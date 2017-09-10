Воздух России стал чище. Юлия Латынина свалила «из этой страны»

Писательница и журналитесса «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлия Латынина уехала вместе с родителями в неизвестном направлении из России. Испугалась за свою жизнь после того, как сгорел её автомобиль. А до этого дом чем-то пахучим облили, а ещё до этого, и это была самая прикольная акция, — саму Юлию облили экскрементами перед эфиром на «Эхе», но отважная публицистка помылась в редакции и привычно благоухая, отчитала свой «Код доступа», изваляв в очередной раз Россию и русских в этой же самой субстанции, мечась как стрелка осциллографа.

Облили либертианку фекалиями один раз, и какие-то неизвестные патриоты, а она мстит нам всем каждую неделю, испражняясь в прямом эфире оппозиционной радиостанции еженедельно на головы всех. И наверняка даже сейчас, свалив из «этой страны», будет отчитывать свой код русофобии по скайпу, так что мы от Юли не избавились.

Но воздух России несомненно стал чище.

А ведь Латынина — очень хорошая писательница. Её экономические детективы, особенно трилогия «Охота на изюбря», «Промзона», «Стальной король», в описанных событиях которой угадывается битва олигархов, чиновников и бандитов за Магнитогорский металлургический комбинат, — чудо как хороши.

И надо сказать, что недавняя лауреатка премии Анны Политковской, ещё одной русофобки, которая воспевала «подвиги» чеченских бандитов, — барышня начитанная, и послушать её рассуждения на «Эхе» о нравах Римской империи эпохи разложения, культе карго и стратагемах Сунь-Цзы было одно удовольствие.

По большому счёту плевать, что расистка, воспевает апартеид и колонизаторскую политику Британской империи — это пусть у негров голова болит, да и с её всем известной исламофобией пускай разбирается воспитатель мусульманской почтительности — президент Чечни, хотя конечно и то, и другое неприемлемо, но меня как русского человека больше всего возмущает именно русофобия Латыниной.

Примеров приводить не буду — гугл в помощь, кто читал и слышал Латынину на «Эхе» и в «Новой» — тому доказывать не надо, что рыжая стареющая дама пыхала ненавистью к русским как хорошо просушенная беломорина. Ну, или если учесть её «европейскость», то как тонкая дамская сигаретка с золотым мундштуком.

Тётка — империалистка, но не наша, хотя конечно она и воспевает Российскую империю, но только лишь как антитезу империи Советской и современной путинской, больше же всего конечно она грезит по Британии, владычице морей. Скорее всего, туда и отправится, в отличие от таких маргиналов-эмигрантов как мерзкий подонок Бабченко, мечтающий вернутся в Москву на броне танка «Абрамс» (надеюсь, кто-нибудь ему настучит по плешивой башке) — во главе оккупационной армии НАТО, или мерзавец Сотник.

Эти малообразованные педерасты тяготеют к бандеровской Украине, самой русофобской, антироссийской недоевропейской недостране свиноподобных хуторян, гадя и побираясь там же, а Юля всё-таки барышня «белой расы» и уехала она скорее всего туда, где окопалась «элита российской оппозиции», то есть в Лондон, где может быть даже встретится с нашим беглым вором Юревичем, и напишет об «эффективном предпринимателе» прочувствованный очерк.

Нужно ли как-то наказывать за русофобию, ведь это политические взгляды человека, а Конституция России предоставляет гарантии безопасности для диссидентов и прочей нечисти? Государству видимо нет, мы же не варвары, не мордор какой, как на Украине, где убили Олеся Бузину и откуда вынужден уехать блестящий украинский журналист Анатолий Шарий.

Но похоже толерантность к русофобам со стороны государства родила народную инициативу. Народные мстители-патриоты закидывают дерьмом и обливают зелёнкой наиболее неприятных персонажей. Это конечно «нарушает монополию государства на насилие» (вы слышали этот тезис из уст самой Латыниной, слушатели «Эха Москвы», многократно), но возможно государство должно делегировать часть этого права патриотам, дабы самому не мараться.

Пока в России не введены телесные наказания для срамных непотребных девиц, типа Латыниной,— потому многие мечтают, чтобы кто-нибудь начистил рыло тому же Аркаше Бабченко — в Праге, Тель-Авиве, Киеве и далее везде, чтобы этого подонка били в любом городе мира по его наглой дегенеративной морде, — где он только появится, и потому мы так смеёмся, как прилетает торт в морду Касьянова.

Другое дело, что народных мстителей надо как-то регулировать и регламентировать, дабы избежать слепых погромов, чтобы не побили невиновного, да и права Юлия Латынина — государство не должно передавать в частные руки, без регламента и правовой основы, — монополию на насилие, поскольку это угрожает самому государству.

Как это сделать — вопрос для государственных деятелей, возможно опыт народных дружин времён СССР или «Союза Михаила Архангела» — времён Российской империи (вот только евреев бить незачем) — пригодится, НОД — как-то не очень, нужно быть стилистически тоньше… особенно в отношениях с такими европейскими дамами, как Юля.

Возможно стоит ввести законодательно телесные наказания — посекли бы рыжую тётку на Лобном месте у памятника Минина с Пожарским, глядишь, и осталась бы с целой машинкой, и чистой, не забросанной дерьмом. Не зря же поставили у нас памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному, возможно туда, за пределы любимой Юлей Российской империи, — дальше, к Русскому царству — следует обратить свой взор?

Говорят, непоротое поколение выросло, школота, и выходит прыгать с уточками на майданы с Лёхой Навальным. А попороть, посечь слегка, вразумив отроков?

Вряд ли бы кто-то отказал себе в удовольствии прийти посмотреть, как секут веснушчатое, дебелое, слегка увядшее тело рыжей либертианки. Посечь слегка, да и отпустить с миром, мы же не звери. Из уважения к литературе.

Скажете, слишком жестоко, негуманно и травматично? Ну, не более чем травмы русской души от информационной агрессии. Лично я страдаю и мучаюсь, когда читаю словесный понос оппозиции с грязными оскорблениями в адрес моей страны и моего народа, и кто считал и оценивал мои моральные страдания, раны моей души — кто оценивал и кто врачевал?

А вылечить их может лишь возмездие. Я очень хочу посмотреть, как телесно наказывают русофобов!

Аркашку Бабченко стоило бы выпороть до крови и мяса кожаным кнутом со свинцовыми гирьками, вымоченном в соляном растворе, извалять в дёгте и перьях и прогнать голым через всю Москву, погрузить в столыпинский вагон и сдать на литовской границе офицеру НАТО, сопроводив пинком под зад. Пусть офицер НАТО посадит на броню Аркашу своего танка «Абрамс» и катит, лишённого российского гражданства, потерявшего последние остатки совести педераста до самого Крещатика.

Шендеровича нужно пороть на осквернённом им матрасе, с которым он согрешил. Этому ничего не стыдно — после знаменитого хоум-видео. Пороть в одной шляпе, голого, нещадно. Бить его должны проститутки во главе с Катей Муму — по волосатой заднице.

Возможно, что престарелому сатиру даже понравится?

Борового следует высечь на могилке Леры. Илларионова — на мосту имени Немцова. Фельштинского — на Лубянке. Какие у кого ещё варианты, пишите в комментариях!

А Юльку — посечь слегка, по делам её, ивовым прутиком. Но — по голой целлюлитной ж..пе с веснушками, это уж непременно.