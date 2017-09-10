Воздух России стал чище. Юлия Латынина свалила «из этой страны»

Писательница и журналитесса «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлия Латынина уехала вместе с родителями в неизвестном направлении из России. Испугалась за свою жизнь после того, как сгорел её автомобиль. А до этого дом чем-то пахучим облили, а ещё до этого, и это была самая прикольная акция, — саму Юлию облили экскрементами перед эфиром на «Эхе», но отважная публицистка помылась в редакции и привычно благоухая, отчитала свой «Код доступа», изваляв в очередной раз Россию и русских в этой же самой субстанции, мечась как стрелка осциллографа.
Облили либертианку фекалиями один раз, и какие-то неизвестные патриоты, а она мстит нам всем каждую неделю, испражняясь в прямом эфире оппозиционной радиостанции еженедельно на головы всех. И наверняка даже сейчас, свалив из «этой страны», будет отчитывать свой код русофобии по скайпу, так что мы от Юли не избавились.
Но воздух России несомненно стал чище.
А ведь Латынина — очень хорошая писательница. Её экономические детективы, особенно трилогия «Охота на изюбря», «Промзона», «Стальной король», в описанных событиях которой угадывается битва олигархов, чиновников и бандитов за Магнитогорский металлургический комбинат, — чудо как хороши.
И надо сказать, что недавняя лауреатка премии Анны Политковской, ещё одной русофобки, которая воспевала «подвиги» чеченских бандитов, — барышня начитанная, и послушать её рассуждения на «Эхе» о нравах Римской империи эпохи разложения, культе карго и стратагемах Сунь-Цзы было одно удовольствие.
По большому счёту плевать, что расистка, воспевает апартеид и колонизаторскую политику Британской империи — это пусть у негров голова болит, да и с её всем известной исламофобией пускай разбирается воспитатель мусульманской почтительности — президент Чечни, хотя конечно и то, и другое неприемлемо, но меня как русского человека больше всего возмущает именно русофобия Латыниной.
Примеров приводить не буду — гугл в помощь, кто читал и слышал Латынину на «Эхе» и в «Новой» — тому доказывать не надо, что рыжая стареющая дама пыхала ненавистью к русским как хорошо просушенная беломорина. Ну, или если учесть её «европейскость», то как тонкая дамская сигаретка с золотым мундштуком.
Тётка — империалистка, но не наша, хотя конечно она и воспевает Российскую империю, но только лишь как антитезу империи Советской и современной путинской, больше же всего конечно она грезит по Британии, владычице морей. Скорее всего, туда и отправится, в отличие от таких маргиналов-эмигрантов как мерзкий подонок Бабченко, мечтающий вернутся в Москву на броне танка «Абрамс» (надеюсь, кто-нибудь ему настучит по плешивой башке) — во главе оккупационной армии НАТО, или мерзавец Сотник.
Эти малообразованные педерасты тяготеют к бандеровской Украине, самой русофобской, антироссийской недоевропейской недостране свиноподобных хуторян, гадя и побираясь там же, а Юля всё-таки барышня «белой расы» и уехала она скорее всего туда, где окопалась «элита российской оппозиции», то есть в Лондон, где может быть даже встретится с нашим беглым вором Юревичем, и напишет об «эффективном предпринимателе» прочувствованный очерк.
Нужно ли как-то наказывать за русофобию, ведь это политические взгляды человека, а Конституция России предоставляет гарантии безопасности для диссидентов и прочей нечисти? Государству видимо нет, мы же не варвары, не мордор какой, как на Украине, где убили Олеся Бузину и откуда вынужден уехать блестящий украинский журналист Анатолий Шарий.
Но похоже толерантность к русофобам со стороны государства родила народную инициативу. Народные мстители-патриоты закидывают дерьмом и обливают зелёнкой наиболее неприятных персонажей. Это конечно «нарушает монополию государства на насилие» (вы слышали этот тезис из уст самой Латыниной, слушатели «Эха Москвы», многократно), но возможно государство должно делегировать часть этого права патриотам, дабы самому не мараться.
Пока в России не введены телесные наказания для срамных непотребных девиц, типа Латыниной,— потому многие мечтают, чтобы кто-нибудь начистил рыло тому же Аркаше Бабченко — в Праге, Тель-Авиве, Киеве и далее везде, чтобы этого подонка били в любом городе мира по его наглой дегенеративной морде, — где он только появится, и потому мы так смеёмся, как прилетает торт в морду Касьянова.
