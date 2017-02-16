Севастьянов подрался с НОДовцем, возможно второе уголовное дело?

Не исключено, что в отношении бывшего уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова, кандидата в депутаты Госдумы во время прошедшей избирательной кампании, может быть возбуждено второе уголовное дело, тут уж как говорится, — пришла беда — отворяй ворота, а несчастье поодиночке не ходит.
Перед своей пресс-конференцией, посвящённой как раз возбуждению уголовного дела, связанного с злоупотреблением полномочиями в распределении финансов на должности руководителя Челябинского регионального отделения партии «Родина», Алексей Севастьянов вступил в потасовку активистом движения НОД Сергеем Ворончихиным.
Ворончихин стоял в одиночном пикете, раздавая брошюры «Пятая колона рвётся во власть». Главным героем книжки стал А.Севастьянов, который по мнению пикетчика из «Национального освободительного движения» связан с иностранными агентами.
Что не поделили два «друга», — непонятно, версии не совпадают, НОДовец утверждает, что Севастьянов не захотел читать его познавательную книжку (про себя самого) и стал толкать, а потом и ударил, а экс-омбудсмен говорит о провокации.
Давайте посмотрим видео происшествия и составим впечатление об инциденте сами.
НОДовец собирается подать заявление в полицию.
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