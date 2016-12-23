Бахаев Антон и его «Батон»

Продолжаем более подробный рассказ «УралДейли.ру» о «червовых» представителях в колоде Юревича.

Заместитель министра экономического развития в правительстве Челябинской области, странным образом сделавшему карьеру с места начальника управления по молодёжной политике — при губернаторе Михаиле «Батоне» Юревиче — Антон Бахаев, «восьмёрка» червей.

Вот казалось бы это только при загнивающей стадии СССР брежневского периода «настоящие коммунисты могут управлять всем — от бани до оперного театра». Ан нет, оказывается и сейчас можно вот так запросто стать замминистра по экономразвитию, выйдя из коротких штанишек «молодёжки».

То есть вчера ты придумывал, каким бы зажигательным флэшмобом увлечь наше подрастающее поколение разгильдяев и раздолбаев, а сегодня — раз — и уже думаешь о разных экономических материях на должности второго человека в серьёзном министерстве.

Да у «сладких червей» это запросто!

Это сердечки, масть Любви и Удачи!

Достаточно сказать, что курировал «молодёжку» при Юревиче наш «бородатый король» замгубернатора Вадим Евдокимов, ныне — массовик-затейник при этой же должности, но уже при Борисе Дубровском.

А экономический блок сейчас — червовый «валет» Руслан Гаттаров.

Кто-то может подумать, что это «ЕВа» передал (-а) Русланчику такого ценного сотрудника. Который, кстати, показал в декларации о доходах за 2014 год самые высокие заработки среди госслужащих.

С Гаттаровым Бахаев учился вместе в кузнице кадров всех «макаронных» мастей — ЮУрГУ. Все знают, какие амурчики возникают со студенческой скамьи между романтическими, но нацеленными на совместные поездки в социальном лифте юношами.

Чтобы понять стиль и природу взаимоотношений Руслана и Антона, следует вспомнить культовый сериал «Игры престолов», щедрый на различного рода приключения и перверсии.

Оберин Мартел, принц Дорна по прозвищу Змей, впоследствии сражённый в поединке с Горой — Григором Клиганом, — имеет весьма специфические наклонности, наиболее выпукло проявившийся в эпизоде с посещением элитного заведения Мизинца — Петера Бейлиша.

Друг Змея (блондин) даже похож...

Иногда этот вид романтических отношений называют в народе видом оружия охотника...

Актив? Сказать сложно! Но грамота «актив - 2010» — имеется.

Примером другого поведения могут служить целый ряд персонажей сериала — Рыцарь цветов — Лорас Тирел, или его сердечный друг, Ренли Баратион, Король Олень, один из неудачливых претендентов на Железный трон.

Ну или хотя бы тот же «менеджер» заведения Мизинца.

Мы не будем утверждать ничего определённого, и даже не сможем вам объяснить, дорогие читатели, чего это нам вздумалось вспоминать любимый сериал. Считайте, что просто нам этого захотелось.

Вернёмся к Руслану и Антону.

Бьёмся об заклад, что брутальные парни часто ездят на пару в командировки. На всякие инвестиционные амстердамские форумы, в город красных фонарей и радужных флагов, весьма либеральный по отношению различного рода затей и причуд и парней, их устраивающих.

Вот сравните нарочно авиабилеты Руслана и Антона и посмотрите, не в одну ли летают добры молодцы, не тем же рейсом и не одновременно ли.

«Полёт гордости»!

Весьма может статься, что именно ради такого совместного досуга и похлопотал Руслан Усманович ради сердечного дружка, выбивая ему должность замминистра.

Связан с молодёжным боссом Антоном ещё один сладкий мальчик — Вахрушев Стас, известный сначала как оппозиционер, потом — как приближенный к телу самого Михаила Валериевича, не говоря уже о Вадиме Михайловиче и Саше Полозове (а это всё наши черви), а потом — снова как оппозиционер.

Яростная критика Стаса администрации Юревича не прошла даром. Его заметили сразу два «сладких кадра» Юревича — Полозов (наша «шестёрка» червей) и Евдокимов («король»).

В юном месяце апреле 2013 года, когда в старых парках таял снег, Стасик привёл в резиденцию губернатора Юревича... хор мальчиков.

«К Юревичу мальчиков привёл?!», — взревели соцсети.

Да. Юные ангельские голоса спели Михаилу Валериевичу церковные песни, и Стас вошёл в пул.

«В резиденции губернатора Челябинской области впервые записали хоровое пение. В зале официальных церемоний было записано выступление капеллы мальчиков и юношей «Созвучие» детской школы искусств № 9 и взрослого хора Челябинской епархии. Созвучие исполнило песни произведение Дмитрия Бортнянского «Достойно есть», а также ряд русских народных песен: «Волга-матушка», «Светит светел месяц», «Ходят кони», «Комара муха любила». Среди номеров хора Челябинской епархии — традиционные православные песнопения на греческом, латинском и русском языках, киевский распев «Воскресение Христово видевшие», греческий распев «Плотию уснув». Автором идеи выступил челябинский юрист, блогер-правозащитник Станислав Вахрушев», — написали «урашки».

«То, что сделал Вахрушев, заслуживает самой высокой оценки, независимо от ответа на извечный русский вопрос о том, кто, собственно, судьи.

...Станислав Вахрушев сделал то, что можно дождаться не от каждого оппонента власти. Притом жёсткого оппонента. Притом из такой специфической среды, как блогосфера...

...За его понимание, что с властью не обязательно водить дружбу, впадая в другую крайность. С властью можно и нужно работать, пытаться найти точки взаимодействия ради общих целей. Переступив через былые обиды и предубеждения.

...Еще раз — браво, Стас!», — отметил в блоге «чиновник при «ЕВе» Александр Полозов.

Хвалил Стаса и Антон. Но то ли недостаточно хвалил, то ли между милыми пробежала чёрная кошка, то ли сам Вахрушев претендовал на должность «молодёжного босса» и Евдокимов-Полозов ему его опрометчиво пообещали, а выполнить обещанного из-за покровительства Гаттарова (в то время сенатора) — не смогли..

История умалчивает причину размолвки между двумя блондинами, скажем лишь, что Стас очень долго выводил своего бывшего визави на чистую воду, яростно вспоминая всяческие факты транжирства бюджетных средств, ну а «УралДейли.ру» наконец-то прекращает передёргивать уже весьма надоевшую червовую колоду...

Впереди — «бубны» Юревича! Служаки и «полезные идиоты»...

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