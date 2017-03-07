Очень хочется дожить до 2035 года вместе с Борисом Дубровским!

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с традиционном посланием к депутатам Заксобрания Южного Урала и сообщил нашим невозмутимым парламентариям удивительные вещи. В частности, он рассказал, что его знаменитая в своё время Стратегия-2020 (полное название — «Стратегия развития Челябинской области до 2020 года»), про которую один седовласый подхалим заметил, что «она буквально потрясла всех жителей Челябинской области», и что под каждым кустом сидят алкоголики, разложившие на газетных листах с напечатанным легендарным документом нехитрую закусь и выпивон, и забыв про зелёного змия, приобщаются к прекрасному, взахлёб читая друг другу наиболее прикольные выдержки, — успешно реализуется.

Вот, мы видим перед собой человека, который только что-то начитался Стратегии Дубровского. Вы видите, какое у него одухотворённое лицо, как много он узнал, и как он чётко уяснил себе, куда двигаться дальше. Вплоть до 2035 года.

Мы не удивимся даже, если узнаем, что этот прекрасный в своих порывах гуманоид-хомосапиенс только что посмотрел прямую трансляцию послания губернатора по ОТВ.

А вот другой наш земляк. Мы верим, что не не посрамит, выстоит, выдюжит. И примет, если не Стратегию губернатора 2020, то хотя бы свои законные 2020 миллилитров. А то и все 2035.

В доказательство исполнения программного документа Борис Александрович привёл такой факт — продолжительность жизни южноуральцев с момента принятия Стратегии-2020 выросла с 69 лет до 70,5 года, а также и рождаемость повысилась. Кто-то может подумать, что Статегия-2020 это что-то типа Кама-Сутры-69, но они ошибаются — это серьёзный документ. А люди размножаются, проникаясь содержащимися в нём мощными идеями. Да и старики по этой же причине дольше живут.

Что касается возросшей продолжительности жизни, так это людям просто любопытно, чем это всё закончится и поэтому они не торопятся умирать. «Не дождутся, сволочи, — скажет иной крепкий и бодрый старик своей бабушке, — пока не увижу, к какому ещё процветанию приведёт область «магнитогорская команда», — ни за что не помру».

И сегодня Борис Александрович придумал новый стимул для челябинских мафусаилов и аксакалов. Им придётся во что было ни стало, да хоть бы и через не могу, дожить до 2035 года. А всё потому, что сегодня наш любимый губернатор объявил, что начинает работать над Стратегией-2035, то есть над таким забористым документом, который распишет как по нотам нашу жизнь ещё на 18 лет вперёд, и никого не оставит равнодушным.

Несмотря на такие успехи, а может быть даже и вопреки этому Борис Александрович признался, что люди стали жить хуже. В прошлом году реальные доходы населения снизились на 12%, а за два года — на 20%.

Что, как видим, вовсе не мешает народу процветать — больше рожать и дольше жить.

Более того, мы подозреваем, что бедность и долгожительство, вместе с ударной рождаемостью, — как-то связаны между собой. Как? Это знает только Борис Александрович.

А если это правда, то конечно нужно, чтобы люди на Южном Урале жили до ста лет. Ну как на Кавказе иные генацвале. Следовательно, при дальнейшем падении уровня жизни все больше младенцев в роддомах закричат, поприветствовав этот лучший из миров, а потом и попросят сиську у мамы, и всё больше убелённых сединами мудрецов будут восседать у своих очагов и жилищ, поглядывая мудрыми, всякое видевшее очами на мелкое мельтешение челябинских чиновников и депутатов, на всю эту ярмарку тщеславия вокруг различных губернаторских Стратегий.

Дескать, повидали мы и Вадима «Приватизатора» Соловьёва, который наказал нашим внукам меньше рожать, и Петра «Старца» Сумина с его лошадками «Рифея» да курочками «Равис», и Мишу «Хапугу Макаронного» Юревича с его ТРК и дорогами, вот теперь терпим Бориса «Магнитогорского» Дубровского, да и его, даст Аллах, переживём, да что там, мы ещё и сталинских наркомов да генерал-губернаторов его Величество самодержца Всероссийского, чьи бюсты замироточили надысь, застали.

