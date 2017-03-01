«ЕР» — партия жуликов и воров» — приобретает актуальность, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска...»

От «UralDaily.ru».
Наша статья «В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию» о несправедливом распределении средств между депутатами районного совета Ленинского района Челябинска на благоустройство дворов вызвала большой резонанс. В комментариях в заочном споре между депутатом от КПРФ Леонидом Вайднером с представителями «Единой России» (скорее всего, из районной ячейки партии власти, а возможно и от МКС «ЕР» Челябинска, который возглавляет спикер челябинской гордумы Станислав Мошаров, не исключена также реакция со стороны окружения главы Ленинского района Александра Орла и спикера совета депутатов Александр Прокопова, а может и сам «главмедведь» Владимир Мякуш на статью «УралДейли.ру» своё высочайшее внимание обратил) — высказывались разные мысли.
Мы решили дать слово Леониду Вайднеру лично, опубликованный ниже текст — полностью написан им. Ну а его оппоненты также могут выступить на нашем ресурсе, прислав своё мнение на адрес редакции [email protected]
Предлагаем и избирателям, симпатизантам разных партий Ленинского района подключится к дискуссии, мы даём слово всем сторонам.
«Благодаря ранее вышедшим статьям по поводу несправедливого распределения средств депутатами от «Единой России», считаю своим долгом дать развернутый комментарий по этому поводу и высказать свою точку зрения. Я, Леонид Вайднер, являюсь членом партии КПРФ с 2010 года. Свои партийные убеждения менять в угоду каким либо преференциям не собираюсь. Я понимаю насколько сложно донести вопль народа, до «партии власти». Но все же попытаюсь.
На своих выборах я с небольшим перевесом выиграл их, благодаря поддержке обычных людей. Для ЕР это был удар, т.к. они уже думали, что пройдет их кандидат. Но люди решили иначе. Выиграл я. И все бы ничего для них, но они почему то подумали, что если я остался в меньшинстве, то я должен молчать «в тряпочку». Но не на того напоролись. Жителей своего округа я не собираюсь забывать до следующих выборов. Я избран людьми, которые мне поверили и не собираюсь молчать, когда их интересы игнорируются.
Теперь по существу. Из открытых источников я взял информацию, что за ЕР в Ленинском районе Челябинска проголосовали достаточно много людей. На выборах в ГосДуму около 37,5%. Люди в очередной раз поверили вам.
Из этого следует, что ЕР, обещая своим избирателям все возможные блага, уже через полгода после выборов в ГосДуму нарушает свои обещания, лишая тех избирателей, (они, поверив им, голосовали за ЕР) , которые не подозревали, что их депутат-единоросс «не совсем» котируется в партии, и этот депутат не входит в когорту избранных, и их законных права на ремонт своих дворов, тоже никого из партии власти и не интересует...
Вот и все! Что еще добавить? ЛЮДИ! Голосующие за ЕР, опомнитесь! Вам «кидают подачки» перед выборами, говоря, что это всё благодаря ЕР сделано, но...
Но сейчас что мы видим? Вывоз капитала, снова приватизация. Члены-депутаты «Единой России», желающие приобрести как можно больше «электорального эффекта», играют против себя. Люди видят, что эта партия уже изжила себя и просвета не видно!
Лозунг людей о том, что «ЕР-партия жуликов и воров» приобретает снова актуальную основу, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска.
Слова Прокопова А.В. о том, что все решит ПАРТИЯ, говорят о том, что ни ОН ни какие либо ЕЩЕ другие депутаты не в силах повлиять на выбор решения. Но я верю, что подобные ситуации снова и снова показывают людям, что только партия КПРФ, коим представителем я являюсь, способна и хочет отстаивать интересы людей! Если хотите со мной поспорить, то тогда покажите мне возмущенный глас депутатов от ЕР, которые не вошли в список на 2017 год? Их нет! А почему нет? А потому что все они боятся выступить против вас!
