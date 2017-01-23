Гартунг может стать соперником Путина на выборах президента-2018 от «Справедливой России»

«Независимая газета» сообщает, что от партии «Справедливая Россия» соперником Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году может стать не Сергей Миронов, а Александр Бурков или наш челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг.

При этом, как отмечает «НГ», лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже объявил о президентских амбициях, а глава КПРФ Геннадий Зюганов, хотя и объявил, что решение примет «после консультаций с регионами», — «нет сомнений, что его коллеги уговорят вождя вести партию на выборы».

До сих пор челябинские политики вызов действующему президенту не бросали...

Выбор в качестве кандидата на выборы президента не председателя партии, а других харизматиков-справороссов издание объясняет кризисом в рядах социал-демократов: «избиратель не спешит голосовать ни за самого Миронова, ни за его партию. Так что решено попробовать иного кандидата». Ссылаясь на собственные источники в руководстве «СР», «Независимая газета» объясняет выбор в пользу Буркова или Гартунга как «харизматичных политиков, обладающих определенными ресурсами».

Однако партийная дискуссия может быть спровоцирована самим Сергеем Мироновым: «Понятно, что уходить он никуда не собирается. Возможно, специально создал интригу, чтобы посмотреть, какие начнутся движения, а потом избавиться от неустойчивых».

«Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заметил, что и у Буркова, и у Гартунга действительно есть харизма, амбиции и ресурсы для выдвижения на президентские выборы. Однако и тот и другой, особенно если он наберет хотя бы какой-то приличный процент, будет восприниматься Мироновым как претендент на его пост. Так что эксперт допустил, что «СР» выдвинет запасного кандидата, только если этого потребует администрация президента. В этом случае более вероятен относительно системный Бурков, хотя «для Миронова удобнее была бы Хованская, у которой нет никаких ресурсов для кампании», — отмечает «НГ».

Сам Валерий Гартунг информацию о своем возможном выдвижении в кандидаты на должность президента в 2018 году не подтверждает:

«Я также считаю дискуссии на эту тему неуместными. У нас есть только один кандидат в президенты — это Сергей Миронов. Он председатель партии, и решение за ним».

Напомним, депутатом Государственной Думы в 2017 году Валерий Гартунг стал по спискам «Справедливой России», проиграв по Коркинскому одномандатному округу кандидату от партии власти Анатолию Литовченко.

Гартунг прославился в регионе судебными исками, оспаривающими итоги выборов по этому округу, а также претензиями к челябинским журналистам разной степени абсурдности. Инициируя возбуждение уголовных дел против отдельных журналистов и СМИ, Гартунг, в частности, требовал причислить информационное интернет-агентство «Ура.ру» к организованному преступному сообществу, по заявлению депутата было возбуждено уголовное дело в отношении прогубернаторской газеты «Возрождение Урала».

На адрес сайта «УралДейли.ру» пришло несколько писем от юристов Гартунга с требованием снять с публикации ряд текстов совершенно невинного — информационного характера, с угрозами возбуждения административных и уголовных дел.

Тексты пришлось с публикации снять, поскольку проводить время в судах совершенно не хотелось, как и судиться с депутатом Государственной Думы, который мог задействовать административный ресурс и оказать давление на следствие и суд.

Тем не менее, у журналистского сообщества иски Валерия Гартунга к СМИ сформировали устойчивое негативное отношение к челябинскому политику. Поэтому на медийную поддержку челябинских и уральских СМИ депутату вряд ли можно рассчитывать, кроме как в проплаченных материалах. Корпоративная солидарность челябинских журналистов может привести к полному информационному бойкоту возможную избирательную «президентскую» кампанию Гартунга.

Одна из юридических претензий к нашим статьям состояла в использовании фотографий Валерия Карловича без его разрешения — юристы посчитали находящееся в свободном доступе фото Гартунга интеллектуальной собственностью челябинского политика. Именно этим объясняется отсутствие фотографий героя публикации в данной статье — несмотря на всю абсурдность претензий публичного медийного персонажа.

Напомним также, что на думских выборах Валерий Гартунг вступил в союз с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Многие эксперты видят в этом также жирный минус.