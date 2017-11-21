На Южном Урале «хайпанули» рутения-106

Отдельные сообщения о том, что в Челябинской области в районе ПО «Маяк» произошла какая-то авария и произошёл выброс (или как это назвать? Извините, специалисты, мы дилетанты и рассуждаем не о специфике предполагаемой аварии) рутения-106 появились в СМИ ещё в сентябре-октябре, когда французы, немцы, итальянцы, австрийцы и прочие нежные европейцы обнаружили, что к ним ползёт облако с Южного Урала. Нам-то хоть бы что, да? Мы как патоку на хлеб каждое утро мажем на завтрак наш тягучий коричневый воздух, который хоть ножом режь. У нас НМУ, смог и ГОКи. Мы суровые жители, отмахиваемся от метеоритов сковородками и тоже жарим их на завтрак, как яйца.
Есть мнение, что даже в случае инопланетного вторжения агрессивного разума или ядерной войны единственными выжившими людьми на Земле будут челябинцы, и новый челябинские Адамы вместе с челябинскими Евами, плодясь и размножаясь, снова заселят голубую планету и мир будет принадлежать Челябинску.
Выброс рутения-106 был в сентябре, а медиа-пространство прорвало только сейчас. Причём, прорвало неравномерно. Сегодняшняя ветка новостей Яндекса федеральных СМИ состоит почти из двух сотен сообщений — там по большей части истерят: «Это похоже на Чернобыль», челябинские же медиа представлены скупо — всего 19 источников сурово процедили рутениевое облако через фильтр пофигизма и цензуры, они поданы под шапкой «Власти не увидели опасности в выбросе радиации под Челябинском».
Радиофобия федералов и радио-пофигизм местных информационно приурочены к появлению в публичном пространстве бюллетеня Росгидромета «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года» (кому интересно — изучайте), опубликованного про просьбе «Гринписа».
Местные новости состоят в основном из успокоительной терапии челябинских чиновников, менеджеров «Маяка» и официальных экологов, «подлечивающих» южноуральцев заверениями в безопасности рутения-106. Зато федеральные СМИ сполна «хайпанули» и вовсю поднимают себе рейтинги, посещаемость и тиражи.
Шутки и прибаутки радиостойких аборигенов поражают. «Всё, пошёл рыть бункер», — жизнерадостно сообщают пользователи соцсетей.
Мы не будем сейчас ни нагнетать страсти, ни делать вид, что ничего не произошло. Произошло пожалуй давно, когда мы поселились на склонах вулкана. А вы знаете о том, что на склонах Везувия, похоронившего ещё в Римской империи Помпеи и Геранкулум, а в 19 веке уничтожившего 26 тысяч человек, преспокойным образом живут жизнерадостные неаполитанцы? Когда-нибудь ведь Везувий снова рванёт, но похоже челябинцы и неаполитанцы — братья.
Да, мы живём в опасном городе и не менее опасной области. Но ведь мы, челябинцы, снова заселим Землю — помните? Весь мир будет принадлежать нам!
А паниковать конечно нечего. Рвануло-то в сентябре, поздно пить боржом. Да и Путин был недавно в суровом городе Че. Значит, не всё так плохо — ФСО бдительней «Гринписа».
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Комментарии
автор ты тролль,просто самый обычный,как на работу то взяли
Да и савченко сказал : " раз не эвакуировали , то значит опасаться было нечего".
Корецкий, ну вот опять Вы написали заметку под вымышленной фамилией. А знаете ли Вы, что есть один человек, который , скорее всего, мог бы рассказать об этом всё. А если бы еще был здесь в области в этом время, то ещё и вовремя в те самые дни, когда это всё произошло, с результатами измерений в разных точках области. Но не сможет теперь. А всё потому, что ваши идейные товарищи выдавили её за границу как якобы иностранного агента. Это Надежда Кутепова, которая следила все эти годы за тем, что происходит на "Маяке" в частности и вообще с текущей ситуацией за радиацией и возможным загрязнением. Ее организацию "Планета надежд" признали иностранным агентом, саму её выдавии из страны и организация закрылась. Она бежала во Францию с детьми от преследований. Всё, больше не было никого. Остальные - это всевозможные госорганы, которые кормятся из центра, в их интересах сообщать только то, что велят из тех ведомств, где они получают зарплату. Кутепова давала пару раз интервью на радио "Свобода" на эту тему. Я их слышал. Они есть на сайте у них в архиве в аудио-файлах.
