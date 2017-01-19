Юревича ждёт «басманное правосудие». В суде его дожидаются два прокурора

Как стало известно «UralDaily.ru», суд города Озёрска отказал в настойчивом ходатайстве бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в даче свидетельских показаний по уголовному делу обвиняемого в преступлении коррупционного характера, подсудимого, бывшего сенатора и дружка Юревича — Константина Цыбко.

Юревич якобы «лечится в Израиле» (от чего, интересно), и собирался защищать друга Костю из земли обетованной, задействовав МИД и Минюст, надев кипу, поев мацы, танцуя мицву под хава нагилу и возможно даже сделав по такому случаю обрезание.

«Зачем такие сложные действия, зачем привлекать МИД и Минюст? Может, Юревич скоро вылечится и мы сможем без лишних хлопот связаться с ним через Басманный суд Москвы», — завили оба прокурора.

Ага, вернётся он, как же. Иммунитет-то закончился.

Хотя конечно басманного правосудия Михаилу Валерьевичу бы не помешало!

Видимо, Юревич так и не будет допрошен. Ну не дурак же он, чтобы возвращаться с риском быть арестованным едва сойдя с трапа самолёта в Шереметьево.

Так что до Басманного суда Юревича ещё нужно довести, это задача нашей контрразведки — как-то выманить главного челябинского пахана в Россию. Хотя лучше бы было конечно организовать будущий процесс в Челябинске.

Но пока всё перспективы привлечения пахана к суду выглядят расплывчато, как в тумане.

Напомним, депутатские полномочия, а с ним и иммунитет Юревича закончились 4 декабря 2016 года.

Кроме того, Юревич переводит бизнес-активы из Челябинской области в Московскую.

Ранее в суде Озёрска свидетельские показания дала сожительница Юревича Кристина, с которой бывший губернатор давно «дружит организмами» и даже прижил ребёнка.