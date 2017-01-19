Юревича ждёт «басманное правосудие». В суде его дожидаются два прокурора

Как стало известно «UralDaily.ru», суд города Озёрска отказал в настойчивом ходатайстве бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в даче свидетельских показаний по уголовному делу обвиняемого в преступлении коррупционного характера, подсудимого, бывшего сенатора и дружка Юревича — Константина Цыбко.
Юревич якобы «лечится в Израиле» (от чего, интересно), и собирался защищать друга Костю из земли обетованной, задействовав МИД и Минюст, надев кипу, поев мацы, танцуя мицву под хава нагилу и возможно даже сделав по такому случаю обрезание.
«Зачем такие сложные действия, зачем привлекать МИД и Минюст? Может, Юревич скоро вылечится и мы сможем без лишних хлопот связаться с ним через Басманный суд Москвы», — завили оба прокурора.
Ага, вернётся он, как же. Иммунитет-то закончился.
Хотя конечно басманного правосудия Михаилу Валерьевичу бы не помешало!
Видимо, Юревич так и не будет допрошен. Ну не дурак же он, чтобы возвращаться с риском быть арестованным едва сойдя с трапа самолёта в Шереметьево.
Так что до Басманного суда Юревича ещё нужно довести, это задача нашей контрразведки — как-то выманить главного челябинского пахана в Россию. Хотя лучше бы было конечно организовать будущий процесс в Челябинске.
Но пока всё перспективы привлечения пахана к суду выглядят расплывчато, как в тумане.
Напомним, депутатские полномочия, а с ним и иммунитет Юревича закончились 4 декабря 2016 года.
Кроме того, Юревич переводит бизнес-активы из Челябинской области в Московскую.
Ранее в суде Озёрска свидетельские показания дала сожительница Юревича Кристина, с которой бывший губернатор давно «дружит организмами» и даже прижил ребёнка.
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Надежды юношей питают
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