Приёмщик металла, выпивший три литра водки, сломал алкотестер в новом челябинском вытрезвителе

Новый челябинский медвытрезвитель, первым посетителем которого стал мэр областного центра Евгений Тефтелев, — торжественно принял первого посетителя. Им оказался приёмщик металла (и водки) Егор.

Он возвращался домой с корпоратива. Всем известно, какие бывают корпоративы у приёмщиков металла (и водки). Новый год давно прошёл, а посиделки с мужиками — в самом разгаре. Егор, по его утверждению, выпил три литра водки. Не боярышника, что характерно. Водки, но три литра, что дано согласитесь не каждому, а только челябинским приёмщикам металла.

При этом заметьте — Егор передвигался на своих двоих и держался в вертикальном положении довольно уверенно. Сам разделся и даже поговорил с сотрудникам вытрезвителя — довольно членораздельно.

Как сообщает сайт 74.ру, сотрудники вытрезвителя вместе с правоохранителями оформили на нарушителя протокол, описали и изъяли на хранение ценное имущество (хотя какое может быть ценное имущество у челябинских приёмщиков металла — видимо, сам металл или водка), после чего предложили пройти освидетельствование с помощью алкотестера. Результат поставил врача вытрезвителя в тупик — прибор опьянения у Егора не показал.

Егору выдали тапочки и ласково уложили на койку в отдельную палату, после суровый приёмщик отбыл в объятия Морфея.

А наутро, проспавшись, он заявил журналистам, что алкотестер не выдержал той дозы алкоголя, которую он принял на грудь, то есть три литра водки и сломался. На что сотрудники вытрезвителя начали оправдываться. «Эксперты уверены — либо прибор уже был сломан до того, как Егор в него дыхнул, либо клиент неправильно дышал. Но в любом случае, алкотестер не мог сломаться от той дозы водки, которую выпил клиент», — передаёт их мнение «АиФ-Челябинск».

Ну, а «УралДейли.ру» всё-таки верит в силу и правду Егора, нашего простого и обычного, типичного для Челябинска сурового приёмщика металла.

Есть, правда, и другая версия. Алкотестер всё-таки был неисправен. Но сломал его не приёмщик металла Егор, а мэр Челябинска Евгений Тефтелев, который всё-таки посетил вытрезвитель первым.

Так что здесь замешана большая политика!