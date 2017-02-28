Навальный твёрдо решил проиграть президентские выборы в Челябинске, назначив начштабом «лягушку-путешественницу»

Начавший свою президентскую кампанию оппозиционер Алексей Навальный принял принципиальное решение провалить её в Челябинске. Причём сразу.

Как сообщил СМИ помощник Навального Леонид Волков, начальником штаба на Южном Урале решено назначить известного лентяя и сибарита Алексея Табалова, бывшего лидера челябинского регионального отделения «ПАРНАСа».

Притчей во языцех стал случай, когда Лёша проспал им же организованный протестный митинг, сославшись впоследствии на то обстоятельство, что не услышал будильника. При этом была велика вероятность того, что митингующим, что называется, могли намять бока стражи охраны порядка и возбудить в отношении них различные дела об административных правонарушениях.

Поэтому кое-кто называет Лёшеньку не только лентяем, но и трусом. А кое-кто — и двойным агентом «путинской охранки» и «демократической общественности».

Хорошо известно также пристрастие Алексея Батьковича к долгим заграничным путешествиям. При этом неудержимая тяга к дальним далям происходит у Табалова, как правило, в разгар предвыборных кампаний — своих собственных и партийных.

Написав в Фэйсбуке: «пора и отдохнуть» Алёшка резко дёргает в сторону российской границы, дыша воздухом свободы вдали от ненавистного отечества, наплевав на исполнение партийного долга. Естественно, у наблюдателей возникает вопрос — а на какие шиши, уж не на денежки ли спонсоров путешествует наш озорник, что, согласитесь, кажется и вовсе невероятным на должности начштаба российского политика, борющегося против жуликов и воров.

Вот и сейчас, назначенный на ответственную должность Табалов оказался недоступен для комментариев, прохлаждаясь где-то в Америке, раздирая пасть муляжам крокодилов зоологического парка аллигаторов штата Флорида.

И это ещё не всё. Вот, что пишет «Русская пресса»: «Любовь Табалова к заграничным поездкам частенько заставляет его жертвовать делом ради удовольствий. Практически во время всех крупных избирательных кампаний, в которых правозащитник формально участвовал, он уезжал в отпуск и не проявлял никакой активности. Так случилось и во время госдумской кампании в 2016 году.

Поговаривают, что странное поведение оппозиционера объясняется тем, что у спецслужб есть на него компрометирующие сведения, которые и позволяют держать Табалова в узде. Вполне вероятно, что эти сведения связаны с возможной нетрадиционной сексуальной ориентацией политика: в свои 40 лет мало кто видел Табалова с женщинами. По слухам, в свои заграничные поездки он отправляется преимущественно в компании друзей мужского пола.

Кстати говоря, в данный момент Табалов вновь находится за границей, а именно в США, и неизвестно, когда правозащитник вернётся в страну и сможет приступить к работе руководителя регионального штаба».

А никогда не вернётся! Разве что на презентацию, а потом резко снова свалит из этой «ватной рашки», как это уже было не раз.

Можно предположить, что двойной агент, челябинский поп Гапон с успехом провалит выборы Навального, если конечно последнего вообще допустят до выборов, уехав в их разгар куда-нибудь отдыхать (возможно даже прихватив денежки партии), но как бы то ни было, на серьёзную напряжённую кампанию Табалов не способен из-за своей хронической лени.

Объясняя свой добровольный уход с должности челябинского «главпарнасовца», Табалов заявил, что он очень сильно устал: «Хочется заняться личной жизнью».

Просто удивительно, в каком месте можно так сильно устать, пребывая не необременительной синекуре общественного деятеля микроскопической партии в провинции, которая ни черта в регионе не сделала и не добилась ровно никаких результатов, пребывая большую часть календарного года в увеселительных заграничных вояжах.

Учитывая такой разгульный образ жизни псевдооппозиционера и его постоянное нахождение в обойме демократической тусовки, поближе к финансовым потокам, можно легко пофантазировать на тему откатов покровителям Табалова из числа партийных боссов. В самом деле, за что же Лёхе такой почёт и такое доверие, не за красивые же глазки, верно. А если за глазки, то... (см. цитату из «Русской прессы»).

Это что же получается, мем «партия жуликов и воров» будет намертво приклеен отнюдь не к партии власти? Конечно, не шубохранилище и перевоз породистых собачек на борту частного самолёта, но на какие-то шиши ведь скачет галопом по европам и америкам наша «лягушка-путешественница».

И кто-то ведь эту лягушку надувает, постоянно проталкивая на ответственные посты.