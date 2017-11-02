СМИ сообщают об обысках ФСБ у «регента Юревича» — Комякова

Уральские средства массовой информации сообщили со ссылкой на источники в силовых структурах о прошедших обысках силами сотрудников Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области у Сергея Комякова, бывшего первого вице-губернатора при экс-главе региона Михаиле Юревиче.
Комякова, чья последняя должность была руководитель Контрольно-счётной палаты Южного Урала, ныне пенсионера, называют «регентом Юревича» — в том смысле, что Сергей Львович в отсутствие Михаила Валериевича подписывал самые ответственные документы.
У Комякова изъяты документы и загранпаспорт, чиновник пока не задержан.
Это продолжение зачисток «макаронников» нашей доблестной контрразведкой, и обыски у «регента» скорее всего связаны с уголовным делом о мошенничестве бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, находящегося под арестом.
Как сообщало ИА «UralDaily.ru», в уголовном деле о мошенничестве Комяков до сих пор проходил в статусе свидетеля.
О возможности такого рода событий сайт «УралДейли.ру» сообщал ещё два и 2,5 года назад в статьях «Погадать на короля!», «Комяков: усач-регент из страны кенгуру», «Бегите, Сергей Львович! Бегите!» и год назад в статье «Как быстро доскачет Сергей Львович Комяков до страны кенгуру?»
В этих публикациях мы рекомендовали Сергею Львовичу срочно уезжать из России — возможно в Австралию, где у правой руки Юревича находится семья. Увы, господин Комяков не внял нашим добрым советам, и в «страну кенгуру» так и не ускакал. А зря!
Обыски, как указывают окружные уральские СМИ, прошли помещениях по улице Румянцева в Челябинске, а также по улице Пушкина в поселке Новое поле Сосновского района. Очевидно это челябинская квартира бывшего чиновника и его загородный дом.
Какой именно эпизод (или несколько эпизодов) будет вменён г-ну Комякову, пока не известно, но можно с большой долей вероятности заявить, что уголовное дело в отношении «регента Юревича» возбуждено будет. У следователей огромный простор для манёвра.
Это могут быть уголовные дела, связанные с Давыдовым (хищение 500 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети»), либо — с любым из эпизодов любого из уголовных дел Юревича (взятки и откаты в строительстве и реконструкции дорог, коррупция в медицине — продолжение уголовного дела бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко), а возможно «самостоятельные заслуги» Сергея Львовича, которые тем не менее, могут быть положены в основу следующей «уголовки» Юревича.
Так, некоторые СМИ заявляют со ссылкой на источники в суде, давшему санкции на обыски, что речь идёт о хищении денежных средств Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки в особо крупных размерах, то есть о мошенничестве, взятках и откатах в сфере строительстве жилья, конечным и главным фигурантом этого уголовного дела разумеется станет Михаил Юревич, разоривший «Гринфлайт» и «нагревший» дольщиков микрорайона «Академ Риверсайд». В числе допрошенных, хотя и по другому эпизоду, оказалась тёща компаньона Юревича по «Макфе» Маргарита Бутакова, одна из крупных акционеров «Гринфлайта», а фигурант «медицинского дела», другой акционер строительной компании Александр Москалюк — бывший советник и водитель Юревича — скрывается в Израиле.
Сам главарь ОПС «Макаронники» Михаил Юревич, как все знают, сбежал в Великобританию.
О том, что мы имеем дело действительно с организованным преступным сообществом с Юревичем во главе — уже никто не сомневается и последние события вокруг Сергея Комякова — окончательно формируют банду коррупционеров, скорее даже целую мафию.
И если в этой коррупционной колоде туз — Юревич, то король — Комяков, о чём и было доложено нашим читателям в статье, датированной ещё 12 апреля 2015 года «Погадать на короля!»
Уже тогда, два с половиной года назад мы, а значит и наши читатели знали, что дело кончится для Сергея Львовича плохо, но Сергей Львович был не в курсе... Об этом же, в этой же публикации мы предупреждали ровно о том же Сергея Давыдова, однако и Сергей Викторович не читает наш сайт, о чём сейчас горько жалеет...
Кстати, в статье «Погадать на короля!» наш коллажист провидчески объединил Комякова и Давыдова в одну карту — пикового короля, предполагая, что они будут «по одному делу чалиться»...
Господа коррупционеры, члены ОПС «Макаронники»! Читайте ИА «UralDaily.ru» регулярно и следуйте нашим советам!
Антикоррупционный сайт «UralDaily.ru» держит руку на пульсе и внимательно следит за развитием событий.
