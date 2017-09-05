Светская хроника: Семён Мительман едет на фестиваль журналистов в Дагомыс вместе со своей пассией

Как сообщал ранее сайт «UralDaily.ru», бывшая жена вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Семёна Мительмана — Роза Петровна Мительман — выиграла судебный процесс по скандальному иску пожилого ловеласа.

Иск ударившегося на старости лет в шашни с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко, которая младше Семёна Аркадьевича на 15 лет, — на сумму 167 019 938 рублей за якобы совершенные в 2010 год сделки купли-продажи таунхаусов по улице Тепличной, адресованный женщине, с которой вице-спикер ЗСО прожил долгие годы, — доказывает всю мелочность и алчность худших представителей «библейского народа».

Не просто 167 миллионов, а ещё ведь и 19 тысяч и даже 938 рублей. Надо было ещё и копейки подсчитать «убытков», Семён Аркадьевич.

Но как бы то ни было, а суд влиятельный и богатый челябинский бизнесмен и политик — обычной, хотя и очень симпатичной женщине Розе Петровне — проиграл, несмотря на мощный административный ресурс. И впереди замаячила новая неприятность для Семёна Аркадьевича — уголовное дело.

Мы не юристы, но нам кажется, что статья 159 УК РФ «Мошенничество» могла бы быть применена к человеку, который подделал сам или поручил подделать (фальсифицировать) подпись своей бывшей жены в корыстных целях, — на документах финансового характера.

Впрочем, почерковедческая экспертиза, сканы с которой имеются в распоряжении сайта « , однозначно свидетельствуют о том, что подпись поставлена «Мительманом Семёном Аркадьевичем, а не Мительман Розой Петровной». UralDaily.ru » (см)

Если учесть, что речь идёт о нотариально удостоверенной доверенности от имени Розы Мительман, которую проигравший в суде истец — Семён Мительман — использовал в качестве одного из доказательств своих необоснованных претензий, то речь идёт не только об эпизоде криминального характера, но и о потере репутации престарелого шалуна.

Шутка ли — солидный, вроде бы человек, якобы уважаемый в обществе — при огромных деньгах и бизнесе, при власти, да и при медийной подружке Оле, тоже весьма статусной, — поделывает подпись, как пацан-второгодник — подделывает в школьном дневнике подпись учителя под незаслуженной пятёркой! Это всё равно, что прилюдно быть застуканным за рукоблудием!

Что, ручки зачесались, Семён Аркадьевич?

Да после этого мало найдётся смельчаков, желающих пожать потную ручонку расшалившегося «гимназиста румяного», из которого, тем не менее, сыплется песочек. А если кто-то и ручонку шаловливую и пожмёт, то потом брезгливо вымоет руки с мылом.

Понятно, что за десятилетия совместной жизни Семён Аркадьевич изучил досконально почерк своей бывшей супруги и, скорее всего, никому не доверил подделать её автограф, учитывая всю щекотливость ситуации. Видимо понадеялся на свою звучную фамилию, медийность, влияние, капиталец и звонкий вице-спикерский статус. Дескать — да прокатит!

Но, как доказывает проигранный иск , — не всегда срабатывает магия денег и должности — на независимый в данном случае суд.

Впрочем, Семён Аркадьевич у нас сам маг и фокусник. Да что там фокусник, — просто Копперфильд-телепортатор! Когда Роза Петровна якобы «подписывала» финансовый документ, она… находилась (в этот же день!) за границей! О чём свидетельствует штамп визы в её загранпаспорте.

Скорее всего Семён Аркадьевич с помощью неизвестной нам магии сумел телепортировать Розу Петровну из-за границы, заставить её подписать документ, а затем снова передвинул ничего подозревающую экс-супругу за пределы нашей Родины.

В статье «Ошибка Семёна Мительмана», опубликованной на сайте «Депутат74», эксперты ресурса считают, что «В случае спора семьи «Мительманов» можно увидеть технологии, которые обычно используют «рейдеры», чтобы себя обезопасить в дальнейшем от уголовного преследования. Тут все просто. Дело в том, что Роза Петровна Мительман настойчиво требовала от следственного комитета привлечения к уголовной ответственности Семена Аркадьевича Мительмана. Подтверждение этому можно найти на сайте Челябинского областного суда (Дело №3-10-420/2016 в центральном районном суде г. Челябинска).