Но сейчас Я выступаю в защиту людей и не моего округа. Я не знаю, почему Ваши депутаты-единороссы не вступаются за вас! Я не пытаюсь играть на протестных мероприятиях, но взываю к совести! В том числе и вашей! Хватит ЛЮДЕЙ держать за скот. Хватит принимать решения из повода «Повышение электорального эффекта».
Деньги, которые вы распределяете, являются деньгами БЮДЖЕТНЫМИ, и вы не можете единолично (из усмотрения выгоды вашей партии) распоряжаться ими. Вот и всё! За сим и откланяюсь!»
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- Александр Орёл глава Ленинского района Челябинска
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Комментарии
Туповатый прокопов-рулит.Смех да и только
Деятели из Единой России района нас..ли сами себе похоже.
Странный Вайднер товарищ...
Ему несколько раз попытались в комментариях к первой статье объяснить, что он не там ищет корень проблемы, а он опять в свою протестную дуду.
Ему пытаются объяснить, что ни кто ни чего ещё не делил, что разберись в документах по проекту, а он все как истукан: "ер - козлы, все попилили, меня обделили".
И все это, на мой взгляд, говорит лишь об одном - Вайдера не интересует сам факт попадания двора в программу! Его интересует только факт публичного пиара образа коммуниста-защитника, выступающего против "партии жуликов и воров". Прям Порошенко, ей богу ))))Тому все Россия мешает всех украинцев счастливыми сделать, а этому ЕР на горло наступает ))))
А по факту что видно? Что Вайднер не преследует цель сделать двор. Он не слышит того, что ему почти кричат, что ни чего ещё не распределено, что программа только стартовала, что район не обладает полномочиями что-то делить и решать, что "Работай, Лёня, и все получится!" Так нет! Ему продолжает мерещиться какой-то список на 2017 год, про который 100 раз ему сказали, что его нет . Он не изучает документы. Он не идёт с вопросами. Он не пытается разораться в тонкостях программы, а значит и не хочет. А значит, что ему абсолютно этот двор не интересен. Он не защищает интересы жителей округа. Он тупо пиарится. Плохой депутат, плохой…
"Алексей".Да. Наверное я странный товарищ, с вашей, единороссовской, точки зрения,раз заступаюсь за жителейсвоего округа. Для вас это верх странности и не логичности, выступать против ЕР. Второе. Теперь уже никто ничего не делил ....как бы... А те списки дворов, которые уже были утверждены, можно сжечь. Ну так сожгите их и напишите справедливые.Третье. Если быя хотел, как вы говорите "пиариться", у меня было много поводов сделатьэто, в том числе и в прошлом году. Вы думаете, если бы в этом,на 23 округ, выделили деньги на ремонт, то этот разговор был?... Его не было бы! Я защищаю своих избирателей и за них, за их блага готов воевать со всей ЕР, в том числе и с такими приспешниками ее как вы.
А сил хватит за клевету извениться???
Списки утвержденные в студию пожалуйста!!! Почитайте хотя бы новости на официальном сайте Единой России, посвященные данному проекту и тому, как над реализацией этого проекта работают в Ленинском районе (статья вышла раньше, чем вы тут сопли развели). И все ваши слезы мигом высохнут. Пустословы, блин!
"Я избран людьми, которые мне поверили и не собираюсь молчать, когда их интересы игнорируются."...
Сильно ))) Только ведя пустые разговоры здесь, вместо того, что бы работать с документами для включения двора в программу, он как раз принебрегает интересами людей.
"О как". Хоть заплюйтесь! Ради их интересов, мне и пришлось выйти в СМИ, т.к. произвол, происходящий в Ленинском районе, перешел все границы. Благодаря этим "пустым разговорам",я уверен, что ЕР одумается.
Ты вышел не в СМИ, а на сайт, на котором высказывает свою точку зрения лишь один человек, который к ЕР какую-то болезненно поталогическую ненависть испытывает. Качество работы автора с журналистикой не имеет ни чего общего. Не позорься. В СМИ он вышел ))))
Борис Александрович, да, сайт Уралдейли не зарегистрирован как СМИ, но в Челябинске он популярный на нём работают профессиональные журналисты с большим стажем.
