста, хитрый и расчётливый представитель «мудрейшего народа», чьим основным видом бизнеса является сеть ломбардов, то есть ростовщичество, традиционный промысел «Б-избранных», — в самом гнусном его виде, то есть ссуживанием про грабительские проценты и под залог нехитрых ювелирных украшений самых малоимущих граждан, — внакладе не остался.
Он получил инструмент влияния на СМИ, а значит — обеспечил лояльность прессы, которая естественно закрывает глаза на сомнительные делишки вице-спикера ЗСО. Теперь индивидуальные члены СЖ ЧО, то есть отдельные журналисты и редактора, а также коллективные — СМИ Челябинска и Челябинской области — связаны круговой порукой с господином ростовщиком.
Блокируется негативная информация о Мительмане и напротив — выпячиваются «его сильные стороны», по сути СЖ ЧО превратился в карманную пресс-службу одного человека, в его личный пиар-отдел.
Пока что мы видим не деятельность, направленную на защиту прав журналистов, а бесконечные заграничные, внутрироссийские и внутриобластные круизы Ольги Давиденко, дефиле новых нарядов и тех же ювелирных украшений — возможно даже что из ломбардов и салонов «Фианит» её «папика»-«порнократа».
«Давиденко заниматься творческими и правозащитными вопросами некогда, так как идёт подготовка к юбилею Мительмана. 65 лет «папика» решили отметить с размахом, и «клубок змей» в СЖ занят подготовкой хвалебных текстов для юбиляра. Вспомним тех, кто пил шампанское на 50-летний юбилей Давиденко марки «Кристалл» по 500 долларов за бутылку, пришла пора рассчитываться за дорогое шампанское, коллеги?», — сообщают наши источники в Союзе журналистов Челябинской области о том, чем на самом деле занимается сейчас Союз.
«Порнократия» в политике и общественной жизни Южного Урала проявляется всё отчётливей. Люди недовольны престарелым развратником и его «боевой подругой».
По оценке проголосовавших избирателей Мительмана на сайте «Слуга74.ру» у него отрицательный рейтинг — минус 278 голосов.
Ну а оценка деятельности СЖ видна по высказыванию наших источников, приведённых выше.
Аморальное поведение таких «слуг народа» и таких «журналистов» приводит к обрушению не только рейтингов, но и в глазах общественности — к глубокому кризису доверия общества к власти.
О времена! О нравы! Ты прав, Цицерон!
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Комментарии
Конвертация денег в гениталии это гениально и банально одновременно, так было всегда , но если семэна ( только с маленькой буквы , т к шестерки не заслуживают большего) самого возьмут за эти самые гениталии , как вы думаете сколько секунд эта дама будет за них цепляться? Конечно пошловатенько с ее стороны так уж явно продатся, все таки не самая глупая женщина была...
Мать Ебеня, так же отметил эту отличную фразу "конвертация денег в гениталии". Добавил бы, правда, в неё уточняющее определение "... в чужие гениталии". А так - да, к Мительману масса вопросов. А сделка по "Родине", так это просто готовое уголовное дело по статьям мошеничество и дача и приём взятки. Непонятно, почему до сих пор не объявляют, почему всё откладывают объявление начала уголовного преследования Мительмана?!
Мительман вложил в любимую большие деньги,зубы вставил,ботокс, салон красоты,золотишко повесил,одел и из замарашки с ПочтыРоссии сделал председателемСЖ.Она курсы прошла по инсульту,теперь будет ждать когда он его хватит и найдет любовника на деньги Мительмана молодого.Ну не пропадать же всем затратам на красоту.Ждемпродолжения любовных романов Олюшки,она то по старикам крупный специалист,этот не первый и не последний.Долго же она искала потрепанного старика с деньгами.а в руках то фишки казино
За что всё это? Почему вы его так ненавидите? Семён хороший любящий мужчина. И я его люблю . Наши чувства чистые. Всё написанное неправда.
Что, Корецкий, проблемы с симпатичными женщинами? Завидно? И откуда такие познания об анатомии Мительмана? Однако вопросы возникают! Ха-ха
Вам что больше делать нечего? Не приставайте к достойным, благополучным и счастливым людям! Чем больше счастливых людей, тем благополучнее нация!!! Завидуйте молча! Что за пошлость вы пишете и для кого?
Присутствие Мительмана, яркого представителя криминального сообщества, в органах власти характеризует как нельзя лучше степень разложения существующей власти в отдельно взятом регионе. Мительман, хитрый и изворотливый рвач, конечно же предполагает, что ниточки от Юревича рано или поздно приведут к нему. Бывший кинотеатр "Родина" оказался тем сакральным обьектом, которого псевдодепутату не надо было касаться грязными загребущими руками . Но ни Мительман, ни Юревич ни в бога, ни в чёрта не верят, смысл их жизни определён единственной мерой - денежной. За каждым кирпичом, каждым камешком этого здания - кровь народа-победителя и муки поверженного противника, a двое челябинских нуворишей сделали из памяти народной предмет спекуляций и махинаций.Законы справедливости таких подлостей не прощают, возмездие зреет и настигает отщепенцев. Можно заткнуть рот журналистам, можно на время обмануть общественное мнение, но силы небесные и силы земные взрывают притворство и фальшь людей, облечённых властью, потерявших право на эту власть в результате низости своих поступков.
Корецкий, покажи фото своей жены! Пообсуждаем! А если мужик, то и любовницы ,или зелёный змий этих радостей тебя лишил?
Что за странная просьба? Жена - красавица, не сомневайся
Что касается зелёного змия, то я вообще не пью вот уже лет так 5.
На фото Мительман хорошо сохранился для своих лет. Они с Корецким одногодки?
Нет, дорогой мой, я чуть помоложе Ну как чуть - лет на 15.
Лишь бы с мальчиками не жил)
Митя?
это Мительман посоветовал Юревичу купить вертолет...
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