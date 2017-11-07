Маниловщина: власти полагают, что им удастся построить самый высокий в Челябинске 170-метровый «небоскрёб»

Утверждается, что к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске будет построен грандиозный по местным меркам «Конгресс-холл» высотой 170 метров. Как сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе губернатора Челябинской области, губернатор Борис Дубровский провел заседание наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл». В ходе совещания были рассмотрены вопросы текущей хозяйственной деятельности и задачи, стоящие перед организацией на ближайшую перспективу.

Открывая совещание, Борис Дубровский напомнил, что в соответствии с решением инвестсовета региона, проект строительства конгресс-холла был признан приоритетным, а хозяйственному партнерству предоставлен в аренду земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс.

«Сегодня обсудим текущий статус реализации проекта, наметим близлежащие планы», — уточнил он.

Не верим! Мы просто уверены в том, что ничего построено не будет, а деньги — разворуются.

По словам генерального директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, на двух сформированных участках будет расположено здание конгрессно-выставочного центра, а также благоустроена набережная на обоих берегах реки Миасс.

«В настоящее время разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по самому конгресс-центру, — пояснил он. — До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии».

Также в ближайшие месяцы будут решены вопросы подведения необходимых коммуникаций на строительную площадку: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, а также начаты работы по переносу некоторых инженерных сетей, проходящих по участку застройки.

В ходе наблюдательного совета были приняты решения о перечне объектах строительства, их характеристиках и порядке строительства, рассмотрены вопросы технологических присоединений.

Виталий Передерий уточнил, что архитектурно-планировочное решение выбрано в ходе международного конкурса ArchChel-2020.

«Конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное здание высотой 170 метров, — добавил он. — Первые пять этаже займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Эти помещения будут использованы под мероприятия федеральной повестки. Выше пятого этажа расположатся апартаменты, офисы, гостиницы».

Не понятно по какой причине, возможно потому, что в Челябинске не решаются вопросы элементарного жизнеобеспечения: нет нормальных дорог, в загоне сфера ЖКХ, не говоря уже о вредных выбросах, подобные прожекты, как 170-метровый «небоскрёб», Стартегия-2035, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург и т.д. кажутся чистой воды маниловщиной.

«Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах». (Н.В Гоголь, «Мёртвые души»).

Эта цитата из «Мёртвых душ» о помещике-мечтателе вспоминается в первую очередь, когда рядом сидят прекраснодушный «стратег» Борис Дубровский и оборотистый, делающий деньги из воздуха (из красивых дорогих прожектов, остающихся на бумаге) его заместитель Руслан Гаттаров.

Вы только посмотрите на эти хмурые лица. Они уже сами устали от своих «мечт». Кажется, что кто-то устал «мечтать», а кто-то — воровать. Хотя может просто не выспались — всё о России думают.

Хороши комментарии на 74.ру.

Кстати, до сих пор самым высоким зданием Челябинска является 23-этажный деловой центр «Челябинск-Сити» высотой 111 метров, построенный в 2007 году. Второй по высоте — 27-этажный деловой центр «Бовид» высотой 101 метр, построенный в 2014 году. Третий по высоте — 25-этажный жилой комплекс «Король Плаза» высотой 90 метров, построенный в 2016 году.