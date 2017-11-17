Московец vs Черкасов. Навальный расколол движение «Стоп-ГОК»?

В челябинском экологическом общественном движении «Стоп-ГОК» наметился «лидерский раскол». Причём сразу же после того, как движение вошло в федеральную повестку и приобрело всероссийскую известность. После звонка президента России Владимира Путина одному из лидеров «Стоп-ГОКа» Василию Московцу и его встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским основатель движения Юрий Черкасов, координирующий также ОД Центр «Большой Челябинск», заявил о своём несогласии с действиями Московца и выходе из «Стоп-ГОКа».

Заявление о разрыве прозвучало на странице в ФБ Ю.Черкасова, а позже на странице «Большого Челябинска» в ВК было дано развёрнутое объяснение причин разрыва.

Юрия Черкасова поддержал в блоге его единомышленник — известный челябинский политтехнолог Тарас Есаков, также стоящий у истоков «Стоп-ГОКа», разрабатывающий пиар-составляющую протестного экологической движения с начала его основания до «момента перехвата» контроля над ним Василием Московцом.

В частности, Т.Есаков заявил, что даже идею подарка губернатору книги Мориса Дрюона В.Московец «позаимствовал» у Ю.Черкасова.

В чём причина раскола? «Вождизм» Московца? Амбиции Черкасова? Ревность к славе? А может Навальный, ставку на которого сделал Московец , о чём он и объявил сразу же после встречи с губернатором Дубровским?

Тарас Есаков ответил на вопросы корреспондента «UralDaily.ru».

— Тарас, в чём суть конфликта между движениями «Большой Челябинск» и «Стоп-ГОК», между Вами и Ю.Черкасовым и В.Московцом? Это конфликт лидерский или тактико-стратегический?

— Конфликта как такового нет. Есть концептуальные тактико-стратегические разногласия, которые продолжаются с декабря 2015 года. Тогда мы с Юрием Черкасовым предложили создать сильную и прозрачную основу финансовой деятельности «Стоп-ГОКа», позволяющую концентрировать значительные финансы и объединять бизнес, выступающий за не сырьевое развитие города и региона. Наше предложение было не только отвергнуто, но и понято в корне не верно. Подобным образом потом повторялось и далее.

Мы предлагали работающие технологические решения — «официальный Стоп-ГОК» в ряде важных моментов к нам не прислушивался. Там где была дружная и слаженная работа — всё было хорошо. Но там где доминировала «художественная самодеятельность от движения «Стоп-ГОК», скажем так, получалось как получалось. В результате Томинский ГОК начали строить, это означало, что, если до декабря 2015 года, когда, собственно, мы и сформировали однозначно побеждающие настроения против Томинского ГОКа с противниками строительства считались, то потом можно было и на слушания граждане не допускать, и само строительство начать, и всё это фактически безнаказанно.

Однако, не всё так мрачно. До разногласий были заложены совместными усилиями здоровая основа и массовая поддержка. Звонок президента Василию Московцу состоялся и стал также своего рода нашей общей победой.

Теперь о разногласиях. Центр «Большой Челябинск» выражает своё несогласие с тем, что диалог власти с общественностью идёт с непосредственным участием представителей корпорации РМК, а надо было бы воспользоваться моментом после звонка главы государства да силу гражданского общества показать, сказав, что с властью говорить будем, а вот с РМК нам обсуждать нечего. С представителями РМК можно и нужно спорить на площадках для диспута (например в Общественной палате) — во властных кабинетах следует вести диалог с властью, но без корпорации. Такой подход обеспечил бы движение к результату в виде реальной остановки строительства. А так один лишь процесс переговорный обеспечен. Увы.

Мы, в текущем событийном моменте, выступаем чисто тактически категорически против флагов внесистемной оппозиции на предстоящем массовом митинге. После звонка президента был возможен новый импульс для создания народной патриотической «третьей силы» без растаскивания граждан по политическим течениям.

Флаги нужны. Символика нужна. Но флаги должны быть, на наш взгляд, Челябинска и Челябинской области, нужны флаги России также. Ну и, разумеется, символика и лозунги против Томинского ГОКа и за решение экологических проблем. С такой протестной силой запланированного митинга, при быстрой и слаженной работой в пользу максимально возможной массовости мероприятия (в том числе за счёт убеждённых сторонников президента Владимира Путина) власти могли бы считаться. Всё остальное и прежнее, с заметным присутствием разномастной политической оппозиции — протест ради протеста, опять же, работающий на увлекательный процесс, но не на эффективный результат.

В ситуации подобных разногласий мы своё (даже ассоциативное) участие в «официальном Стоп-ГОКе» полностью приостановили.

— Как Вы оцениваете поведение В.Московца в ситуации со звонком президента и на встрече с губернатором Челябинской области ? Ваше мнение как политтехнолога, в чём ошибки? Был ли использован ресурс «звонка Путина» или он «ушёл в песок» («в свисток»)?

— В целом всё нормально. Президент — это президент, к тому же наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин да, сделал эффективное и общественно значимое действие. Он пошёл на прямой диалог с одним из координаторов движения «Стоп-ГОК».

Разговор с президентом со стороны Василия Московца я также оцениваю как грамотный и достойный. А вот то, что было дальше, меня, чисто политтехнологически да, устраивает не вполне. Уйдёт ли эффект от должного вмешательства президента в ситуацию вокруг проблемы Томинского ГОКа «в песок»? Поживём — увидим. Мне бы хотелось сохранения данного эффекта, что называется, всерьёз и надолго».

