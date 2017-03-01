«ЕР» — партия жуликов и воров» — приобретает актуальность, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска...»

От «UralDaily.ru».

Наша статья «В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию» о несправедливом распределении средств между депутатами районного совета Ленинского района Челябинска на благоустройство дворов вызвала большой резонанс. В комментариях в заочном споре между депутатом от КПРФ Леонидом Вайднером с представителями «Единой России» (скорее всего, из районной ячейки партии власти, а возможно и от МКС «ЕР» Челябинска, который возглавляет спикер челябинской гордумы Станислав Мошаров, не исключена также реакция со стороны окружения главы Ленинского района Александра Орла и спикера совета депутатов Александр Прокопова, а может и сам «главмедведь» Владимир Мякуш на статью «УралДейли.ру» своё высочайшее внимание обратил) — высказывались разные мысли.

Мы решили дать слово Леониду Вайднеру лично, опубликованный ниже текст — полностью написан им. Ну а его оппоненты также могут выступить на нашем ресурсе, прислав своё мнение на адрес редакции [email protected]

Предлагаем и избирателям, симпатизантам разных партий Ленинского района подключится к дискуссии, мы даём слово всем сторонам.

«Благодаря ранее вышедшим статьям по поводу несправедливого распределения средств депутатами от «Единой России», считаю своим долгом дать развернутый комментарий по этому поводу и высказать свою точку зрения. Я, Леонид Вайднер, являюсь членом партии КПРФ с 2010 года. Свои партийные убеждения менять в угоду каким либо преференциям не собираюсь. Я понимаю насколько сложно донести вопль народа, до «партии власти». Но все же попытаюсь.

На своих выборах я с небольшим перевесом выиграл их, благодаря поддержке обычных людей. Для ЕР это был удар, т.к. они уже думали, что пройдет их кандидат. Но люди решили иначе. Выиграл я. И все бы ничего для них, но они почему то подумали, что если я остался в меньшинстве, то я должен молчать «в тряпочку». Но не на того напоролись. Жителей своего округа я не собираюсь забывать до следующих выборов. Я избран людьми, которые мне поверили и не собираюсь молчать, когда их интересы игнорируются.

Теперь по существу. Из открытых источников я взял информацию, что за ЕР в Ленинском районе Челябинска проголосовали достаточно много людей. На выборах в ГосДуму около 37,5%. Люди в очередной раз поверили вам.

Из этого следует, что ЕР, обещая своим избирателям все возможные блага, уже через полгода после выборов в ГосДуму нарушает свои обещания, лишая тех избирателей, (они, поверив им, голосовали за ЕР) , которые не подозревали, что их депутат-единоросс «не совсем» котируется в партии, и этот депутат не входит в когорту избранных, и их законных права на ремонт своих дворов, тоже никого из партии власти и не интересует...

Вот и все! Что еще добавить? ЛЮДИ! Голосующие за ЕР, опомнитесь! Вам «кидают подачки» перед выборами, говоря, что это всё благодаря ЕР сделано, но...

Но сейчас что мы видим? Вывоз капитала, снова приватизация. Члены-депутаты «Единой России», желающие приобрести как можно больше «электорального эффекта», играют против себя. Люди видят, что эта партия уже изжила себя и просвета не видно!

Лозунг людей о том, что «ЕР-партия жуликов и воров» приобретает снова актуальную основу, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска.

Слова Прокопова А.В. о том, что все решит ПАРТИЯ, говорят о том, что ни ОН ни какие либо ЕЩЕ другие депутаты не в силах повлиять на выбор решения. Но я верю, что подобные ситуации снова и снова показывают людям, что только партия КПРФ, коим представителем я являюсь, способна и хочет отстаивать интересы людей! Если хотите со мной поспорить, то тогда покажите мне возмущенный глас депутатов от ЕР, которые не вошли в список на 2017 год? Их нет! А почему нет? А потому что все они боятся выступить против вас!

Но сейчас Я выступаю в защиту людей и не моего округа. Я не знаю, почему Ваши депутаты-единороссы не вступаются за вас! Я не пытаюсь играть на протестных мероприятиях, но взываю к совести! В том числе и вашей! Хватит ЛЮДЕЙ держать за скот. Хватит принимать решения из повода «Повышение электорального эффекта».

Деньги, которые вы распределяете, являются деньгами БЮДЖЕТНЫМИ, и вы не можете единолично (из усмотрения выгоды вашей партии) распоряжаться ими. Вот и всё! За сим и откланяюсь!»