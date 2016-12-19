«Карточный домик»: Сладкие мальчики, черви в колоде, и после Юревича всегда будут в моде! Часть Первая

ИА «UralDaily.ru» продолжает наш проект «Масти», начатый двумя публикациями о «Пиках» — коррупционной колоде Юревича. Как мы анонсировали, на этот раз речь пойдёт о «Червах» — сердечных друзьях бывшего губернатора Челябинской области, его сладких мальчиках.

Что их объединяет, помимо всем очевидной связи с Михаилом Юревичем? Это не обязательно слухи о нетрадиционной, а может быть уже в наше время и традиционной, увы, ориентации. Лишь один из рассматриваемой колоды человек совершил камин-аут и публично признался, что он гей.

Не все столь отважны!

Хотя некоторые из рассматриваемых «карт» масти червей имеют семью и даже детей, — встречаются среди них и завзятые холостяки, что конечно также наводит на размышления. Однако мы допускаем, что многие из «сладких» — гетеросексуалы. Латентные, так сказать. Маскирующиеся под геев, чтобы прослыть своими в специфической среде — ведь это помогает карьере!

Если «сердечные друзья» Юревича не гомосексуалы, то точно метро-.

Метросексуал — неологизм для обозначения современных мужчин любой сексуальной ориентации, которые придают большое значение своей внешности (физическая форма, одежда, аксессуары) и, соответственно, тратят массу времени и денег на совершенствование своего внешнего вида и образа жизни. В XIX веке схожий культурный феномен был известен под названиями денди, франт, щёголь.

Метросексуалы не уступают женщинам в заботе о своей внешности, посещают косметические салоны, щепетильно следуют моде. Термин «метросексуал» — противоположность термину «мачо». В обывательской среде метросексуалов порой ошибочно ассоциируют с геями.

Да, все наши «черви» — модные ребята. А ещё они часто предпочитают мужское общество, в их поведении можно проследить такие черты характера, как излишняя эмоциональность, ревнивость, мстительность, коварство, склонность к интригам.

Некоторые могут сказать, что это черты не вполне присущи мужчине. Ваше право так думать, дорогие читатели.

Да, мы забыли ещё об одном качестве, присущем многим — если не всем — рассматриваемым персонажам.

Это поразительная обидчивость! Кто из наших «карт» обидится на данную публикацию — тот, собственно говоря, и гей. А то и вовсе пид..ас.

Итак, червовый туз — Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, бывший депутат Госдумы, который потеряв в статусном политическом плане почти всё, тем не менее остаётся одним из самых влиятельных персон региона, благодаря огромным накопленным (заработанным и украденным) материальным ресурсам и контролем над мощным медиа-холдингом.

«Туз всех мастей» Юревич — любовно лелеет свои «черви в рукаве».

Поскольку благодаря талантливости, артистичности, интеллигентной воспитанности, обаянию, а также склонности к интригам и стравливанию врагов, — «сладкие мальчики Юревича» по-прежнему занимают неплохие позиции в истеблишменте. Они конечно отблагодарят своего «туза», скрыто лоббируя интересы Юревича в коридорах власти.

«Король червей» — это несомненно вице-губернатор Челябинской области Вадим Михайлович Евдокимов, незабвенный ди-джей «Интерволны», тамада Юревича, его правая рука и помощник, а начиная с его первого похода во власть — в депутаты Госдумы в 1999 году — ещё и политтехнолог всех избирательных кампаний Михаила Валерьевича.

Именно Вадим Евдокимов — вместе с Олегом Грачёвым и Александром Уфимцевым (которые «в черви не попали» по причине явной брутальности) — слепили из гопника Юревича, заработавшего по его собственному признанию первый миллион долларов в голодные годы для страны на спекуляции маргарином и сливочным малом, — «как бы политика».

Часто, несмотря на недавно появившуюся окладистую бороду а-ля Карл Маркс, Вадима Евдокимова называют ласково «Вадик» или даже «Вадичка». А иные — даже ЕВа (производное от фамилии).

Внешность свою Вадичка Ева Михайлович меняет часто. То у него бородка-эспаньолка, то усики испанского гранда.

Но всегда — гламурный красавчик.

Как-то раз он поразил журналистов, а также бывших из пишущей братии, которых очень любит (особенно Валеру Шагиева и Сашу Полозова — о них речь впереди, это «семёрка и «шестёрка» в нашей колоде) тем, что пришёл на новогодний корпоратив в унтиках Dolce&Gabbana.

А ещё многим запомнились его стильные очёчки.

Прессу Вадик курирует, но иногда на проштрафившихся орёт матом, как это случилось во время недавнего скандала с журналистками ОТВ. Эмоции у ЕВы зашкаливают. Так бы и высек непослушных, ау, маркиз Альфонс Франсуа Донасьен де Сад.

Отмеченные вниманием ЕВы журналисты, стремясь добиться ещё большего расположения ЕВы, подходят к «плохим» парням с РЕН ТВ и предлагают у них «подержать в туалете».

Хороших журналистов Вадичка Михайлович ставит в позу «в пул». Не брезгует и свежей девчатинкой. Потому как универсал, за это и ценим особо.

В команде губернатора Бориса Дубровского наш «король» отвечает за организацию разных праздников и мероприятий. Часто спортивных. Сейчас, например, готовит чемпионат России по фигурному катанию. Общается с артистками и артистами, богемой, ранимой творческой интеллигенцией, креативным классом.

Достиг самых сияющих вершин челябинского дна.

Борода Вадима Михайловича говорит о его активной жизненной позиции. Про таких так и говорят — «актив». Кожаная фуражка, кожаные штаны, хлыст, татуировки в стиле БДСМ — очень бы подошли бы нашему «королю». Он бы гордо шёл во главе соответствующего парада или «прайда гордости» по улице прекрасного европейского города в окружении шалунишек с более пассивной позицией.

