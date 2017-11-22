Ростехнадзор: наибольшая концентрация рутения-106 зафиксирована в Румынии, на «Маяке» всё было в норме

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает, что Ростехнадзором была своевременно получена и проанализирована информация об обнаружении в конце сентября - начале октября 2017 года в атмосферном воздухе ряда европейских государств изотопа рутений-106.
Об этом «UralDaily.ru» сообщили в пресс-службе ведомства.
Зафиксированные в Европе уровни активности рутения-106 колебались в широком диапазоне от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха, при этом наибольший показатель в 145 мБк/м3 был отмечен 30.09.2017 в Бухаресте.
В связи с тем, что неконтролируемый выброс этого изотопа мог явиться результатом деятельности по переработке отработавшего ядерного топлива или производства радионуклидных источников, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 26 октября по 3 ноября 2017 года провела проверку выполнения мер по радиационному контролю за источниками выбросов радиоактивных веществ на предприятии Госкорпорации «Росатом» ФГУП «ПО Маяк» (г. Озерск, Челябинская область).
В ходе проверки установлено, что в течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП «ПО Маяк», его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия. Никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено.
Напомним, в администрации президента России запрашивали все ведомства и не знают о каких-либо причинах и аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал Песков.
«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было», — добавил он.
Теги:
- радиационная опасность
- радиация
- суровый Челябинск
- рутений-106
- радиофобия
- рутений-106 Челябинск
- рутений-106 чем опасен
- рутений-106 Южный Урал
- рутений-106 Европа
- рутений-106 выброс Челябинск
- рутений 106
- рутений 106 Челябинск
- рутений 106 чем опасен
- рутений 106 Южный Урал
- рутений 106 Европа
- рутений 106 выброс Челябинск
- рутений Челябинск
- рутений выброс
- рутений 106 Маяк
- рутений-106 Маяк
- рутений 106 ПО Маяк
- рутений-106 ПО Маяк
- экология Челябинска
- Ростехнадзор
Новости по теме:
- Кремль не располагает информацией о причинах и аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106
- На Южном Урале «хайпанули» рутения-106
- Почти 10 млрд рублей потратят на экологию Южного Урала
- Московец vs Черкасов. Навальный расколол движение «Стоп-ГОК»?
- На смену движению «Стоп-ГОК» приходит другое — «Стоп-Вонь»
- Челябинская области «приподнялась» в экологическом рейтинге, став предпоследней, но Томинский ГОК её доконает
- Пассажиры не дали выгнать на мороз 10-летнего ребёнка кондуктору автобуса в Челябинске
- 1080 полисменов будут защищать 70 тысяч челябинцев на Дне города
- «Пожарник» Гаттаров ответит за подготовку экологического Госсовета, который состоится в Челябинске
- Челябинск напомнил Варламову «дикого мужчину» Шнура
Добавить комментарий