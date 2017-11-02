СМИ сообщают об обысках ФСБ у «регента Юревича» — Комякова

Уральские средства массовой информации сообщили со ссылкой на источники в силовых структурах о прошедших обысках силами сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области у Сергея Комякова, бывшего первого вице-губернатора при экс-главе региона Михаиле Юревиче.

Комякова, чья последняя должность была руководитель Контрольно-счётной палаты Южного Урала, ныне пенсионера, называют «регентом Юревича» — в том смысле, что Сергей Львович в отсутствие Михаила Валериевича подписывал самые ответственные документы.

У Комякова изъяты документы и загранпаспорт, чиновник пока не задержан.

Это продолжение зачисток «макаронников» нашей доблестной контрразведкой, и обыски у «регента» скорее всего связаны с уголовным делом о мошенничестве бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, находящегося под арестом.

Как сообщало ИА «UralDaily.ru», в уголовном деле о мошенничестве Комяков до сих пор проходил в статусе свидетеля.

В этих публикациях мы рекомендовали Сергею Львовичу срочно уезжать из России — возможно в Австралию, где у правой руки Юревича находится семья. Увы, господин Комяков не внял нашим добрым советам, и в «страну кенгуру» так и не ускакал. А зря!

Обыски, как указывают окружные уральские СМИ, прошли помещениях по улице Румянцева в Челябинске, а также по улице Пушкина в поселке Новое поле Сосновского района. Очевидно это челябинская квартира бывшего чиновника и его загородный дом.

Какой именно эпизод (или несколько эпизодов) будет вменён г-ну Комякову, пока не известно, но можно с большой долей вероятности заявить, что уголовное дело в отношении «регента Юревича» возбуждено будет. У следователей огромный простор для манёвра.

Это могут быть уголовные дела, связанные с Давыдовым (хищение 500 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети»), либо — с любым из эпизодов любого из уголовных дел Юревича (взятки и откаты в строительстве и реконструкции дорог, коррупция в медицине — продолжение уголовного дела бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко), а возможно «самостоятельные заслуги» Сергея Львовича, которые тем не менее, могут быть положены в основу следующей «уголовки» Юревича.

Так, некоторые СМИ заявляют со ссылкой на источники в суде, давшему санкции на обыски, что речь идёт о хищении денежных средств Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки в особо крупных размерах, то есть о мошенничестве, взятках и откатах в сфере строительстве жилья, конечным и главным фигурантом этого уголовного дела разумеется станет Михаил Юревич, разоривший «Гринфлайт» и «нагревший» дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд». В числе допрошенных, хотя и по другому эпизоду, оказалась тёща компаньона Юревича по «Макфе» Маргарита Бутакова, одна из крупных акционеров «Гринфлайта», а фигурант «медицинского дела», другой акционер строительной компании Александр Москалюк — бывший советник и водитель Юревича — скрывается в Израиле.

Сам главарь ОПС «Макаронники» Михаил Юревич, как все знают, сбежал в Великобританию.

О том, что мы имеем дело действительно с организованным преступным сообществом с Юревичем во главе — уже никто не сомневается и последние события вокруг Сергея Комякова — окончательно формируют банду коррупционеров, скорее даже целую мафию.

И если в этой коррупционной колоде туз — Юревич, то король — Комяков, о чём и было доложено нашим читателям в статье, датированной ещё 12 апреля 2015 года «Погадать на короля!»

Уже тогда, два с половиной года назад мы, а значит и наши читатели знали, что дело кончится для Сергея Львовича плохо, но Сергей Львович был не в курсе... Об этом же, в этой же публикации мы предупреждали ровно о том же Сергея Давыдова, однако и Сергей Викторович не читает наш сайт, о чём сейчас горько жалеет...

Кстати, в статье «Погадать на короля!» наш коллажист провидчески объединил Комякова и Давыдова в одну карту — пикового короля, предполагая, что они будут «по одному делу чалиться»...

Господа коррупционеры, члены ОПС «Макаронники»! Читайте ИА « UralDaily.ru » регулярно и следуйте нашим советам!