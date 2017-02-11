В отношении экс-омбудсмена, помощника Гартунга Севастьянова возбудили уголовное дело. Наши версии: Бурматов, Юревич

В отношении бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области, кандидата в депутаты Госдумы, помощника федерального парламентария Валерия Гартунга, «человека экс-губернатора Михаила Юревича» (выбирайте любую ипостась) Алексея Севастьянова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Дело касается прошедших парламентских выборов, на которых А.Севастянов, возглавивший на первом этапе избирательной кампании Челябинское региональное отделение партии «Родина», а заканчивавший её в качестве кандидата от «Яблока» по Металлургическому одномандатному округу, был единственным реальным соперником Владимира Бурматова, кандидата от «Единой России».

По информации Следственного комитета РФ по челябинской области, «по версии следствия, в 2016 году подозреваемый, будучи осведомленным об отсутствии необходимых денежных средств на счетах регионального отделения политической партии, и нарушая требования нормативных документов о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тысяч рублей, единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше 5 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения».

Севастьянов свою причастность к совершению преступления естественно отрицает, заявляет о политической мотивации и заказном характере возбуждённого уголовного дела.

При этом, как мы считаем, ошибочно, проводит связь возбуждения уголовного дела с его правозащитной деятельностью (в качестве помощника лидера челябинских «справедливороссов», депутата Госдумы В.Гартунга): «Дело носит чисто политический характер, чтобы я меньше проявлял активность и не задавал вопросы властям... Думаю, причина моего преследования — поддержка жителей общежитий, которые устраивают голодовки. Меня предупреждали, что возникнут проблемы».

Нам кажется, что Алексей Севастьянов совершенно напрасно приплетает какие-то общежития и намекает на «заказ властей». Каких именно властей, не губернатора же Бориса Дубровского, не стиль это «магнитогорских». Несмотря на то, что помощник Валерия Карловича периодически «щипает» власть, подобные булавочные уколы мало беспокоят мастодонтов региональной политики. Шкура у них стальная, а терпение почти безгранично — в самом деле, это сколько же терпели возле себя разную «макаронную» нечисть.

Не оспаривая возможность политического заказа, следует поискать его следы в прошлом Алексея Севастьянова. И у нас две версии.

Первая — месть господина Бурматова. То, что человек это мстительный, в этом нет никаких сомнений. Куча навоза под окнами уже побежденного кандидата Севастьянова вперемежку с обрывками его агитационных газет и известная всем мстительность граждан известной ориентации — тому порукой.

Вторая версия — близость нашего героя к бывшему челябинскому губернатору. Знает наш герой про Михаила Валерьевича очень много, с младых ногтей в политике — при Мише. Вызывать к следователю главного пахана давно пора, показаний явно не хватает, а Сандаков с Цыбко упрямятся.

Если наша версия верна, то Алексею быковать не надо, а активно сотрудничать со следствием. Тогда и испуг будет лёгким.