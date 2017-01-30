Как пиарят Юревича и дискредитируют Дубровского с помощью «тестов на дурака»

Подогревать ностальгию по ушедшей эпохе повальной коррупции можно по-разному. Само собой, при Юревиче жилось лучше. В силу объективных, не зависящих от самого Юревича причин. Не было санкций, в магазинах был такой любимый либералам фетиш, как пармезан и хамон, была дорогая нефть, а доллар — дешёвый. Да и старую традицию доброго русского, российского народа по отношению к «обиженным» никто не отменял. Забыли челябинцы, южноуральцы про «бюджетный» вертолёт, транжирство бюджета, аресты и посадки коррумпированных чиновников и бизнесменов из «макаронников». Остались в памяти лишь «забота» Юревича о хоккее и победы «Трактора», стоящиеся дороги и дома «Гринфлайта», — «а как он воевал с загрязнителями окружающей среды, не то что Дубровский», «а то, что воровал — ну и пусть, зато дело делал».

Давно сидящий на контракте с Юревичем сайт «Знак.ком» решил напомнить читателям о том, «каким Миша парнем был», и заодно лишний раз подпустить шпильку действующему губернатору Дубровскому в оригинальном формате — с помощью теста.

Тест подразумевает 100%-ую точность информации, абсолютную объективность. И тест от «Знак.ком» «Какой из вас Дубровский?» действительно таковым и выглядит. Однако без расшифровки мотивации «благородных и «мудрых» якобы поступков и управленческих решений Юревича, смотрящихся особенно выигрышно на фоне «беспомощного и вялого» менеджмента Дубровского, — лукавство составителей теста очевидно.

«Как известно, любого большого начальника отличает свой стиль управления, который выражается в тех или иных поступках и решениях. Главы регионов — не исключение. Попробуйте поставить себя на место губернатора Бориса Дубровского и проверить, насколько хорошо вы понимаете, как он руководит Челябинской областью и чем его принципы, манера поведения и реакции на те или иные ситуации отличаются от стиля бывших глав Южного Урала», — предлагают авторы теста.

Увлекательная форма ненавязчиво подводит челябинцев к мысли: «какого губернатора мы потеряли», а также: «понаехали тут магнитогорские».

Уже первый вопрос бьёт по самому больному для жителей областного центра — по экологии.

Это Дубровский, как вы понимаете, «сбежал» из Челябинска на пике смога (ответ 2), а «наш-то Миша» так радел за чистоту воздуха, что среди ночи, учуяв чутким шнобелем выброс, дёрнул с постели первого зама Грачёва и тот устроил охоту за диверсантами против чистого воздуха (ответ 1).

Многие ли помнят и понимают всю подоплёку того давнишнего случая, когда губернатор Юревич действительно поднял ночью с постели своего «зама по пиару», а тот разбудил природоохранного прокурора и другую челядь, и вся камарилья кинулась искать на машинах по ночному Челябинску источник неприятного запаха, обеспокоившего чувствительное обоняние Михаила Валерьевича.

Естественно, источником оказался ЧЭМК, где притаились враги Юревича Аристов и Антипов. И Грачёв на пресс-конференции на утро позволил себе выражения, недопустимые в адрес уважаемых металлургов. Что-то про «разорю», «не потерплю» и «посадим».

С этого эпизода, как говорят, и началась «война элит», приведшая в итоге к отставке «макаронного» губернатора.

Вот только заботился тогда Юревич не о чистоте воздуха, а о дискредитации своих врагов. Но многие ли это понимают? Мешали промышленники Юревичу властвовать целиком и полностью над областью и городом, слишком самостоятельными были.

Что же касается бегства от экологических проблем, в чём авторы теста обвиняют действующего главу региона, то оказался забыт случай, как Юревич во время резонансного ЧП — разлития ядовитого брома на железнодорожном вокзале — укатил на юг области, а было это 1 сентября, первоклассницы с астрами и белыми бантами шагали в токсичное оранжевое облако, МЧС бездействовало, никто не успокоил, не предупредил население, не принял меры, власти в городе не было — и верный пёс Юревича Давыдов где-то шлялся за пределами Челябинска... И это было посерьёзней, чем померещившейся Юревичу «выхлоп» труб ЧЭМК в тишине ночной...

Второй вопрос теста должен закрепить в сознании масс, особенно фанатов ХК «Трактор», — образ спортивного губернатора, ничего не жалеющего хоккея ради. При «нашем-то Мише», Мише-хоккеисте «Трактор» гремел и Кубок Гагарина взял, а сейчас, при Дубровском — мазилы, на мыло, что там его клеврет Сеничев делает — не понятно... А Борис Александрович у нас клоун, заявил, что медалей нет потому, что нет места в музее.

Да и плевать, правда, что «Трактор» для Юревича стал прачечной для «постирушек» грязных, скорее всего, коррупционного происхождения денег, целые состояния «проигрывались» в хоккей, целые бюджеты, сравнимые с бюджетами крупных муниципалитетов тратились на клюшки, а министр спорта при Юревиче Серебренников «присел» за взятки да откаты от финансирования самых различных спортклубов.

3-й вопрос теста. Ай, какой Юревич рачительный хозяин. Да, богатый, но деньги заработал сам, с собственного бизнеса, а денежки налогоплательщиков экономил, на служебную резиденцию не польстился, а проживал — да, в своём собственном, да, в роскошном, но купленным на свои деньги доме на челябинской Рублёвке. А во сколько, Борис Александрович, обходится налогоплательщикам содержание Вашей резиденции, ммм?

4-й вопрос — о разном отношении Юревича к Давыдову, а Дубровского — к Тефтелеву. Оба, как мы знаем, челябинских градоначальника «взяты» губернаторами — прошлым и нынешним — из собственной команды, оба лояльны своим шефам, оба вызывали недовольство граждан. Резонёр Дубровский, как подчёркивается, «бла-бла-бла», «на троечку не могу и мэру не позволю», а Юревич — отфутболил «работу с прессой» Евдокимову.

«Да, Миша может быть и не особенно разговорчив, зато не болтун праздный, дело делал», — решит обыватель.

Вопрос №5: Дубровский, как двуличный и лицемерный популист-показушник. Продал вертолёт Юревича, распиарив сие действо. А потом раз — и купил втихаря джипы по 9 млн за штуку. А Юревич — тот хоть и транжир, но парень со кусом, современный, машины хорошие подбирал, баварские, со вкусом, не англицкий хлам, на вертолёте поспевал везде... Ведь мы уже забыли, да, сколько этот вертолёт стоил, и во сколько обходилось его содержание для налогоплательщиков. На это и расчёт.

Наконец, 6-й вопрос, рассчитанный также на страдающих амнезией. «Знакомый удачливый предприниматель» — это бывший водитель Юревича Москалюк по прозвищу «Ординарец», фигурант резонансного «медицинского дела» по распилу бюджетных средств на поставках медоборудования. А «одна правильная строительная» компания» — это «Гринфлайт», монополизирующая для бизнеса, аффилированного с Юревичем, строительство панельного жилья. При этом конкуренты уничтожались с помощью административного ресурса и других нерыночных механизмов.

Страдающие провалами в памяти радостно согласятся: ага, Миша строил жильё, всё работало! Ну да, украл немного, так зато квартиры строились, дома сдавались, никакого банкротства «Гринфлайта» даже и не намечалось! А виноват во всём естественно Дубровский.

Тест «на забывчивого дурака» пройдён успешно, люди, будьте бдительны, не поддавайтесь манипуляциям тонкого порядка.

Я на все вопросы теста ответил правильно.