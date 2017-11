Бурматов и братья меньшие

Внёс в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь живодерам будет грозить до пяти лет лишения свободы. Самое жесткое наказание будет грозить в случае, если жестокое обращение с животными сопряжено с его трансляцией в интернет или совершается в присутствии несовершеннолетних. Также предусматриваются и иные виды наказания: ограничение свободы, обязательные и исправительные работы, штрафы. Про актуальность законопроекта ничего говорить не буду: достаточно просто включить телевизор и посмотреть новости. Добавлю лишь, что на ужесточении наказания для живодеров активно настаивали зоозащитники и общественники. Считаю, что их требования абсолютно справедливы и правильны. Более суровое наказание само по себе будет превентивной мерой. Перспектива сесть на пять лет, думаю, остановит многих. Параллельно будем работать над совершенствованием правоприменительной практики, чтобы наказание было не только предусмотрено, но и реально применялось. Сейчас эта сфера хромает. Один из ближайших комитетов по экологии посвятим этому вопросу, будем разбираться почему сотрудники МВД неохотно берутся за такие дела и не доводят их до конца. Соответствующий депутатский запрос министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву я направил вчера. Чуть позже расскажу все в подробностях, вместе со статистикой полицейских по привлечению живодеров к ответственности. Подробности по ссылке в профиле. #экология #защитаживотных #ГодЭкологии #Госдума #комитет #зоозащита #МВД

