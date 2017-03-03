О том, как Сандаков устрицы из чужих тарелок подъедал, а «грязная девочка» с сайта «Знак.ком», движимая «амурными делами», «за деньги опустилась низко»

Пожалуй самый опытный южноуральский чиновник, бывший начальник управления организационной и контрольной работы правительства Челябинской области Александр Токий выступил в суде в качестве свидетеля по уголовному делу экс-вице-губернатора Николая Сандакова. Обслуживающий интересы коррумпированного окружения Михаила Юревича и его самого сайт «Знак.ком» опубликовал по этому случаю судебный репортаж.

Журналистку Светлану Григорьеву А.Токий назвал «грязной девочкой», а также «леди мценского уезда», пишущей по заказу из-за неких «амурных дел». Самого же Сандакова Александр Фёдорович охарактеризовал крайне неприглядно, назвав «шпаной», «фартовым валетом» и «деревенским недоучкой», «который, чтобы казаться значительным, как кот выгибает спину».

Особенно впечатляет рассказ об устрицах, которые из чужих тарелок доедал бывший «политический» вице-губернатор при Михаиле Юревиче.

Для того, чтобы ознакомились с изнанкой «макаронного двора», Александр Токий специально завёл аккаунт в Живом журнале, анонсировав свой пост в Фэйсбуке.

Публикуем его пост без изменений.

Александр Токий

«Суд над Сандаковым

Этимология по-разному объясняет происхождение слова ШПАНА, но сущности это не меняет

Вчера побывал в суде свидетелем по делу Сандакова и до сих пор не проходит чувство гадливости. А тут ещё заказная статья на "знаке" вышла, не менее отвратительная, чем её заказчики.

Единственная правдивость статьи в том, что Сандаков действительно вызывал у меня чувство опасности. И не только у меня. Это чувство знакомо многим, когда приходится сталкиваться с обитателями особой среды, которых условно можно назвать шпаной. У этих представителей особый тип поведения, который впитывается из окружающего их мира с детства. Ну, а когда стало известно, что родной брат Сандакова уголовник, осуждённый за вооруженные грабежи, то стало понятным, откуда осторожность. Интуиция не подвела.

Этот "гастролёр" от политтехнологии всё время пытался демонстрировать некую значимость, хотя придуманный им термин "политический вице-губернатор", скорее напоминает кличку, что-то типа "фартовый валет" или "коля астраханский", которые так любят люди с определённым уровнем культуры.

Скорее всего, это комплекс деревенского недоучки, который, чтобы казаться значительным, как кот выгибает спину. Для "понта", как говорил Жеглов. Нас в своё время учили, что политика — это концентрированное выражение экономики, а не воровство чужих писем или нарушение законности.

Растопыривая пальцы и, видимо, пытаясь произвести впечатление на судью, Сандаков, несколько раз высокомерно заявлял, что это именно ему я обязан службой в органах власти. Это при том, что я начал служить задолго до того, как братья Сандаковы в далёких камызяцких степях изучали правила посадки брюквы и вынашивали планы, как им пробиться в этом мире.

Я всегда служил в правительстве области, а этот заезжий "специалист" возглавил группу бездельников, оную нынешний губернатор Дубровский с позором разогнал. Возможно и с моей подачи тоже.

Общение с адвокатом тоже напоминало сцену из криминального фильма, будто я сижу в камере с уголовниками и они пытаются "поймать меня за язык". Я уже устал от допросов по тем делам, которые Сандаков и Цыбко творили в Озёрске. Когда меня начали допрашивать, я ещё не совсем понимал масштаб задуманного этими деятелями и поэтому показания мои обрастали новыми подробностями. Это сейчас я знаю, чтО Сандаков делал в Озёрске, зачем там "выдавили" законно избранного главу администрации и поставили своего, который попался на казнокрадстве. Но раньше, пока Тарасов сам всё не рассказал, откуда мне это было знать? Это диалектика!

Думаю, со временем чувство омерзения от лжи и изворотливости этих персонажей пройдёт. Но возникает вопрос, не стыдно ли нам, руководителям разного уровня власти Челябинской области, депутатам, представителям общественности за то, что мы вообще допустили проникновение во власть подобного рода проходимцев?

Я более чем уверен, что и Михаил, прячась за границей, тысячу раз пожалел, что связался с этими комбинаторами. И есть ли какая-то гарантия того, что это в области не повторится?

К чести челябинского истеблишмента нужно сказать, что когда Сандаков, пуская пыль в глаза, пытался на своём первом дне рождения в нашем городе удивить местных руководителей странного вида устрицами, то не многие отважились попробовать это угощение. Люди всё-таки неглупые, искушенные да и брезгливые.

Но его возмутило не то, что я по требованию адвоката рассказал, как он доедал не съеденные устрицы из чужих тарелок, а сам факт того, что устрицы были. Что характеризует его больше как труса, нежели, как человека, думающего о своей репутации.

Так. что уважаемые бывшие и настоящие члены правительства, доказывать ничего не надо, достаточно того, что вы это знаете!

Что касается статьи, то статья насквозь лживая и грязная. Грязная и девочка, которая этим занимается. И я ей об этом написал.

Даже фотографию подфотошопили, чтобы я казался вурдалаком.

Статьи этой барышни я видел и раньше, и всегда удивляло, неужели за деньги можно опускаться так низко? Оказалось нет. Корифей местной журналистики объяснил, что тут дела амурные. А амурные дела разных "леди мценского уезда", увы, логике не поддаются!

Ну, а мне ничего не остаётся, как отмываться от этой грязи и попытаться всё забыть.

С уважением к землякам, А.Токий».

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