А слово мы даём всем - и в комментариях Ваши единомышленники свою точку зрения отражают без всякой модерации, и на сайте непосредственно у них есть возможность её высказать, заявив о таком желании по электронной почте, указаннной в статье.
"Борис Александрович" УралДэйли читают тысячи людей,в том числе (судя по комментариям) и ЕР. ТЫкать вам не собираюсь, т.к. уровень образования и воспитания своими родителями, не позволяют мне делать этого. А вам советую обратиться за воспитанием, раз родители не научили, в "институт благородных девиц".
Отбор во власть - отрицательный. Что в представительную, что в исполнительную ветви. В фаворе серые существа, без собственного мнения и, желательно без мозгов. Посмотрите на Прокопова, посмотрите на Хлызова А.А., начальника центральных депов,... - как говаривал незабвенный Паниковский: "Жалкие, ничтожные личности!" И таковых подавляющее большинство во власти.
"ЛИХОй".Согласен. Таких большинство. И меньшество из их числа, боится что-либо сказатьпротив большинства. Серость и карьеризм рулят.
Даже если допустить, что власть в этой страшной стране достанется не какой-нибудь из сражающихся за нее клик, а просто упадет в руки жулья и воров, то и тогда русский интеллигент, как собачий парикмахер, побежит к ним за заказом.
из романа Пелевина«Чапаев и пустота»
Леонид! Депутаты от ЕР, дворы которых не вошли в этом году в программу, не истерят, в отличии от Вас, потому, что взяли себе за труд разобраться во всех нюансах этой программы. Рассчитанной, кстати говоря, на 2017 - 2022 г.г. (Вы почему-то об этом умалчиваете, на 2017 году свет клином не сошелся). Если Вам по прежнему сделать это лень (или Заратустра не позволяет ), давайте считать. Ведь это-то Вы в состоянии делать? Итак, в этом году району предоставили право подать заявки на ремонт дворов на общую сумму 47 млн.руб. В районе 24 депутата, и как Вы заявляли ранее, справедливо было бы разделить сумму всем поровну. Это возможность каждого депутата подать заявку на двор, смета которого около 2 млн. руб. Но в пылу своих обвинений и обличений Вы как-то подзабыли, видимо, что округов-то в районе не 24, а 25. Речь про округ бывшего Вашего коллеги В.Пашина, который сейчас является депутатом Госдумы (от ЛДПР кстати). По Вашей логике защитника обездоленных Вы должны и об этих людях подумать, ведь верно? Депутата на округе нет, а жители-то есть! И "бессовестная" ЕР об этом помнит, в отличии от Вас. Поехали дальше, путем нехитрых расчетов что мы имеем? 47млн.руб. делим на 25 округов и получаем 1 млн.880 тыс. руб. на двор. И вот здесь начинается самое интересное! Судя по Вашим же словам, смета двора который Вы заявляли на участие в программе, чуть более 2 млн. руб. Вы с таким упоением ею размахивали, доказывая, что Ваше предложение поделить 47 млн. поровну - вполне себе рабочая схема. Только неувязочка вышла. Вы ведь исходили из расчета 24 округа, а про 25 - забыли. Почему-то не возникло у Вас желания ознакомиться (из принципа хотя бы) с суммами смет других дворов района (чтобы иметь общее впечатление). А суммы таковы - в среднем это 2,5 - 3,5 млн.руб. на двор. Т.е. следуя Вашей же логике ни Ваш двор со сметой в 2 млн. ни дворы практически всех остальных жителей района, сметы которых превышают 1 млн. 880 тыс. руб., включены в программу не могут! Лихо! А может включить здравый смысл? И просто поступательно, каждый год ремонтировать определенное количество дворов в рамках выделенных средств. И, кстати, дворы Вашего округа будут отремонтированы за годы действия программы в любом случае, будете Вы в истерике биться или нет, будете Вы там депутатом или нет. Потому что так не любимая Вами ЕР предложила и воплощает в жизнь эту программу не для депутатов, а для людей. И задача этой программы - отремонтировать все дворы, вне зависимости от того, есть там депутат или нет его, хороший он или плохой, бедный или богатый, единорос или коммунист. А Ваши не подкрепленные ничем заявления, действительно, ни на что, кроме как на пиар самого себя не похожи. Вы ведь вроде нормальный человек (или таким хотели казаться?), а ведете себя как ....., вообщем не как мужчина. Жаль!
