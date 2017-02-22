В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию»

В Ленинском районе Челябинска грянул скандал. Как мы знаем, на выборах в районные советы победили кандидаты в абсолютном большинстве представляющие партию «Единая Россия». Лишь считанные единицы представителей муниципальных парламентов, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, представляют оппозиционные партии либо являются беспартийными самовыдвиженцами.

В совете депутатов Ленинского района Челябинска таковых двое — беспартийный Владимир Деняев и коммунист Леонид Вайндер. Каждый проигрыш кандидата-единоросса оппозиции рассматривался законодательной властью как ЧП, и вот кажется власть нашла способ наказать их «обидчиков». Вот только наказанными оказались не депутаты, а их избиратели.

Наказанными рублём.

Отличился» только Ленинский район, отметим, что председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, «отец челябинского парламентаризма», — также «ленинский».

Как же так, Станислав Иванович.

Каждый год из бюджета Челябинска выделяются деньги на благоустройство округов — аварийных домов, неухоженных дворов и т.д., которые должны быть поделены равномерно и пропорционально, «по справедливости», то есть поровну.

47 миллионов рублей в Ленинском районе распределили так: депутатам от «Единой России», причём не всем, а особо приближённым к верхушке исполнительной и законодательной власти, — дали кому-то по шесть миллионов, кому-то под четыре, кому-то по два.

6 млн рублей, например, получил депутат-единоросс Ленинского райсовета Марк Болдов.

Уважаемый Марк Юрьевич таким образом, «скушал» тройную норму (примерно по 2 млн рублей должен был получить каждый депутат, ну это если по-честному), отобрав деньги у двоих своих коллег-депутатов. Завидный аппетит, вот только почему он сам и его избиратели должны оказываться в более выигрышном положении, за счёт других?

А вот разным «бедолагам», которые видимо по мнению властей являются какими-то ущербными — может быть потому, что представляют «не ту партию» (коммунист Леонид Вайднер) или вообще манкируют как последние диссиденты своей партийной принадлежностью (беспартийный Владимир Деняев) и ещё семи единороссам, не входящими в узкий круг приближённых и любимых «медвежьими VIP-партайгеноссе», не дали вообще ни шиша, то есть ни гроша. Обойдутся.

Так, о крайней мере, считает депутат районного Ленинского совета Челябинска кандидат от КПРФ Леонид Вайднер, с которым корреспондент «УралДейли.ру» побеседовал по телефону.

«Я усматриваю в таком более чем странном и несправедливом распределении бюджетных средств ущемление по партийному признаку, — прокомментировал депутат. — Но наказали-то, если это наказание, не нас, а наших избирателей. Их проблемы, требующие денежных средств, будут не решены в этом году. Я один из первых представил смету, рассчитывал получить 2 млн рублей — на ремонт дома 21 по улице Дзержинского, который находился в аварийном состоянии, постоянно подтапливается, практически «плавает», но жители о ремонте могут забыть».

Денег нет, хорошего настроения, вы держитесь там.

Наш собеседник допускает мысль, что его избиратели наказаны рублём за странный, с точки зрения районного начальства выбор — проголосовали, идиоты, не за кандидата от «Единой России».

«Не видим электорального эффекта» — сказали мне в кулуарах. Дескать, это же наша программа, единороссовская, вот и получат деньги «свои». Но позвольте, деньги-то бюджетные, а бюджет города формируется из налогов. Я звонил своим коллегам, интересовался, как обостоят дела в других районах Челябинска, мне сообщили, что у них деньги распределены честно, пропорционально, поровну между всему округами, независимо от того, кто от этого округа депутат и какую партию он представляет», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА «UralDaily.ru» Леонид Вайндер.

«Мы «порешаем» вдвоём с Орлом (Александр Орёл, глава Ленинского района Челябинска – прим. «УралДейли.ру»), и вам о решении сообщим — сказал мне спикер совета депутатов Александр Прокопов. И при чём здесь Орёл, он глава исполнительной власти, ветви власти разделены, да и что тут «решать», есть же закон.

Мне не понятна такая несправедливость и я намерен защищать интересы своих избирателей», — добавил наш собеседник.

Информацию о несправедливости в отношении «не правильных» депутатов и их избирателей подтвердил в телефонном разговоре также независимый депутат Владимир Деняев.

ИА «UralDaily.ru» держит на контроле ситуацию и внимательно следит за развитием событий.