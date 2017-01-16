О чём говорили «Коля Астраханский» и «Миша Макаронный»?

Как стало известно «UralDaily.ru», бывший губернатор Челябинской области и экс-депутат Госдумы Михаил Юревич проявляет странный болезненный интерес к фоноскопической судебной экспертизе его разговора с подсудимым, обвиняемым по целому ряду статей УК РФ Николаем Сандаковым, бывшим «политическим» замом Юревича.

Скорее всего, речь идёт о «прослушке», а запись сделана во время проведения следственно-оперативных мероприятий в отношении Сандакова.

Сначала Юревич обратился к следователю СК с ходатайством об ознакомлении с экспертизой. А когда ему было в этом отказано, — обратился в суд, обжаловав отказ следователя.

Однако и суд отказал в жалобе, сославшись на то, что «не может давать оценку собранных материалов по делу, которое рассматривает по существу другой суд. Кроме того, Юревич — медийная личность. Чтобы анализировать записи его голоса, не обязательно привлекать его к этому, их достаточно в СМИ» (цитата заявления пресс-службы суда Центрального района Челябинска с сайта «Доступ1»).

Действительно, чем обусловлен такой настойчивый интерес, чего боится Юревич? Голоса своего, что ли, не слышал, матюков собственных.

О чём же говорили «Коля Астраханский» и «Миша Макаронный»? Может быть обсуждали способы фальсификации выборов. Как известно, придерживаясь линии защиты, бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, отвечающий за проведение выборов, был вынужден заявить о подтасовках и «чёрной кассе», используемой в избирательных кампаниях.

Не исключено, что оба визави, ненавидящие ФСБ, ругали руководящий состав российской спецслужбы или даже президента России. Называли какие-то фамилии чиновников в Кремле в негативном свете.

Мы этого никогда не узнаем, ведь обвиняемый Сандаков ограничен в общении с прессой в части тайны следствия. Однако его адвокаты могли сообщить адвокатам Юревича или ему самому о некоей «крамоле», вредящей интересам экс-губернатора.

Во всяком случае, если обычно безразличный к судебным процессам своих соратников Юревич дал поручение своим стряпчим срочно заполучить «прослушку» из уголовного дела Сандакова, — земля горит под его ногами.

Видимо в аудиозаписях, фигурирующих в качестве материалов для проведения фоноскопической экспертизы (обычно это беседа из материалов дела и аудио, взятые из открытого доступа для их сравнения: перед экспертам ставится вопрос, чьи именно голоса звучат на записи), — действительно содержится компромат на Юревича.

Если это критика, а то и оскорбления руководства ФСБ, первых лиц государства, партии «Единая Россия», компрометирующая информация и т.д., — Юревичу будет крайне сложно избежать внимания силовиков своей личности и избежать эмиграции.

Как мы все знаем, его депутатский иммунитет закончился 4 декабря 2016 года, сам Юревич скрывается за границей, профильный бизнес переводится в Московскую область.

«Московская крыша» Юревич может дать течь, его перестанут прикрывать — в том случае, если в записи разговора Юревич и Сандакова содержатся нападки на представителей федеральной элиты.

Наверняка на материалы фоноскопической экспертизы наложен гриф «государственная тайна», но вспоминая утечку в Интернет копий протоколов допроса экс-сити-менеджера Озёрска Евгения Тарасова, ключевого свидетеля в уголовных делах Н.Сандакова и К.Цыбко, — нельзя поручиться за то, что аудиофайлы из дела «Коли Астраханского» станут доступны широкой общественности.

Возможно также, что они просто будут прослушаны объектами критики, и тогда будет дана отмашка на возбуждение уголовных дел и в отношении самого Михаила Юревича.