В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию»

В Ленинском районе Челябинска грянул скандал. Как мы знаем, на выборах в районные советы победили кандидаты в абсолютном большинстве представляющие партию «Единая Россия». Лишь считанные единицы представителей муниципальных парламентов, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, представляют оппозиционные партии либо являются беспартийными самовыдвиженцами.
В совете депутатов Ленинского района Челябинска таковых двое — беспартийный Владимир Деняев и коммунист Леонид Вайндер. Каждый проигрыш кандидата-единоросса оппозиции рассматривался законодательной властью как ЧП, и вот кажется власть нашла способ наказать их «обидчиков». Вот только наказанными оказались не депутаты, а их избиратели.
Наказанными рублём.
Отличился» только Ленинский район, отметим, что председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, «отец челябинского парламентаризма», — также «ленинский».
Как же так, Станислав Иванович.
Каждый год из бюджета Челябинска выделяются деньги на благоустройство округов — аварийных домов, неухоженных дворов и т.д., которые должны быть поделены равномерно и пропорционально, «по справедливости», то есть поровну.
47 миллионов рублей в Ленинском районе распределили так: депутатам от «Единой России», причём не всем, а особо приближённым к верхушке исполнительной и законодательной власти, — дали кому-то по шесть миллионов, кому-то под четыре, кому-то по два.
6 млн рублей, например, получил депутат-единоросс Ленинского райсовета Марк Болдов.
Уважаемый Марк Юрьевич таким образом, «скушал» тройную норму (примерно по 2 млн рублей должен был получить каждый депутат, ну это если по-честному), отобрав деньги у двоих своих коллег-депутатов. Завидный аппетит, вот только почему он сам и его избиратели должны оказываться в более выигрышном положении, за счёт других?
А вот разным «бедолагам», которые видимо по мнению властей являются какими-то ущербными — может быть потому, что представляют «не ту партию» (коммунист Леонид Вайднер) или вообще манкируют как последние диссиденты своей партийной принадлежностью (беспартийный Владимир Деняев) и ещё семи единороссам, не входящими в узкий круг приближённых и любимых «медвежьими VIP-партайгеноссе», не дали вообще ни шиша, то есть ни гроша. Обойдутся.
Так, о крайней мере, считает депутат районного Ленинского совета Челябинска кандидат от КПРФ Леонид Вайднер, с которым корреспондент «УралДейли.ру» побеседовал по телефону.
«Я усматриваю в таком более чем странном и несправедливом распределении бюджетных средств ущемление по партийному признаку, — прокомментировал депутат. — Но наказали-то, если это наказание, не нас, а наших избирателей. Их проблемы, требующие денежных средств, будут не решены в этом году. Я один из первых представил смету, рассчитывал получить 2 млн рублей — на ремонт дома 21 по улице Дзержинского, который находился в аварийном состоянии, постоянно подтапливается, практически «плавает», но жители о ремонте могут забыть».
Денег нет, хорошего настроения, вы держитесь там.
Наш собеседник допускает мысль, что его избиратели наказаны рублём за странный, с точки зрения районного начальства выбор — проголосовали, идиоты, не за кандидата от «Единой России».
«Не видим электорального эффекта» — сказали мне в кулуарах. Дескать, это же наша программа, единороссовская, вот и получат деньги «свои». Но позвольте, деньги-то бюджетные, а бюджет города формируется из налогов. Я звонил своим коллегам, интересовался, как обостоят дела в других районах Челябинска, мне сообщили, что у них деньги распределены честно, пропорционально, поровну между всему округами, независимо от того, кто от этого округа депутат и какую партию он представляет», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА «UralDaily.ru» Леонид Вайндер.
«Мы «порешаем» вдвоём с Орлом (Александр Орёл, глава Ленинского района Челябинска – прим. «УралДейли.ру»), и вам о решении сообщим — сказал мне спикер совета депутатов Александр Прокопов. И при чём здесь Орёл, он глава исполнительной власти, ветви власти разделены, да и что тут «решать», есть же закон.
Мне не понятна такая несправедливость и я намерен защищать интересы своих избирателей», — добавил наш собеседник.
Информацию о несправедливости в отношении «не правильных» депутатов и их избирателей подтвердил в телефонном разговоре также независимый депутат Владимир Деняев.
ИА «UralDaily.ru» держит на контроле ситуацию и внимательно следит за развитием событий.
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Комментарии
Офигеть не стыда, не совести у них что ли нет. У "Распридиляльщиков" я имею ввиду.
Сергей Витальевич! Мне тоже кажется, что стыда и совести там давно нет. К сожалению. Иначе и разговора этого не было бы.
Вы держите на КОНТРОЛЕ ? А хто вы такие, - подумала гордая птыца орёл ? Видали мы мы покруче.
А если без стёба, то бюджетные деньги, выделенные едросам -ленрайдепам оастаскивают по своим карманам. Предролагаю)))
Есть "ленинцы", которые многократно обращались в прокуратуру с заявленими о проверке расходования этих денех. Пока безуспешно. Отписки совершенно чудовищные. Ленинский, похоже, вообще "сливной " бачок для едящих россию, где бесследно ( закон сохранения денег: где-то убыло, где-то прибыло) исчезают миллионы.
