Навальный приедет в Челябинск открывать предвыборный штаб

26.01.2017 г., 16:15
На выборах оппозиционера будут работать четыре штатных единицы
штаб Навального

Лидер Партии прогресса, популярный российский блоггер оппозиционер Алексей Навальный первый раз побывает в Челябинске — сообщает портал 74.ру со ссылкой на его помощника Леонида Волкова.

Как уже сообщало ИА «UralDaily.ru», Навальный планирует открыть в Челябинске штаб на выборах президента России.

О своих президентских амбициях Навальный заявил в конце прошлого года. «Выдвижение в президенты» может произойти лишь в том случае, если с Навального снимут судимость.

В Челябинске Навальный планирует собрать в свою поддержку 10 тысяч подписей, штаб откроется в марте 2017 года. 

Агитационная работа будет проходить не только в Челябинске, но и в других крупных муниципалитетах Южного Урала: в Копейске, Коркино, Миассе и Златоусте.

В штабе предусмотрены четыре штатных сотрудника (координатор штаба, юрист и два специалиста) с оплачиваемыми ставками и до 50 волонтёров.

Набор в штат штаба будет проходить на конкурсной основе, будут они московскими варягами или местными аборигенами — неизвестно. Видимо всё же местными.

Так что появилась возможность подзаработать. 

Несмотря на то, что в агитации будет сделана ставка на бесплатный труд волонтёров, помощник А.Навального Леонид Волков оценил кампанию «минимум в 150 млн рублей». Но это в целом по всей России.

Александр Меньшиков, фото из открытых источников

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Комментарии

Лорд Сельмаша

Главный вопрос: пригласит ли Алексей в штат Вадима - самого отмороженного комментатора на "Уралдэйли"?

Авель Дреггер

Пусть привезёт агитаторш типажа Семенович Аньки. Хотя бы можно будет посмотреть на них. Но в принципе непоянтно: я, например, не знаю, за какую ориентацию огитирует Навальный

Авель Дреггер

Так борется ли Навальный за права геев? То есть Аньки Семенович мы не увидим? А кому он тогда нужен в Челябинске? Да и в США нынче за права геев агитировать перестали. Самое время агитировать за права натуралов.

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Koretskiy

Вроде бы нет, друг мой Аведь, не борется. Вы наверное с Алексеевым перепутали. Но тот удрал.

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