Бурматов и братья меньшие

Мы всегда знали о том, что наш прославленный земляк депутат Госдумы Владимир Бурматов принесёт много пользы на посту председателя думского комитета по экологии. И не только в борьбе с борщевиком.
Депутат защитит собак от живодёров. И кошек. И прочую живность.
Об этом Владимир Владимирович написал в инстаграме.
В переулках каждая собака знает его лёгкую походку.
Внёс в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам будет грозить до пяти лет лишения свободы. Самое жесткое наказание будет грозить в случае, если жестокое обращение с животными сопряжено с его трансляцией в интернет или совершается в присутствии несовершеннолетних. Также предусматриваются и иные виды наказания: ограничение свободы, обязательные и исправительные работы, штрафы. Про актуальность законопроекта ничего говорить не буду: достаточно просто включить телевизор и посмотреть новости. Добавлю лишь, что на ужесточении наказания для живодеров активно настаивали зоозащитники и общественники. Считаю, что их требования абсолютно справедливы и правильны. Более суровое наказание само по себе будет превентивной мерой. Перспектива сесть на пять лет, думаю, остановит многих. Параллельно будем работать над совершенствованием правоприменительной практики, чтобы наказание было не только предусмотрено, но и реально применялось. Сейчас эта сфера хромает. Один из ближайших комитетов по экологии посвятим этому вопросу, будем разбираться почему сотрудники МВД неохотно берутся за такие дела и не доводят их до конца. Соответствующий депутатский запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву я направил вчера. Чуть позже расскажу все в подробностях, вместе со статистикой полицейских по привлечению живодеров к ответственности. Подробности по ссылке в профиле. #экология #защитаживотных #ГодЭкологии #Госдума #комитет #зоозащита #МВД
Правда, есть мнение о том, что под «животными» Владимир Владимирович имел в виду своих соратников-«молодогвардейцев», которые чаще всего ведут себя как свиньи.
А кто тогда живодёры? Наверное политические враги Галкина, Вершинина, Утарбекова еt cetera.
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гномы, эльфы и зоофилы...
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