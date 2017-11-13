Дубровский встретился с Московцом

Пока что реакция — почему-то запоздалая (встреча была запланирована на 14.00) — лишь от пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — о встрече с лидером общественного движения «Стоп-ГОК» Василием Московцом, которому лично позвонил президент России Владимир Путин.

Наверняка общественники дополнят картину.

Цитируем пресс-релиз.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел прием по личным вопросам с экологическими активистами Василием Московцом и Сергеем Белогороховым, оспаривающими планы по строительству в Сосновском муниципальном районе Томинского ГОКа. В мероприятии приняли участие представители компании «РМК», Общественной палаты Челябинской области и федеральных контролирующих структур.

Борис Дубровский отметил, что с 2014 года в правительство области поступило 1563 обращения, по каждому из них дан ответ. В 2016 и 2017 годах по поручению губернатора его заместитель Олег Климов дважды встречался с представителями инициативной группы. «Мы всегда оперативно реагировали на обращения граждан по всем вопросам, связанным со строительством Томинского ГОКа», — подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что по его инициативе проведен независимый экологический аудит проекта.

«Компания внесла коррективы, отказалась от использования технологии гидрометаллургического производства с применением серной кислоты и от строительства хвостохранилища», — заявил губернатор.

Борис Дубровский в очередной раз призвал компанию и общественность к диалогу.

«Слово «диалог» подразумевает, что стороны должны не только говорить, но и слышать друг друга, и именно этого, наверное, не хватает. Не хватает компромисса, желания сесть за стол переговоров», — подчеркнул глава региона.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин предложил возглавляемую им структуру в качестве площадки для экспертного обсуждения проблемы. Предложение общественниками было поддержано. Первая такая встреча планируется через две недели, глава региона заверил, что будет принимать в них участие.

В ходе приема по личным вопросам Борис Дубровский обратился к компании «РМК» с требованием обеспечить скорейшее возвращение земель, которые планировалось использовать для хвостохранилища до того момента, как было принято решение о переносе его в Коркинский угольный разрез. Представители компании отметили, что готовы осуществить это в кратчайшие сроки. Глава региона обратился к общественникам с просьбой проконтролировать этот вопрос.

Борис Дубровский поручил региональному министерству экологии установить на границах Михеевского ГОКа независимые приборы учёта воздействия на окружающую среду, чтобы на основании этой информации появилась возможность оценить, какое воздействие на окружающую среду окажет аналогичный проект в Томино.

Глава региона также обратился к сторонам с просьбой обеспечить корректное и вежливое отношение друг к другу и не допускать возникновения инцидентов.

Общественники поблагодарили губернатора за встречу. Прием по личным вопросам проходил в присутствии федеральных и региональных СМИ».

Лично нам показалось, что губернатор как-то вяло отреагировал на сигнал президента, провёл встречу формально, для галочки, отделался общими словами. Если это не так — вина в том, что у нас создалось такое впечатление лежит на пресс-службе главы региона, которая выпустила лишь под вечер такой неинформативный, можно даже сказать пустой релиз.

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