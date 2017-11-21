На Южном Урале «хайпанули» рутения-106

Отдельные сообщения о том, что в Челябинской области в районе ПО «Маяк» произошла какая-то авария и произошёл выброс (или как это назвать? Извините, специалисты, мы дилетанты и рассуждаем не о специфике предполагаемой аварии) рутения-106 появились в СМИ ещё в сентябре-октябре, когда французы, немцы, итальянцы, австрийцы и прочие нежные европейцы обнаружили, что к ним ползёт облако с Южного Урала. Нам-то хоть бы что, да? Мы как патоку на хлеб каждое утро мажем на завтрак наш тягучий коричневый воздух, который хоть ножом режь. У нас НМУ, смог и ГОКи. Мы суровые жители, отмахиваемся от метеоритов сковородками и тоже жарим их на завтрак, как яйца.

Есть мнение, что даже в случае инопланетного вторжения агрессивного разума или ядерной войны единственными выжившими людьми на Земле будут челябинцы, и новый челябинские Адамы вместе с челябинскими Евами, плодясь и размножаясь, снова заселят голубую планету и мир будет принадлежать Челябинску.

Выброс рутения-106 был в сентябре, а медиа-пространство прорвало только сейчас. Причём, прорвало неравномерно. Сегодняшняя ветка новостей Яндекса федеральных СМИ состоит почти из двух сотен сообщений — там по большей части истерят: «Это похоже на Чернобыль», челябинские же медиа представлены скупо — всего 19 источников сурово процедили рутениевое облако через фильтр пофигизма и цензуры, они поданы под шапкой «Власти не увидели опасности в выбросе радиации под Челябинском».

Радиофобия федералов и радио-пофигизм местных информационно приурочены к появлению в публичном пространстве бюллетеня Росгидромета «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года» (кому интересно — изучайте ), опубликованного про просьбе «Гринписа».

Местные новости состоят в основном из успокоительной терапии челябинских чиновников, менеджеров «Маяка» и официальных экологов, «подлечивающих» южноуральцев заверениями в безопасности рутения-106. Зато федеральные СМИ сполна «хайпанули» и вовсю поднимают себе рейтинги, посещаемость и тиражи.

Шутки и прибаутки радиостойких аборигенов поражают. «Всё, пошёл рыть бункер», — жизнерадостно сообщают пользователи соцсетей.

Мы не будем сейчас ни нагнетать страсти, ни делать вид, что ничего не произошло. Произошло пожалуй давно, когда мы поселились на склонах вулкана. А вы знаете о том, что на склонах Везувия, похоронившего ещё в Римской империи Помпеи и Геранкулум, а в 19 веке уничтожившего 26 тысяч человек, преспокойным образом живут жизнерадостные неаполитанцы? Когда-нибудь ведь Везувий снова рванёт, но похоже челябинцы и неаполитанцы — братья.

Да, мы живём в опасном городе и не менее опасной области. Но ведь мы, челябинцы, снова заселим Землю — помните? Весь мир будет принадлежать нам!