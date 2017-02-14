Юревич и его стряпчий пожаловались в Конституционный суд на Володина за то, «почему Миша не депутат»

«Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на нормы федерального закона "О выборах депутатов Госдумы" и Кодекса административного судопроизводства (КАС), позволившие ЦИКу cнять с сентябрьских выборов весь список одномандатников Российской партии пенсионеров за справедливость, отказав в его заверении из-за формальных ошибок в документах», — сообщает «КоммерсантЪ».

По информации издания, претензии Юревича адресованы Вячеславу Володину, который в период организации избирательных кампаний в российский парламент занимал должность первого заместителя главы администрации президента и отвечал за формирование партийных списков.

А ещё — одному из самых богатых людей Челябинской области, Юревичу, срочно понадобилось 100 тысяч евро, которые он намерен отсудить фактически у государства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за то, что не получил депутатский мандат, а с ним и иммунитет от возбуждения будущих уголовных дел.

Все эти апелляции к «европейским ценностям» в различные правозащитные «страсбургские» инстанции, трескучие заявления о демократии, точнее, об отсутствии оной в России, наезды на первых лиц администрации Владимира Путина и т.д. говорят о том, что Юревич понимает, что с родной страной — бывшей, та сказать, Родиной ему уже не по пути.

Находящийся безвылазно после 4 декабря 2017 года, то есть после утраты депутатского иммунитета федерального парламентария прошлого созыва, — в Израиле, — бывший член Высшего совета партии «Единая Россия» не только де-факто, но — после обращения в Страсбургский суд и де-юре — становится совестливым диссидентом и рукопожатным на Западе несгибаемым борцом против кровавого путинского режима.

Ещё немного, и Юревич начнёт в западных СМИ осуждать российскую агрессию на Украине, клеймить партию жуликов и воров и требовать свободы для Ильдара Дадина.

До Юревича ЕСПЧ оправдал Навального и как же симптоматично, что бывший губернатор и его критик, неоднократно рассказывающий в своём блоге о коррупции бывшего губернатора Челябинской области, наконец-то сольются в экстазе.

Не исключено также, что суд в Страсбурге, не так давно защитивший право человека — активиста ЛГБТ Алексеева иметь отношения с представителями своего пола, легализует также партнёрство бывшего губернатора и его адвоката.

Если серьёзно, то конечно же Юревич выиграет в ЕСПЧ иск у России, этой, как мы все знаем, недемократической страны с полным отсутствием политической конкуренции, где систематически попираются права геев и оппозиционеров, а также осуществляется агрессия в Лимпопо и Габон.

На примере иска Юревича в отношении России разные «пасе-обсе» могут ввести новые санкции, ну а сам Миша получит свои сто тысяч евро.

Напомним, становление внесистемного лидера оппозиции, трансформация видного представителя правящей партии в узника совести проходило постепенно и началось с интервью Михаила Юревича рупору свободной мысли — «Русской службе BBC».

«Он (Юревич) говорит, что его кандидатуру заблокировали в Кремле — и администрация президента запретила любым политическим силам включать его в свои предвыборные списки», — сообщило о новой звезде ущемлённой демократии британское СМИ.

«Духи убитых путинскими сатрапами Политковской, Литвиненко, Немцова — витают над головой Михаила Юревича. Пепел замученных в застенках жертв стучит в его сердце. Сжимаются в гневе кулаки, рисуются плакаты «Борись, Михаил!», «С Юревичем — против Путина!», «Россия будет свободной и макаронной!». Прогрессивная общественность обеих столиц готовится выйти на улицы, вдохновлённая пламенными воззваниями бывшего челябинского губернатора. Уже решают, какой мост в Питере или в Москве назвать именем Юревича.

Ведь кто читает сайт BBC? Именно такие вот бесстрашные, борющиеся с Системой на западные гранты люди. Из всего многообразия СМИ Юревич выбрал именно антироссийское», — прокомментировало тогда ИА «УралДейли.ру» мужественный поступок бывшего челябинского губернатора.