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества." ("Собачье сердце" М.Булгаков)
"Леониду". Начну с последнего абзаца. Сарказм-уродливый братец гнева. Раз гневаетесь, значит мой посыл дошел до адресата. Сарказмом или оскорблениями отвечать не хочу. Не мой уровень.
Далее. Первый абзац. Вынести конфликт на всеобщее обозрение-не значит истерить, но способ донести свою точку зрения до адресата, когда он тебя не слышит. Почему депутаты-единороссы не распределили свои дворы равномерно до 2022 года? Почему они свои дворы поставили на 2017 год? Далее. С чего вы взяли, что я не имел 25 округов? Опять голословные обвинения. Еще раз повторюсь, люди пытающиеся получить годами от администрации хоть что-то, рады и каких то "жалких" (на ваш взгляд) 1 млн.880 тыс. руб. Но вы жрете и жрете! Все себе и для себя!. И последнее. Приведу цитату из вашего опуса : "И, кстати, дворы Вашего округа будут отремонтированы за годы действия программы в любом случае, будете Вы в истерике биться или нет, будете Вы там депутатом или нет. Потому что так не любимая Вами ЕР предложила и воплощает в жизнь эту программу не для депутатов, а для людей. " Вы говорите так, что знаете как все закончится.
Если вы "решальщик" от ЕР, то не прячьтесь за псевдонимами, а представьтесь. В отличчии от вас я не боюсь выйти против всей вашей братии под своим именем и фамилией, но все вы боитесь представиться своим именем....
Леонид! Депутаты от ЕР, дворы которых не вошли в этом году в программу, не истерят, в отличии от Вас, потому, что взяли себе за труд разобраться во всех нюансах этой программы. Рассчитанной, кстати говоря, на 2017 - 2022 г.г. (Вы почему-то об этом умалчиваете, на 2017 году свет клином не сошелся). Если Вам по прежнему сделать это лень (или Заратустра не позволяет ), давайте считать. Ведь это-то Вы в состоянии делать? Итак, в этом году району предоставили право подать заявки на ремонт дворов на общую сумму 47 млн.руб. В районе 24 депутата, и как Вы заявляли ранее, справедливо было бы разделить сумму всем поровну. Это возможность каждого депутата подать заявку на двор, смета которого около 2 млн. руб. Но в пылу своих обвинений и обличений Вы как-то подзабыли, видимо, что округов-то в районе не 24, а 25. Речь про округ бывшего Вашего коллеги В.Пашина, который сейчас является депутатом Госдумы (от ЛДПР кстати). По Вашей логике защитника обездоленных Вы должны и об этих людях подумать, ведь верно? Депутата на округе нет, а жители-то есть! И "бессовестная" ЕР об этом помнит, в отличии от Вас. Поехали дальше, путем нехитрых расчетов что мы имеем? 47млн.руб. делим на 25 округов и получаем 1 млн.880 тыс. руб. на двор. И вот здесь начинается самое интересное! Судя по Вашим же словам, смета двора который Вы заявляли на участие в программе, чуть более 2 млн. руб. Вы с таким упоением ею размахивали, доказывая, что Ваше предложение поделить 47 млн. поровну - вполне себе рабочая схема. Только неувязочка вышла. Вы ведь исходили из расчета 24 округа, а про 25 - забыли. Почему-то не возникло у Вас желания ознакомиться (из принципа хотя бы) с суммами смет других дворов района (чтобы иметь общее впечатление). А суммы таковы - в среднем это 2,5 - 3,5 млн.руб. на двор. Т.е. следуя Вашей же логике ни Ваш двор со сметой в 2 млн. ни дворы практически всех остальных жителей района, сметы которых превышают 1 млн. 880 тыс. руб., включены в программу не могут! Лихо! А может включить здравый смысл? И просто поступательно, каждый год ремонтировать определенное количество дворов в рамках выделенных средств. И, кстати, дворы Вашего округа будут отремонтированы за годы действия программы в любом случае, будете Вы в истерике биться или нет, будете Вы там депутатом или нет. Потому что так не любимая Вами ЕР предложила и воплощает в жизнь эту программу не для депутатов, а для людей. И задача этой программы - отремонтировать все дворы, вне зависимости от того, есть там депутат или нет его, хороший он или плохой, бедный или богатый, единорос или коммунист. А Ваши не подкрепленные ничем заявления, действительно, ни на что, кроме как на пиар самого себя не похожи. Вы ведь вроде нормальный человек (или таким хотели казаться?), а ведете себя как ....., вообщем не как мужчина. Жаль!
