Порнократия Семёна Мительмана и Ольги Давиденко

Прошло два года после «избрания» председателем Союза журналистов Челябинской области Ольги Давиденко, можно подводить какие-то итоги деятельности Союза. Итогов, в общем-то, и нет. И всё потому, что молодящаяся 50-летняя барышня, которая действительно неплохо сохранилась для своего пусть не юного, но всё же вполне цветущего возраста, — особенно если сравнивать её, всё ещё достаточно соблазнительное тело, — с заплывшей жирком тушкой её 65-летнего «папика», известного бизнесмена-ломбардщика, вице-спикера регионального Заксобрания Семёна Мительмана — известна публике лишь благодаря своей скандальной связи с престарелым проказником, а не профессиональными успехами.

Ольга Давиденко интересна лишь этим — шокирующим общественные нравы скандальным мезальянсом, удачной сделкой с богатым стариком, который в обмен на тугое тело купил своей сожительнице должность. «Ольга Давиденко и Семён Мительман» — таков самый затребованный пользователями запрос в поисковых системах, информацию «Ольга Давиденко — председатель Союза журналистов Челябинской области» — не ищет почти никто.

Мы видим классический случай конвертации больших денег в гениталии, ведущий к коррупции, проституирование политики и общественных профессиональных организаций.

Не потому ли от Союза журналистов Челябинской области так специфически попахивает?

Вы спросите, почему мы лезем в чужую постель, заглядываем под чужое одеяло? Поверьте, нам на сексуальные утехи холёной дамы, которая так хорошо сохранилась потому, что тяжелее микрофона и увядающего члена «ломбардщика-процентщика» она в жизни ничего не держала, — и положить бы с прибором, да высокий общественный статус «жены» вкупе с ещё более высоким политическим статусом «мужа», — заставляет нас если не смотреть в замочную скважину гипотетической спальни двух милующихся голубков, то по крайней мере, — серьёзно мониторить ситуацию в интимной общественно-политической жизни Южного Урала, констатируя упадок морали среди общественной, деловой и политической элиты Челябинской области, восклицая вслед за Цицероном «O tempora! O mores!»

Другими словами, мы не стали бы уделять внимание интимным шалостям этих людей, будь они пастухом и свинаркой, ну или скажем рабочим и колхозницей, но мы не можем не отметить, как проституирование влияет на профессиональную деятельность регионального Союза журналистов, приводит к его деградации и пагубно отражается на положении дел в области свободы слова, как краеугольного камня демократических ценностей, прав человека и Конституции России.

Тут впору поговорить о том, как Семён Аркадьевич превратил политику и общественную деятельность в бордель. Или, если угодно, — уместно вспомнить о «порнократии» — «власти разврата», а это, между прочим, никакой не «порнографический», а самый что ни на есть политический и политологический термин.

Этот термин возник в Средние века применительно к Римской католической церкви, имеющей в свою лучшую эпоху высокую репутацию защитницы униженных и оскорблённых, а во времена возникновения термина «порнократия» — погрязшей в коррупции и разврате.

Википедия трактует порнократию следующим образом: «Порнократия (правление блудниц, эпоха блудниц, правление шлюх); итал. pornocrazia romana, governo delle prostitute; лат. saeculum obscurum — скрытый, тёмный век) — период в истории папства (первая половина X века), который начался с правления папы Сергия III, который «наполнил папский хор любовницами и незаконнорождёнными детьми, и превратил папский дворец в воровской притон».

Этот самый «Отец Сергий», а точнее — Папа , поразительно похож своими упадочными нравами на нашего Семёна Аркадьевича — также, как и его могущественные любовницы, фактически правящие Ватиканом, — напоминают нам «общественную деятельницу Южного Урала», «главного журналиста Челябинской области».

Этот недостойный папской тиары человек убил своих двух предшественников, имел внебрачных, рождённых от шлюх сыновей (для римских понтификов — невиданное дело!), торговал кардинальскими шапками как пирожками, развратничал прямо в церквях после служения мессы, и принял участие в небывалом по кощунству событии, так называемом Трупном синоде, когда пролежавший 9 месяцев в земле, разложившийся к тому времени труп Папы Формоза его политические противники вырыли из могилы, посадили на трон, «судили», а затем проволокли по улицам Рима и сбросили в Тибр.

Подобные кощунства произошли из-за «порнократии, власти шлюх», любовниц понтифика, управляющих церковью.

Эта историческая аналогия очень точно характеризует положение дел в политике и общественной жизни Южного Урала.

Пока ещё «трупных синодов» в Союзе журналистов Челябинской области, Слава Богу, не наблюдается. Но падение нравов, разложение морали и всеобщая деградация профессиональной деятельности — налицо.

Разврат и коррупция, раболепное прислуживание власти — фундамент существования Союза.

При этом разврат и коррупция были заложены в самом факте избрания любовницы Мительмана на должность председателя , поскольку Давиденко Ольга Владимировна (девичья фамилия — Бунькова), особых успехов на ниве журналистики не сыскала, и является пиарщицей, то есть специалистом по связям с общественностью.

Точнее уже — по связям с пожилым развратником-богачом.

Подарив своей сожительнице «цацку» в виде председательского поста, хитрый и расчётливый представитель «мудрейшего народа», чьим основным видом бизнеса является сеть ломбардов, то есть ростовщичество, традиционный промысел «Б-избранных», — в самом гнусном его виде, то есть ссуживанием про грабительские проценты и под залог нехитрых ювелирных украшений самых малоимущих граждан, — внакладе не остался.

Он получил инструмент влияния на СМИ, а значит — обеспечил лояльность прессы, которая естественно закрывает глаза на сомнительные делишки вице-спикера ЗСО. Теперь индивидуальные члены СЖ ЧО, то есть отдельные журналисты и редактора, а также коллективные — СМИ Челябинска и Челябинской области — связаны круговой порукой с господином ростовщиком.

Блокируется негативная информация о Мительмане и напротив — выпячиваются «его сильные стороны», по сути СЖ ЧО превратился в карманную пресс-службу одного человека, в его личный пиар-отдел.

Пока что мы видим не деятельность, направленную на защиту прав журналистов, а бесконечные заграничные, внутрироссийские и внутриобластные круизы Ольги Давиденко, дефиле новых нарядов и тех же ювелирных украшений — возможно даже что из ломбардов и салонов «Фианит» её «папика»-«порнократа».

«Давиденко заниматься творческими и правозащитными вопросами некогда, так как идёт подготовка к юбилею Мительмана. 65 лет «папика» решили отметить с размахом, и «клубок змей» в СЖ занят подготовкой хвалебных текстов для юбиляра. Вспомним тех, кто пил шампанское на 50-летний юбилей Давиденко марки «Кристалл» по 500 долларов за бутылку, пришла пора рассчитываться за дорогое шампанское, коллеги?», — сообщают наши источники в Союзе журналистов Челябинской области о том, чем на самом деле занимается сейчас Союз.

«Порнократия» в политике и общественной жизни Южного Урала проявляется всё отчётливей. Люди недовольны престарелым развратником и его «боевой подругой».

По оценке проголосовавших избирателей Мительмана на сайте «Слуга74.ру» у него отрицательный рейтинг — минус 278 голосов.

Ну а оценка деятельности СЖ видна по высказыванию наших источников, приведённых выше.

Аморальное поведение таких «слуг народа» и таких «журналистов» приводит к обрушению не только рейтингов, но и в глазах общественности — к глубокому кризису доверия общества к власти.