А в счётной местной палатке - свой человек, тоже больше всего любящий халяву ?
Ася, когда журналист пишет "держим на контроле" - это значит, что он отслеживает развитие ситуации и готов описать изменения в любой момент в следующем тексте, а так журналист не прокурор конечно.
Это 47 млн на Ленеинский, как и все остальные деньги выделены в рамках проекта по реализации наказов избирателей, полученных кандитами от ЕР во время избирательной компании в ГосДуму. Инициатива по выделению этих денег так же исключительно ЕР. Проект "Комфортная городская среда" - это проект партии ЕР. Определялось, какие дворы делать, в зависимости от активности ЖИТЕЛЕЙ и их депутатов. Если Вайднер вялый депутат и на защиту своей территроии привел "полтора землекопа", а с округа Бодова толпа из жителей стоит отсаивать всой двор, то это проблема Вайднера, а не Мошарова и Орла. Вайднер бы так активно со свими избирателями на окуруге работал, как обиженного из себя вечно строит!
Здравствуй "Житель с округа Болдова". Первое что хочу сказать, так это то, что абсолютно ничего не имею против Болдова М.Ю. Он давно депутат и я уверен, что немало сделал для жителей своего округа и думаю, что сделает еще не мало для вас! Посыл статьи не в нем, а в несправедливом распределении средств среди депутатов. Второе. Я понимаю, что это проект "Единой России", но это не она скинулась из своих карманов и решила отремонтировать дворы. Это деньги бюджетные, наши налоги, в том числе мои и жителей моего округа, а также жителей других округов, которых функционеры ЕР обошли стороной. Поэтому скажите мне, почему жители этих округов, исправно платя налоги не могут воспользоваться данной программой? Третье. Судя по вашему комментарию вы неплохо науськаны ими для таких комментариев, а может вы и есть член ЕР, тогда ваш комментарий абсолютно понятен. Четвертое. Я был бы, как вы сказали, "вялым депутатом", если бы молчал и не отстаивал законные права жителей моего округа. Кстати. Я кажется единственный депутат, жители округа которого, прислали благодарственное письмо за работу в Совет, хотя могу и ошибаться. Пятое. Что значит "полтора землекопа"? И куда я их привел и на какую защиту? Потрудитесь объяснить, что имели ввиду? Я пришел на комиссию, как и положено со старшей по дому и представителями Совета дома. А вы пришли на комиссию всем двором? Может и палаточный лагерь разбили под окнами администрации, пока решался ваш вопрос? Шестое. Защищать интересы людей своего округа это не значит "вечно обиженного строить", это значит искренне радеть за их благополучие, ведь для этого меня и избрали депутатом. Седьмое. Еще раз. Посыл моего возмущения не против каких-либо депутатов, а в несправедливом распределении БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ функционерами "Единой России" в нашем районе, ведь не только вы хотите жить в благоустроенном дворе, но и жители моего округа, как и жители других округов, которых единороссы обошли своим вниманием.
"Я один из первых представил смету, рассчитывал получить 2 млн рублей — на ремонт дома 21 по улице Дзержинского"
1. Деньги выделяются на благоустройство ДВОРОВ, а не домов.
2. Смета у него (+/- могу ошибаться) около 4 млн! Пусть не врет!
Работать надо, а не едросов валить свои огрехи в работе!
Борис. Смета 2млн 124 тыс.рублей на три пятиэтажных двора. Вы ошиблись "всего" на 1 млн 876 тыс. руб. В следующий раз потрудитесь проверять информацию поступающую вам, или просто смените источник вашей информации. Вот и все.Сказать больше нечего.
Жителю с округа Болдова и Борису. Судя по вашим комментариям вы либо науськаны уже или по заказу написали.Учитывая ,что Борис приводит какие-то конкретные цифры ,то можно считать его лицом, имеющим отношение к нашему Совету депутатов.Поэтому понятно,что вы написали такой пасквиль.Я хотел бы,чтобы и мой двор был благоустроен и Л.Вайднер тоже хочет помочь нам (именно со двором а не с ремонтом дома,потому,что ремонт это по другой части,а именно капремонт). Нам бы в районе побольше вот таких как Вайднер,болеющих за жителей и который уже многое для нас. сделал в отличие от ваших друзей из Е,Р, Огрехи это у ваших единоросов, которые вот таким бесстыдным образом (вместе с вами подпевалами) пытаются внушить нам избирателям,что не за того голосовали. А я и многте другие наоборот убеждаемся все больше,что из всех предыдущих депутатов Л.Вайднер самыйй достойный. Желаем ему не отступать А вы все исходите желчью от злости,только не захлебнитесь при этом. P.S. Совет вам всем, придите и поближе познакомьтесь с Л.Вайднером и ваше мнение изменится на 100%,если только вы простой житель, а не из того состава,который распределяет бюджетные сретства. Подчеркиваю -"бюджетные" а не Е.Р.
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