Ростехнадзор: наибольшая концентрация рутения-106 зафиксирована в Румынии, на «Маяке» всё было в норме

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает, что Ростехнадзором была своевременно получена и проанализирована информация об обнаружении в конце сентября - начале октября 2017 года в атмосферном воздухе ряда европейских государств изотопа рутений-106.

Об этом «UralDaily.ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Зафиксированные в Европе уровни активности рутения-106 колебались в широком диапазоне от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха, при этом наибольший показатель в 145 мБк/м3 был отмечен 30.09.2017 в Бухаресте.

В связи с тем, что неконтролируемый выброс этого изотопа мог явиться результатом деятельности по переработке отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 26 октября по 3 ноября 2017 года провела проверку выполнения мер по радиационному контролю за источниками выбросов радиоактивных веществ на предприятии Госкорпорации «Росатом» ФГУП «ПО Маяк» (г. Озерск, Челябинская область).

В ходе проверки установлено, что в течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП «ПО Маяк», его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия. Никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено.

Напомним, в администрации президента России запрашивали все ведомства и не знают о каких-либо причинах и аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал Песков.

«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было», — добавил он.