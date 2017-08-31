Мэр Тефтелев и его шаурма. МЕМЫ

Симпатичнейший глава Челябинска Евгений Николаевич Тефтелев снискал славу в масштабах России. О челябинском мэре и его шаурме в ближайшие дни станут сочинять скетчи резиденты «Камеди клаб», шутить Иван Ургант (он точно будет, с его-то тягой к кулинарии!), а возможно даже гуру сатиры и маэстро самых остроумных и свежих хохм Евгений Ваганович Петросян чем-нибудь порадует публику.

Дело в том, что Евгений Николаевич запретил шаурму. Совсем. «Он не любит шаумру, он любит тефтели», — эта космическая шутка просто просится на язык, не правда ли, дорогие друзья? Лови, Евгений Ваганович, шути про своего челябинского тёзку!

Но обо всём по порядку.

Ненависть к шаурме возникала у челябинского бургомистра, когда он прогуливался по пешеходной части улицы Кировка в центре Челябинска и подошёл к киоску с надписью «Блинчики». Но блинчиков там не оказалось. Мэр хотел поесть блинов, ну или тефтелек, котлеток, на худой конец — бургеров (хаха, мы отбиваем хлеб у Петросяна!), но ему предложили поесть лишь шаурмы.

«Нужно к культуре торговли свое отношение менять. Подошел к одному из киосков, написано „блинчики“. Там, в принципе, продают все, что связано с мясом. Там уютно и удобно. Я человек, который с удовольствием любит скушать люля-кебаб, а там и шашлык продается, и беляши, пирожки. И обязательно вот это слово „Шаурма“. Чем оно привлекает? Не могу ничего понять. Чтобы до понедельника этих вывесок не было», — сказал Евгений Тефтелев, выступая перед подчинёнными.

Почему вы, сволочи, не дали мэру откушать с удовольствием люля-кебаб, беляшей, пирожков, шашлыка, ну и тефтелек, куда же без тефтелек-то, вот умора, хахаха, а присунули ему шаурму.

«Пусть про беляши и блины пишут. Чтобы я на Кировке больше таких надписей не видел!» — заявил Евгений Тефтелев, цитирует «Ура.ру».

«Что они нашли в этом слове? — возмущался Евгений Тефтелев. — Почему именно шаурма? Что, других блюд нет?!», — продолжает эпопею «Знак.ком».

Пишите про блины и беляши, негодяи. Не расстраивайте Евгения Николаевича. Ведь все проблемы в городе давно решены, мешает только шаурма.

Почему именно шаурма? Что, других блюд нет?! Есть же тефтельки!

Ну, и натурально — негодяи начали исправляться.

Хозяин одного из павильонов на Кировке, торговавший шаурмой, тут же с готовностью отреагировал на пожелание мэра. Он взял баллончик с аэрозольной краской и закрасил на вывеске киоска слово «шаурма».

Но при этом конечно шаурмой торговать не перестал! Хаха.

Главное ведь убрать слово, а торговать можно и шаурмой.

Если дать в другой раз, когда Евгений Николаевич нагрянет на Кировку, мэру пирожок, блинок или тефтельку, но это будет шаурма, то милейший наш мэр скушает с удовольствием шаурму, думая, что это какая-нибудь котлетка или беляшик. Или тефтелька-фрикаделька!

Говорят, иные владельцы киосков не хотят сильно тратиться на вывески. И просто хотят поправить надпись «шаурма» на «шаверма» — парочка букв это вам не всё слово менять.

«Владельцы челябинских киосков с фастфудом хотят заменить на них надписи «шаурма», вызвавшие раздражение у мэра Евгения Тефтелева, на питерское название этого блюда — «шаверма». Однако боятся, что власти сочтут это троллингом и применят санкции», — сообщает «Ура.ру».

В общем, на какое-то время Челябинск стал столицей юмора. Пока Евгений Петросян думает, как ему использовать в «Кривом зеркале» челябинскую ситуацию, спортивный комментатор Василий Уткин уже пошутил в Твиттере. Да так пошутил, что хоть стой хоть падай, описаться можно от смеха, как пошутил комментатор Уткин, берегите себя.

А написал он вот что:

«Мэр Челябинска запретил вывески со словом „шаурма“. Сказал — продавайте беляши. А самого зовут Тефтелев! Не Селедкин. Не Котлетов. ТЕФТЕЛЕВ».

Правда, оборжаться? Вот это отмочил комментатор Уткин! Ай молодца. Он своей шуткой сделал наш день. Умыл самого Петросяна.

Но Евгений Тефтелев легко может отомстить Василию Уткину. Для этого ему нужно завести Твиттер и дождаться, пока Уткин произнесёт название любой птицы.

Ну, например, когда Уткин вспомнит петуха — да по любому поводу, ну, например, если Уткин будет комментировать футбол и скажет, что какой-нибудь футболист распетушился, ведёт себя как боевой петух, Евгению Николаевичу это нужно обязательно записать на видео и заявить в микроблоге:

«Комментатор Уткин сказал, что футболист ведёт себя как петух. А самого зовут Уткин! Не Гусев. Не Грачёв. Не Лебедев. УТКИН».

И это будет не менее смешно и достойно Петросяна, дорогие друзья!