"Вы стоите на самой низкой ступени развития, Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества." ("Собачье сердце" М.Булгаков)
Браво!!!
А ваш сайт это типа СМИ? Вы тут типа журналисты? Если да, то вы сами, как журналисты разве не должны разобраться в вопросе, взять комментарии от участников сюжета и дать ОБЪЕКТИВНУЮ картину ? А если ваш сайт это личный блог?
Во-первых, мы типа никому нечего не должны, в том числе и типа Вам лично. А во-вторых, Вы типа не умеете читать, советую научиться.
"Мы решили дать слово Леониду Вайднеру лично, опубликованный ниже текст — полностью написан им. Ну а его оппоненты также могут выступить на нашем ресурсе, прислав своё мнение на адрес редакции [email protected]".
А разве журналист не должен распространять и комментировать только ту информацию, в достоверности которой он убежден и источник которой ему хорошо известен? Разве он не должен прилагать все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием общественно значимой информации или распространением заведомо ложных сведений? Вы вот с какой-то просто непосредсвтенной радостью выдаете информацию только с одной стороны.
Открою Вам секрет - журналист независимого от власти ресурса никому ничего не должен, Вы можете высказать претензии журналистам своей партийной газеты или какому-нибудь бюджетному СМИ, а мы из бюджета не кормимся, в учредителях сайта Уралдейли.рунет ни "Единой России", ни какой-то другой политической партии.
Вот им можете посоветовать прилагать все силы к чему-то там, а нам - нет. Когда будете спонсорами или учредителями нашего сайта - милости просим со своими нравоучениями.
Все комментарии любой стороны конфликта, в том числе оппонентво Леонида Вайднера, пропускаются на сайт беспрепятственно, вдобавок Вы и Ваши единомышленники могут выступить на сайте непосредственно, написав письмо на адрес, который я уже приводил.
Но это мы Вам одолжение делаем, поскольку принимаем решение о том, про что писать и чью точку зрения предоставлять, а чью - нет - самостоятельно, без Ваших советов. И Нам никто не указ - не Вы, не Орёл с Прокоповым, не Мошаров и даже не Мякуш.
Придёт нам в голову идея печатать программные заявления КПРФ или "Манифест коммунистической партии" или статьи Вайднера, или фельетоны про "Единую Россию" - хоть каждый день, - будем печатать, и Вас не спросим.
Koretskiy
Не позорьте профессию журналиста! Журанлист Должен преподносить Правдивую, Непредвзятую информацию! В этом этика професии!!! Меня на журфаке этому учили!
Обойдёмся без Ваших советов - советуйте своим борзописцам из Ваших районных газеток.
В вольностях своих только до второго срока не дофельетоньтесь ))) Статью УК за клевету у ни кто не отменял!
из других кабинетов, будете мне хамить и угрожать - вообще вылетите навсегда из комментариев и получите пожизненный бан на этом сайте. Не при Юревиче чай живём - угрожать он тут мне будет, скрываясь за псевдонимом.
Сообщите свою фамилию - я лично расскажу Мякушу о Ваших угрозах - полетите из партии вверх тормашками. А могу Тефтелеву, Дубровскому - кто там для Вас авторитет.