Но толерантное время в суровом городе Че ещё, слава Богу, не наступило.

Когда-нибудь наш «король» напишет книжку мемуаров «Это я, Вадичка». Как и у Эдуарда Лимонова, в книжке могут оказаться эпизоды с неграми, точнее — с афро-американцами из института Дружбы народов имени Патриса Лумумбы или на худой конец (а он отнюдь, как судачат, не худой) — с примами-балеронами из Челябинского оперного театра.

Хорошую пару Вадиму Михайловичу мог бы составить паренёк из Большого Куяша — также вице-губернатор Челябинской области Руслан Усманович Гаттаров, наш «валет». Но он ориентируется на «даму».

Про «червового валета» — чуть позже, а сейчас — прошу любить и жаловать — наша «дама» — Бурматов Владимир Владимирович.

Когда-то он был блоггером-многотысячником. Такое было время.

Время всевластия аккаунта в ЖЖ, притягательности твиттера и всемогущества гаджетов. Явление Святого Айфона пришлось на годы президента Дмитрия Медведева. «Я такой же блоггер, как и Вы, Дмитрий Анатольевич!», — заявил Вова. И был обласкан находящемся в этом зале одним кремлёвским чиновником.

В то время, а это было время «околоноля», заметил Вову интересный писатель, известный узкому кругу под псевдонимом Натан Дубовицкий. Но на самом деле конечно это был не он — под этим псевдонимом фигурировал человек, фамилию которого и сейчас, хотя он и утратил звонкий пост, произносить без крайней надобности не стоит.

Этот выдающийся писатель, а также архитектор различных молодёжных группировок, ориентированных на патриотизм и борющихся против либеральной плесени, ввёл на одну из них руководящих должностей блоггера Вову. Так блоггер стал носить гордое имя «молодогвардеец», конкурируя с разными «нашими» за право искупаться в озере Селигер.

Далее — биография Вовы слишком известна, чтобы её пересказывать. Она написана сочными мазками по полотну нашей с вами прекрасной современности. Да, были и диссертация, причисленная к плагиату, и знаменитое «пожаротушение айфоном» — на пару с нашим «валетом»-Гаттаровым, и должность завкафедры «плехановки», вследствие «диссертационного скандала» утерянная, и много ещё чего.

Нелестное и даже нецензурное прозвище «БИНХ» — с посланием Вовы в «причинное место» — родилось где-то между этими событиями. Возникло оно в эпоху интернет-баталий между «сетевыми хомячками» Навального и армией многочисленных «троллей Бурматова», желающих тоже попасть в кабинку социального лифта.

Посылать туда Владимира Владимировича Бурматова, руководителя ЦИК исполкома партии «Единая Россия» теперь чревато, да и глупо.

Туда, а точнее там, куда и где его посылают, Владимир Владимирович находится давно и регулярно, прочно обосновавшись на самом верху «вертикали власти», нанизанный на неё, как бабочка на острие булавки в коллекции энтомолога.

Покровителей Владимира Владимировича, впрочем, как и Руслана Усмановича (а покровители разные) — можно обнаружить в рубрике «Наши люди в Москве» на сайте GayRussia.Ru.

Последние новости «дамы» — «парковочные войны», сменившие баталии с министром образования Ливановым, где червовая «дама» бьёт любые карты, а перед этим — страшная месть «рокового мальчика» своему сопернику по выборам в Госдуму — экс-омбудсмену Алексею Севастьянову, получившему от «мистера БИНХа» целый грузовик с дерьмом под окна.

Именно так — подло и изощрённо — мстит женщина, а не мужчина — не находите?

А депутатом Госдумы Бурматов стал в эпоху губернатора Юревича и постоянно защищал его интересы. Так, он назвал выступающих против Юревича — фриками, иначе — уродами: «В Челябинске я не вижу оппозиции. Я вижу здесь каких-то фриковых персонажей, которых я помню с 2005 года, и которых как было 5 человек, так 5 человек и осталось».

Бурматов, как и сенатор Гаттаров — слали парламентские запросы относительно личных врагов Юревича — председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина и экс-вице-губернатора Андрея Косилова.

Забегая вперёд, процитируем челябинского политолога Александра Подопригору:

«Как сообщил мне вчера бывший первый вице-губернатор Андрей Косилов, в пятницу он получил письмо из Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Челябинской области, которым официально информируется об отказе в возбуждении в его отношении уголовного дела по требованию ранее судимого гражданина Гузова, являющегося одним из главных обвиняемых по «делу Продкорпорации».

Требования Гузова привлечь к уголовной ответственности лично Косилова проверялись и отвергались и ранее, однако сейчас особую пикантность истории придало участие в ней «сенатора-молодогвардейца» Руслана Гаттарова. Именно он активно поддержал уголовника Гузова, направив на имя руководителя Следственного комитета при Прокуратуре РФ Бастрыкина запрос с требованием еще раз проверить обвинения в отношении бывшего куратора сельского хозяйства региона. Причем сделал это новоиспеченный сенатор, как говорит Косилов, «не стесняясь в выражениях».

Неделей раньше в интервью агентству «Урал-пресс-информ» Андрей Косилов описывал ситуацию так:

«Не успел парень получить должность сенатора, уже делает запрос, в котором ничтоже сумняшеся пишет: Косилов дал распоряжение перечислить фирме-однодневке 200 миллионов рублей. Очевидно же, что неправда. А чего тогда пишет?

Во-первых, надо отработать назначение. А во-вторых, он просто не боится, что ему за это что-то будет. Если бы он знал, что это станет предметом гласности, что все люди увидят степень его морального падения…»

(Окончание следует).