Другое дело, что народных мстителей надо как-то регулировать и регламентировать, дабы избежать слепых погромов, чтобы не побили невиновного, да и права Юлия Латынина — государство не должно передавать в частные руки, без регламента и правовой основы, — монополию на насилие, поскольку это угрожает самому государству.
Как это сделать — вопрос для государственных деятелей, возможно опыт народных дружин времён СССР или «Союза Михаила Архангела» — времён Российской империи (вот только евреев бить незачем) — пригодится, НОД — как-то не очень, нужно быть стилистически тоньше… особенно в отношениях с такими европейскими дамами, как Юля.
Возможно стоит ввести законодательно телесные наказания — посекли бы рыжую тётку на Лобном месте у памятника Минина с Пожарским, глядишь, и осталась бы с целой машинкой, и чистой, не забросанной дерьмом. Не зря же поставили у нас памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному, возможно туда, за пределы любимой Юлей Российской империи, — дальше, к Русскому царству — следует обратить свой взор?
Говорят, непоротое поколение выросло, школота, и выходит прыгать с уточками на майданы с Лёхой Навальным. А попороть, посечь слегка, вразумив отроков?
Вряд ли бы кто-то отказал себе в удовольствии прийти посмотреть, как секут веснушчатое, дебелое, слегка увядшее тело рыжей либертианки. Посечь слегка, да и отпустить с миром, мы же не звери. Из уважения к литературе.
Скажете, слишком жестоко, негуманно и травматично? Ну, не более чем травмы русской души от информационной агрессии. Лично я страдаю и мучаюсь, когда читаю словесный понос оппозиции с грязными оскорблениями в адрес моей страны и моего народа, и кто считал и оценивал мои моральные страдания, раны моей души — кто оценивал и кто врачевал?
А вылечить их может лишь возмездие. Я очень хочу посмотреть, как телесно наказывают русофобов!
Аркашку Бабченко стоило бы выпороть до крови и мяса кожаным кнутом со свинцовыми гирьками, вымоченном в соляном растворе, извалять в дёгте и перьях и прогнать голым через всю Москву, погрузить в столыпинский вагон и сдать на литовской границе офицеру НАТО, сопроводив пинком под зад. Пусть офицер НАТО посадит на броню Аркашу своего танка «Абрамс» и катит, лишённого российского гражданства, потерявшего последние остатки совести педераста до самого Крещатика.
Шендеровича нужно пороть на осквернённом им матрасе, с которым он согрешил. Этому ничего не стыдно — после знаменитого хоум-видео. Пороть в одной шляпе, голого, нещадно. Бить его должны проститутки во главе с Катей Муму — по волосатой заднице.
Возможно, что престарелому сатиру даже понравится?
Борового следует высечь на могилке Леры. Илларионова — на мосту имени Немцова. Фельштинского — на Лубянке. Какие у кого ещё варианты, пишите в комментариях!
А Юльку — посечь слегка, по делам её, ивовым прутиком. Но — по голой целлюлитной ж..пе с веснушками, это уж непременно.
Сечь и приговаривать: «Не пиши гадости! Не говори гадости! О русских — уважительно! Россию — уважать!»
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Комментарии
Браво!
ЛИХОй, спасибо Сейчас, чувствую, забежит Синицын и прокричит мне очередной "позор"
Это не просто позор, это позорище. По причине того, что читателям навязывается абсолютно второстепенная повестка дня для обсуждения и ознакомления. Сейчас достаточно судьбоносное время собственно для самого города Челябинска и области. Вместо обсуждения настоящих местных проблем предлагается ознакомится с версией события, о котором достаточно написано в общероссийских источниках да еще и в манере рэп-баттла, который все больше и больше использует Корецкий.... Корецкий, мне трудно представить, что Вы не знаете, что за события, влияющие на будущее города сейчас в нем происходят. На уровне страны происходит то же самое. С утра до ночи по каналам агитпропа в России обсуждаются второстепенные события для отвода внимания от главных тем обсуждения
Синицын, какой же Вы демократ после этого, если не относитесь терпимо к мнению, отличного от Вашего?
Я не сомневался, что Вы крикните мне очередной "позор", впрочем.