Почитайте формулировку состава преступления статьи "Клевета" и сравните с главой Конституции РФ "Права и свободы человека", ст.29.
Если "Единая Россия" учит своих членов плевать на Основной закон страны - грош цена такой партии. Если не умеете вести цивилизованную дискуссию - очень плохо, что Ваши руководители Вас не научили.
Я, Л.Вайндер, любой гражданин России имеют право на свободу слова.
Короче, ещё одно хамство или угроза с Вашей стороны или со стороны другого единоросса - не одного комментария на Уралдейли от вашего брата больше не появится и будет один Вайднер - 100 статей Вайднера подряд.
И хватит уже истерить - доказывайте делами, а не болтовнёй свою полезность обществу.
Статья 29 Конституции Российской Федерации.
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Судя по Вашим высказваниям, и ответам на комментрии, Вас простой народ-то не читает ))) Вам в каждом комментарии едросы-функционеры мерещатся ))))
Открою Вам секрет. В соответствии с законом "О СМИ" журналист ОБЯЗАН проверять достоверность сообщаемой им информации! Но, Ваш сайт же не СМИ. Профессиональные журналист, которые у Вас работают, разве этого не знают? Тогда они не журналиста, а шарлатаны! Что, в прочем, и видно!
Борис Александрович, строго по стандартам СМИ, даже СМИ не являясь, мы дали слово Вайднеру и тут же предложили высказаться другой стороне. Не хотите пользоваться этим предложением - дело Ваше, что нам, заставлять Вас, что ли?
То, что Вы сорвались на оскорбления уже даже не в адрес оппонента, а в мой адрес (и даже угрозы уже пошли) - говорит о шаткости Ваших позиций и отнюдь не красит Вас.
Видимо тема задела за живое.
Я лично ничью сторону в споре единороссов Ленинского района и депутата-коммуниста не занимаю, точнее - не занимал до сих пор, но последние комментарии с личными выпадами против меня неизбежно настраивают меня против вас и наши читателей - тоже, если вы также топорно работаете с избирателями - то шарлатаны это вы.
Это надо же - настроить против себя создателя сайта и его читателей так быстро.
Вы какую цель преследуете? Хотите рот мне заткнуть, Вайднеру рот заткнуть? Сейчас Вы добиваетесь противоположного эффекта - хочется поднимать эту тему снова и снова.
Я вообще не ожидал, что в Ленинском районе актив "ЕР" ведёт себя в стиле 90-х, как братки какие.
Обязательно сообщу о вашем безобразном поведении Владимиру Викторовичу Мякушу.
"Авторам". А что Прокопов А.В. не отказался от комментариев, когда ему позвонили за комментарием? Вы что несете? Перестарались вы с похлебкой. Хотя чечевичную вы уже отработали!
А с чего Прокопов должен давать комменарии сайту, который не является официальным СМИ? Вы тут на партию ЕР в лице всех депутатов-единороссов наезжаете! У партии есть офиальный пресс-секретарь. Туда побоялись за комментриями обратиться? Или Вам важно лишь личный с Прокоповым конфликт развить?
Мне наплевать на Вашего Прокопова и на пресс-секретаря ЕР. Я делаю то, что считаю нужным.
Не хочет Прокопов давать комментарии - его проблема, была бы честь предложена. Вайднер - хочет и даёт.
Леонид!
Предоставьте нам эти таинственные утвержденные списки дворов на 2017 год, которые ЕР так несправедливо утвердили! А то, кроме Ваших слов, коим доверять пока причин не вижу, вы не предоставили ни оного, хоть какого-то фактика! Поисковики не выдали НИ ОДНОГО упоминания об этом. Нашел только одну статью на официальном сайте ЕР, в которой сказано, что прошел только ПЕРВЫЙ этап в череде мероприятий, что (далее цитата) «Мы определили для себя ряд критериев, по которым БУДЕМ ОПРЕДЕЛЯТЬ те дворы, которые будут благоустроены уже в этом году, а какие 2018-2020» . Статья вышла утром 22 февраля, т.е. до того, как Вы начали высказывать откровенную ложь!
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