— В чём смысл подарка губернатору книги Мориса Дрюона , это на самом деле была задумка Ю.Черкасова? Как возникла эта идея и в чём суть?

— Смысл данного действия в напоминании управленцу высокого ранга об ответственности за судьбу нашей Родины. Да, я узнал от Юрия Черкасова, что изначально эту оригинальную идею предлагал именно он. Суть в оригинальном способе создании мотивации к ответственному государственническому подходу в деле развития Южного Урала.

— Как Вы расцениваете как политтехнолог заявление В.Московца сразу же после встречи с губернаторам СМИ о том, что «Стоп-ГОК» будет сотрудничать с Навальным и внесистемной оппозицией? Разве не логично было бы использовать звонок президента как ресурс для достижения главной цели движения — дискредитации РМК, а не раздражать Кремль Навальным?

— При всём уважении к представителям разных, в том числе и оппозиционных, политических взглядов, а также при всём хорошем моём отношении к присутствию представителей оппозиции в экологическом протесте, именно как политтехнолог, я резко негативно оцениваю именно демонстративное сотрудничество «Стоп-ГОКа» с внесистемной оппозицией как с институтом в целом и с командой Навального, как с политической силой, в частности.

Наиболее нужная целевая аудитория для количественного и качественного усиления протеста против Томинского ГОКа — это, как раз, сторонники Президента, например, те же активисты Общероссийского Народного Фронта и вообще представители российского большинства, выступающие при этом за развитие города и региона без Томинского ГОКа.

В «Стоп-ГОКе» есть представители вполне лояльной патриотической общественности — вот она, наиболее перспективная сила данного движения, которая должна быть в первых рядах всегда и во всём.

Что же касается внесистемной оппозиции... В 2018 году внесистемная оппозиция в России в очередной раз проиграет, вполне возможно, что с разгромным счётом. Это я чётко прогнозирую уже даже не как практикующий политтехнолог, а как эксперт-политолог.

«Стоп-ГОК» намерен политически проигрывать вместе с внесистемной оппозицией? Очень жаль если так. «Большой Челябинск», созданная Юрием Черкасовым и мной общественная структура, расценивает данное обстоятельство как ещё одну причину для «ухода в сторону» и формирования полностью независимой политической линии с прицелом на выборы 2019-2020 годов.

— Почему Ю.Черкасов заявил о выходе из «Стоп-ГОК»? В чём суть его претензий В.Московцу? Кто-то решил, что Ю.Черкасов устал, кто-то, что «приревновал к славе Московца ».

— Какая уж тут может быть «ревность к славе»? Это боль за общее дело, которое идёт, что называется, явно не туда, куда бы хотелось, а именно в ситуацию забалтывания и продолжения строительства, а заодно и во внесистемный оппозиционный загон. Мы стремимся к нормальной успешной деятельности даже в ситуации возможного поражения движения «Стоп-ГОК». И не желаем иметь никакого отношения к возможному поражению борьбы с ТоГОКом не по нашей вине. Это вполне нормально.

Также данное заявление является шагом к реальному расширению политической деятельности Центра «Большой Челябинск», объединяющего Фонд развития региональной агломерации и общественное движение под единым названием, в плане создания и укрепления альтернативы сырьевому пути развития региона. В складывающейся ситуации это и будет нашим лучшим вкладом в борьбу с Томинским ГОКом в том числе.

Также мы намерены, находясь теперь вовне процесса заточенной борьбы именно с Томинским ГОКом давать объективные и независимые экспертные оценки этой самой борьбе. Без конфликтов и эмоций. Только лишь для пользы дела. Только лишь по делу и по существу.

— Как Вы оцениваете факт публикации частного разговора с президентом В.Московца в Интернете? Многие считают, что это не этично и что это ставит крест на взаимодействии общественности с администрацией президента.

— Данное обстоятельство оцениваю неоднозначно конечно же... Но, давайте не будем забывать, всё же, что президент — самое главное публичное лицо в нашей стране. Поэтому максимальная точность в опубликовании смысла высказываний президента России В.В.Путина, являющегося уверенным лидером в отношениях и настроениях решающего большинства нашего народа по жизненно важной проблеме, лично я считаю, что пошла скорее на пользу.

— Как Вы оцениваете в связи с последними событиями перспективы движения «Стоп-ГОК» и перспективы строительства Томинского ГОКа? «Стало лучше» или «стало хуже»?

— «Стало лучше» или «стало хуже» — это будет зависеть от всех нас, от противников строительства Томинского ГОКа. Центр «Большой Челябинск» свой выбор сделал. Мы теперь будем бороться, прежде всего, не против Томинского ГОКа, а, скорее ЗА тот образ чистого и честного будущего Челябинска и пригородов, который присутствует в нашей рамочной программе действий. У движения «Стоп-ГОК» также имеются отличные перспективы.

И, поскольку мы с Юрием Черкасовым стояли у истоков создания данного движения, то мы желаем данной структуре одного: суметь грамотно воспользоваться новыми возможностями. Ещё раз обращаю внимание на отсутствие конфликта с нашей стороны. Мы всем желаем только лишь добра, а чем можем объективно со своей стороны помочь, то обязательно поможем. Малая Родина у нас на всех нас одна. Это следует хорошо помнить всем и каждому.

От «УралДейли.ру».

И всё же нам показалось, что причинами «лидерского конфликта» в движении «Стоп-ГОК» стало заявление Василия Московца о ставке на Алексея Навального. Стоило ли после звонка президента демонстративно раздражать Кремль?