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Комментарии
Да, были обыски. Но этот типчик-кличка его среди ОПС Юревича была - ШАКАЛ,то вряд ли он хранил данные дома. ШАКАЛ очень хитер и умен. Даже в бесед. с разными лицами, он всегда ранее носил аппаратуру, чтобы засечь диктофон или минивидеокамеры.... Поэтому по нашим данным ШАКАЛ вполне нажил за все эти годы примерно до 680 млн. рублей наличными (счета и т.п ) и. на 200-270. млн. р недвижимости. Шакала часто видели в Казахстане, возможно часть ДЕНЕГ вложил в банки различные. ШАКАЛ имеет имущество в странах ЕС и был замечен с неким Севастьяновым в беседах с кураторами Госдепа в пригородах области и самом Екатеринбурге. ШАКАЛ имеет тесные связи в обл. прокуратуре и самом СУ СК РФ области Поэтому ШАКАЛ очень умен и хитер и просто так его на скамью суда не усадить. Но он готов сдать некоего Мякуша,тот того ШАКАЛА кинул на десяток млн. р. при оформлении земель и озер..... Поэтому при удачной разработке ШАКАЛА,есть шансы на самого Мякуша выйти, а там сразу раскрытия ряда не раскрытых заказных убийств сразу пойдет как по маслу.
...не поможет, не спасет.Это в части организации оперативно-служебной деятельности, ответственных за данное направление товарищей.
Замучаетесь пыль глотать. слабаки чекисты против Комякова. По доходам теневым он имеет 9 место среди элитных господ и вряд ли трогают егг . Пора Корецкий одно понимать деньги это все и с деньгами все покупается. Поэтому ФСБ ничего не сделает, надо он Комяков может НОВОЕ здание ФСБ им построить на свои деньги и подарить. Поэтому после марта 18 года. все дела тихо прекращены и сверстаны будут. США если публикация счетов о чиновниках у себя,то тогда надо в стане почти 20млн. чинуш посадить, а кто на ЭТО ПОЙДЕТ!!!
- Доскакался.
...у Львовича очень высокий уровень IQ, поэтому в отношении него даже прикомандированный просто молчал и протирал линзы запотевших очков...
А учитывая нюансы аффиляции, которые уже находятся на поверхности и не скрываются отдельными олигархами и их приближенными, в связях с действующими спецслужбами, причем находящимися под санкциями, явно не распологающими консодлидированным бюджетом для зарплаты всем трудящимся заводов, которые располагают высокой долей вероятности попадания в них вплоть до замораживания активов и блокировки операций и деятельности...
...Король умер - да здовствует Король!
С нетерпением ждем нового наместника в области и распределения имеющихся благ(передела).
"...у Львовича очень высокий IQ." А вот сейчас и посмотрим ,как у "шакала" получиться "сухим из воды выйти"
Ничему не удивлен. Это один из активных членов ОПС "макаронники". Думаю совсем скоро предъявят статью "организацию преступного сообщества". А там до пожизненного ,как для фантомаса,так и для шакала и других лиц сообшества. Считаю ,что Челябинск все города России опередит по факту коррупции власти. Только в Челябинской области в отдельно взятом субъекте к власти пришла сильная ОПС макаронники. Корецкому надо писать книгу о них. Или кандидатскую. Я даже название придумал.
И что за название?
Корецкий, поддерживаю гостя. Напишите книгу, отдельных фактов люди подкинут, в том числе и я.
Возможно на пенсии Пока не до книжек.
А спящие кроты не дремлют! Гехтински из кожи лезет, как бы белой и пушистой остаться!
Андрей,пора писать. Тебя могут опередить. У тебя достаточно материала и помошников. И все что пишет твой сайт ПРАВДА!!!
Господин Koretskiy..,раз пошла такая тема про пособников Миши (Макаронника)Евревича..,тогда нужно грести всех с его сучёнышей,всех тех, кто даже краем соприкасался с ним...А это может пролить свет,на все преступления,что творили эти самодуры... А именно,тот же Ковалёв,который собрался в уКраину...Я думаю Вы помните как он лично мне отписался на Вашем сайте этим летом...Что он такой не в ебен..й перец, он может купить город ,что мы для него отбросы ,нищета и т.д .,что он почётный или скорее всего (нечётный чекист)которому всё похрену..,и т.д.. Господин Каретский ,может Вы окажете помощь ,чтоб прижать этого зазнавшегося предателя ,бывшего почётного чекиста и т.д.., прощелыгу предавшего интересы Родины., в угоду хохломайданутым,в угоду Мойши Евревича.,и теперь просто нагло плюющего в лицо тем ,кого он по долгу службы должен был защищать..,то есть ,плевал он на нас ,своих земляков и сослуживцев...
057, моя фамилия пишется - Корецкий.
Только за незаконно подписанные документы по уничтожению лесного масива в Томино, надо этого бешенного старого" шакала" оптравить дышать газом.
Вопрос: как у государева служащего недвижимость в Австралии и не только? Я понимаю, люди бизнеса, а эти то???
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