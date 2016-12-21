Двухнедельный мэр. Новоиспечённый глава Копейска внезапно «заболел» и покинул свой пост

Как стало известно «UralDaily.ru», глава Копейского городского округа Валерий Устинов, которого полмесяца назад избрали по конкурсу из трёх кандидатур, ушёл в отставку. Якобы по состоянию здоровья. Вот только мало кто верит и во внезапное недомогание бывшего заместителя начальника Уральского регионального центра МЧС РФ по противопожарной службе, и в добровольном уходе в принципе с прекрасной должности мало кто верит — тоже. Сами понимаете, обладание креслом мэра города-спутника Челябинска, несмотря на уголовное коррупционное дело предшественника господина Устинова — Вячеслава Истомина — дорогого стоит.

Чтобы бороться за победу, победить, получить «сладкий» муниципалитет со всеми его финансовыми потоками, — и вдруг так слиться? Когда участвовал в конкурсе, то выходит не знал о «тяжёлой болезни»?

Что же произошло?

Победа в кастинге на должность копейского градоначальника, да ещё над исполняющим мэрские обязанности Владимиром Бисеровым, фаворитом внутривидового отбора чиновников, — сулила как минимум лояльность депутатского корпуса. Но видимо не губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Несмотря на уверении в совершеннейшем к Борису Александровичу почтении со стороны бургомистра-неофита.

Что-то пошло не то. Видимо, сыграли свою роль «подзуживающие» публикации в СМИ — дескать, губернатор слабак, не контролирует даже ближайший к Челябинску город. Вот и спровоцировали. Теперь те же информационные агентства уверяют, что «имидж губернатора пострадал» и на этот раз.

«Других слов нет. Зачем нужно было срывать Устинова с поста, непонятно. Он готов был конструктивно взаимодействовать с областным руководством. Сейчас его отставка — это, прежде всего, удар по имиджу губернатора», — написали те же самые издания, которые после сенсационной победы Устинова сообщали, что «губернатор теряет позиции», «проигрывает область» и т.д.

Классическая разводка.

Естественно, «вставил свои пять копеек» и челябинский политолог Александр Подопригора, который охарактеризовал отставку Устинова как «еще одно убедительное доказательство неработоспособности системы муниципальной власти, созданной в Челябинской области после проведения т.н. "экспериментальной" "реформы МСУ"».

Хотя тут же, на этой же странице блога попсового аналитика можно прочитать за 13 декабря о том, что «Поражения кандидатов губернатора Дубровского и местной «партии власти» на выборах депутатскими собраниями глав Копейска и Чесменского района (думаю, это лишь начало процесса) обсуждаются сегодня, на мой взгляд, не в том контексте, который действительно важен для развития муниципалитетов и системы власти в регионе.

Проблема вовсе не в том, что «проигрывают люди Дубровского» — это не футбол, а население – не болельщики какой-то команды. Не факт, что именно эти кандидаты были оптимальным выбором. Мы просто не имеем возможности узнать это в силу кулуарности процедур выдвижения и отсева персоналий, сформированных пресловутой челябинской «реформой МСУ», которая отменила прямые выборы глав населением...»

То есть стал мэром не тот, которого хотел губернатор, — виновата «пресловутая реформа МСУ», убрал губернатор этого человека — снова проклятущая реформа МСУ виновата, а победил бы ставленник Дубровского и никого бы не сняли — снова она.

Так работают нынче наши политологи, подгоняя под лекало заказа свои умные мысли. Сказали — мочи реформу МСУ пресловутую, ну и в каждой бочке затычка она.

Однако есть ещё версия, что Устинов «добровольно ушёл» потому, что вступил в конфликт с МУП «Горводоканал», фактически закрыв это муниципальное предприятие — поставщика воды в крупный город.

Тоже наверняка реформа МСУ, будь она неладна.