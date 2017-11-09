Бурматов и братья меньшие

Мы всегда знали о том, что наш прославленный земляк депутат Госдумы Владимир Бурматов принесёт много пользы на посту председателя думского комитета по экологии. И не только в борьбе с борщевиком.

Депутат защитит собак от живодёров. И кошек. И прочую живность.

Об этом Владимир Владимирович написал в инстаграме.

В переулках каждая собака знает его лёгкую походку.

Правда, есть мнение о том, что под «животными» Владимир Владимирович имел в виду своих соратников-«молодогвардейцев», которые чаще всего ведут себя как свиньи.