Справочно: Заявления о привлечении к уголовной ответственности Мительмана С.А. были поданы по фактам незаконного отчуждения (по подложным доверенностям от ее имени) множества объектов недвижимости. Правоохранительные органы в лице Следственного комитета постоянно отказывают в возбуждении уголовных дел, и это несмотря на наличие как минимум трёх (!) экспертиз, свидетельствующих о том, что она доверенности на сделки не выдавала (Мнение защитников Розы Мительман)».

«Вот и весь план Семена Мительмана.

Цель у этого плана всего одна. Лишить Розу Мительман на время ресурсов и избежать уголовного преследования, чтобы адвокаты не смогли дальше писать заявления и обжаловать принятые постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Единственное, что не учел «Мительман старший», что вся эта ситуация вышла из под контроля и просочилась в публичную плоскость. Даже статус Ольги Давиденко как председателя Союза журналистов Челябинской области не смог обеспечит полного «блока на негатив» по делу «Мительманов», — заключает «Депутат74».

И тут, как бы нам не захотелось вспоминать о «медийном теле» главной журналитессы Челябинской области «девушке Оли», предприимчивой подруги нашего пожилого «рукоблуда» (ну, помните, мы сравнили в начале статьи подделывание подписи с юношеским онанизмом? Это метафора, уважаемые читатели, не исключено, что даже на эти нехитрые «простые движения» кулачком наш герой не способен), — но вспомнить «предсовжура» нам всё же придётся.

Во-первых, — обещали читателям «светскую хронику» в заголовке.

Во-вторых, — как не вспомнить музу пожилого орфея, заставляющего пожилого ловеласа балансировать на грани старческой деменции и пубертатного школярского задора, заставляющего подделывать подписи под финансово-судебными документами.

Тугое медийное тело «девушки Ольги» заставляет учащённо биться изношенное сердце искушённого престарелого ломбардщика, пить горстями виагру и швырять под ноги любимой диоксиды циркония, называемые ювелирами фианитами — из одноимённой, принадлежащей вице-спикеру сети ломбардов, выдавая их за «лучших друзей девушек».

Ну как бы уже и Оля не девушка, да и не все то золото, что блестит, и хватка у Семёна Аркадьевича уже не та — не хватает фантазии на широкомасштабные красивые аферы, как это случилось с продажей кинотеатра «Родина» под органный зал, — на пару с Мишей Юревичем, и приходился банально фальсифицировать автографы бывшей жены.

Видимо, когда под воздействием виагры кровь отливает от мозга к другим частям тела, то начинаешь верить в то, что ты властелин мира, Бэтман и Казанова в одном флаконе. И тогда, как сигнализируют нам наши источники, ты едешь со своей музой в Дагомыс, на фестиваль журналистов «Вся Россия» , воображая себя гуру российской журналистики лишь на том основании, что сделал свою любовницу председателем Союза, ощущая себя членом этого Союза лишь потому, что член побывал в председателе.

Этакий челябинский Познер, замутивший «на донышке» с Дианой Шурыгиной.

Перед этой поездкой в бархатный сезон на черноморский курорт наш Ромео, впрочем, подал апелляцию на решение суда, не позволившего взыскать 167 миллионов, 19 тысяч и ещё 938 рублей с бывшей жены — видимо «девушке Оле» на диоксиды циркония.

И он, конечно, точно знает, что его крутой статус и очень большие деньги не только позволят пустить по миру Розу Петровну, но и заставить проигнорировать следственные органы рукоблудие в подделывании финансовых документов.

Политологи утверждают, что не последняя причина обрушение рейтинга мафусаила челябинской политики — его скандальный мезальянс и подчинение Союза журналистов Челябинской области путём рейдерского захвата тела его председателя.

«Об этом узнали в Москве и хладнокровно внесли Мительмана Семёна Аркадьевича в особый список.

Как говорят в столице: «Он не в том списке». Что это означает, знают только те, чьи фамилии находятся в этом списке.

Одним словом, если ты в политике, то разводись по-тихому. Без скандалов. И главное без выхода в публичную плоскость», — считает сайт «Депутат74».

Браво, Роза Петровна!