И на Вас не угодишь! Вы мне написали стопятьсот комментариев раньше о том, что сайт Уралдейли.ру не уделяет внимания федеральным проблемам. И вот, стоило представить свою точку зрения на новость масштаба России - пожалуйста, Синицын кричит, что нет местных новостей!
Что касается стиля рэп-баттла, то вот такая у журналистика на Уралдейди - ни у кого больше такой нет!
Нравится и мне, и читателям, судя по посещаемости!
бабло у неё там быстро закончится так, что совсем скоро вернется
В нашей ОБЛАСТИ почти 879 лиц тоже достойны кары,они все при власти и должностях,но гады вне работы тайно против Путина и Медведева и страны крамольные речи толкуют. Поэтому надо бы право органам ФСБ выявлять и тех сразу на увольнение и больше не допускать к гос. работе. Надо в РФ принять законы о ОПЛАТЕ за выявленного ВРАГА Родины и при чем этот ВРАГ должен публично всем подан и он и его РОД и семья должны вне гос. работы и они должны помнить, что ИУДЫ. В Чечне к примеру массово гражданео боевиках и иных плохих сообщают и за ЭТо им Щедро оплата. Поэтому особо Севастьянова, Ковалева и всю банду кого пригрел Севастьянов при работе в аппарат свой с вещами и вон с наших глаз. Те же кто змеи до сих пор в аппарате по правам человека и делают ВИД защиты, а так они с США тайно имеют контакты. Поэтому если наших тоже скоро притеснения,то МВД не должны искать и находить, ведь патриоты РФ за ПРАВОЕ дело и так наказывают ИУД и тех кто ХАМЕЛЕОНЫ .
Готов с ходу написать 10 фамилий действующих чиновников. Куда послать, адрес сообщите?
Пишите уже сразу 100
Список в студию.
Одной мразью стало меньше...
Вивалвивалракью
Рожей.повадками и степенью людского неприятия она похожа на Венедиктова. Умеет кучерявый подбирать мразотные личности себе под стать.
Я голосую за Лесю Рябцеву!
В инете она и голенькая имеется.
Вы псы, вы только против правды и честного человека тут тявкаете. Она честно о стране говорила и я лично рад, что она смогла вовремя выезд и спасти свою жизнь. А с Европы она больше правды о РФ расскажет и мир узнает о нас. вы все кто тут веселье, просто биомусор и придет время и она и те кого наша власть сьела и посадками пугает, убивает и калечить, будут оправданы и мир будет рукоплекскать им и они вечно в памяти народа.Позор вам всем. Только бы угодить тем сбашни орлам и тем воронам, что в области питаются падалью от орлов...Фу мерзко стало. а всем кто о свободе мечтает и думает о ином, придет час и мы победим и наша звезда гореть вечно. Мы за мир и за дружбу с США и странами ЕС, нет нашим угрозам военной мощью, мы за полное разоружение и утилизация полная ядерного оружия РФ. иного нет. прав был Горбачев в свое время. РФне надо иметь ядерного оружия, а то пугаем всех им. А честно обычным оружием воевать с НАТО или КНр слабо!!!!!
...а всего-то и надо было, что оттаскать русофобку за рыжие кудри и выпороть...а может быть лучше выи.ать, и все бы встало на свои места. да вот беда, дураков даже среди единомышленников не нашлось
В Челябинске - воздух чище: ну вы даёте ребята !
Идёт депутат по улице и решил пройти по своему избирательному округу, через двор, смотрит мальчик играет в песочнице и что-то лепит, подходит депутат к мальчику и спрашивает.
- Мальчик, что ты лепишь?
- Депутата.
- Депутат гордо приободрился, а из чего мальчик лепишь?
- Немножко песочка, чуть глины, маленько водички и гавнецо....
- Ах ты сопляк сказал депутат, ударил мальчика по морде и пошёл дальше
Через некоторое время депутат снова идёт через этот двор, видит, что мальчик снова в песочнице что-то лепит
- Депутат спрашивает, мальчик, а что сейчас лепишь?
- Пожарного дяденька
- А из чего мальчик лепишь?
- Немножко песочка, чуть глины, маленько водички....
- А гавнецо спрашивает депутат?
- Дяденька, так если гавнецо добавить опять депутат получиться.....
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