Синицын, я даже не сомневался в том, что Вам нравятся все иностранные агенты на свете Надежда Кутепова - очень эффектная женщина, я когда работал в "Вечернем Челябинске", брал у ней интервью. Но ведь она тем не менее иностранный агент, следовательно работала в интересах других стран, не России.
Многие правозащитники-иноагенты действительно помогают людям, но побочный эффект от их деятельности - вред для нашей страны. Как не крути, но единственное, что сдерживает наших внешних врагов - это наши армия и флот, а если быть точнее - наш ядерный потенциал.
Можно помогать озерчанам, но при этом вредить ядерной отрасли.
Спрашивается, почему Надежде Кутеповой, проживающей во Франции, не заботиться точно также о французах, проживающих вблизи АЭС и заводов, производящих ядерное оружие, ведь Франция - тоже член Ядерного клуба. Но ей на французов пофигу - ей платят не за это.
Я хорошо знаю Наталью Миронову, она возглавляла в 90-е-начало нулевых движение "За ядерную безопасность". Я работал на Юревича в "ВЧ", Миронова - тоже. Продажная тётка. Тогда Юревич использовал общественных экологов для борьбы с ЧЭМК и со своим полит.конкурентом-Чернобровиным. Миронова получала кучу денег от Юревича. Просто неприличную кучу.
Однажды я пришёл на её пресс-конференцию, где был известный эколог - академик Яблоков. Мероприятие было посвящено якобы экологической катастрофе в пойме реки Миасс. Всем журналистам было известно, что Миронова ангажирована одним бандитом - "авторитетным бизнесменом", типичным братком из 90-х, который хотел помешать строительству в районе Миасса строительству ТРК конкурента этого бандита.
Эта дамочка с пафосом несла чушь про эко-катастрофу, хотя всем журналистам была известна сумма её гонорара и от кого она получила эти деньги. Я не выдержал и сказал: "Наталья Ивановна, как вам не стыдно. Вы работаете в интересах бандита и используете уважаемого академика Яблокова. Вы хотя бы ему заплатили?"
Покраснела и начала лепетать чушь. Академик чуть не получил инфаркт. Ведь она ему не заплатила - жадная тётка, а мерзко изпользовала. Он-то полагал, что защищает реку, а на самом деле - помогает Мироновой получить криминальное бабло, заработанное кстати на рэкете, проституциии и наркотиках. У этого бандита были руки по локоть в крови, он в 90-е лихие замочил несколько других бандитов, но для этой дамочки деньги не пахли.
В другой раз во время первого майдана на Украине Миронова пришла на брифинг в оранжевом шарфике, объявив, что она поддерживает Ющенко. Я уже тогда был патриотом и демонстративно ушёл. Как можно поддерживать врага России, русофоба?
У этих людей нет ни чести, ни совести. Только нули в глазах. Предательство въелось в кровь. Ну это естественно, ведь денежки-то иностранные и сопровождаются инструкциями резидентов. После этого ненависть к России - дело естественное.
Такие продажные твари всегда против России, Синицын. Не могу ничего сказать про Кутепову, но убеждён, что все, получающие западные гранты, - враги, в той или иной степени.
Деньги просто так давать никто не будет. За каждый доллар кураторы потребуют отчёта.
Спасающие призывников, как Валерия Приходкина, одновременно ослабляют нашу армию. Защищающие права "маяковцев" - ослабляют наш ядерный щит. Защищающие права заключённых - способствуют росту криминала. Защищающие права избирателей, как Юрий Гурман - сеют сомнения в нашу избирательную систему и делегитимизируют власть.
Бывает, что цели благие и помощь достигает конкретных людей, но так получается, что этим людям возможно становится лучше и легче, а России в целом - хуже.
Главный критерий - есть иностранные деньги в деятельности НКО или их нет. В лучшем случае - агенты влияния, в худшем - шпионы и диверсанты.
За ящик варенья и бочку печенья готовы на всё.
Резюмирую, Корецкий: по этой теме вас интересует лишь балаган.
Синицын, совершенно верно. А что ещё может интересовать в этой теме Вас? Как бы свалить Путина ядерной катастрофой в России? Ведь другой задачи перед пятой колонной и её кураторами за рубежом и не стоит.
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