Возможно, Борис Александрович добивается «чеченского эффекта». Это когда уважаемые старейшины, перевалившие вековой рубеж жизни, дружно голосуют за «Единую Россию». Где-то 150%, а то и 200% отдают голосов за партию власти уважаемые аксакалы и мафусаилы. Возможно, в этом-то и сердцевина, суть и самая мякотка Стратегии-2020 и следующей за ней Сттратегии-2035.

«На выборах депутатов Государственной Думы южноуральцы поддержали политический курс Президента на стабильное развитие страны и укрепление национального суверенитета. Челябинская область достойно представлена в парламенте, и потенциал избранных депутатов будет максимально использован», — сказал Борис Дубровский депутатом.

И те ему радостно покивали.

Мы обычно не цитируем челябинского политолога Сашку Подопригору. Бывший сливной бачок утратил изрядный кусок (слово «кусок» употребить тут нормально, уместно? А про сливной бачок мы не спрашиваем!) своих читателей.

Но давайте уже процитируем бедолагу, измаявшегося без внимания СМИ, вперёд, Шурик!:

«К сегодняшнему отчету губернатора области Б.Дубровского перед Заксобранием следует отнестись не столько с юмором, сколько участливо, но не придавать действу особого значения: это ритуал, его соблюли и забыли. Тем более, 8 марта на носу.

Действительно, отчетом это назвать никак нельзя, так как последний предполагает сравнение поставленных ранее задач с их исполнением, а поскольку ни одна из прежде озвученных тем же губернатором целей (рост производства и инвестиций, повышение доходов и качества жизни населения, улучшение экологии и т.д.) не только не достигнута, но даже невозможно говорить о сколько-нибудь позитивных сдвигах (напротив, цифры демонстрируют по всем статьям обратное), оратор легко обошелся без этого, обратившись к излюбленной и более благодарной теме — размышлениям о том, как здесь должно стать хорошо к 2035 году.

Губернатор даже попытался пофантазировать, как будут выходить во взрослую жизнь дети, рожденные в годы его правления — он полагает, что нужно думать о том, смогут ли они удовлетворить свои потребности в образовании, медицине, жилье, культуре и проч. — а потому немедленно начинать разрабатывать Стратегию 2035.

Предполагается, видимо, что у счастливых родителей этих детей все эти проблемы уже решены, так как областная Стратегия 2020 (в существовании которой есть обоснованные сомнения), как сказал губернатор, реализуется. Исходя из цифр, которые он привел в своем выступлении, это кажется очень смелым предположением.

Так, губернатор заметил, что реальные доходы населения области упали за последние два года на 20%, зато продолжительность жизни возросла на 1,5 года, а обеспеченность населения жильем — на 1,1 кв. м. Понятно, что, в отличие от первого показателя, последние два — лишь манипуляции данными — продолжительность жизни закладывается за годы до последних измерений, так же как и нынешняя обеспеченность жильем — результат строек, начатых 4 -5 лет назад (за последние три года объем вводимого в области жилья только сокращается)».

Просим учесть, дорогие читатели «УралДейли.ру», что цитируем мы политолога нашего Подопригору исключительно из чувства милосердия. Также, как например, праздничные телепрограммы федеральных телеканалов не могут обойтись без «Кривого зеркала» с участием Петросяна.

Подросла уже не одна новая генерация юмористов, и даже «Камеди» с их стендапами кажутся уже пресноватыми, а Подопригора и Петросян всё же находят своих престарелых фанатов!

А! Слил-таки дерьмецо! Молодец, Сашко, ну хоть что-то из себя выдавил, да, ну молодца, крОсаФФчеГ!

В отличие от Александра Васильевича, который вместе со своими дружками: экономистом Сергеем Гордеевым, да Олежкой Грачёвым (и кто там ещё?) сознательно (и видимо не бескорыстно) «мочит» «магнитогорскую команду», мы Бориса Александровича уважаем, а если и подшучиваем над ним, да над Евгением Николаевичем Тефтелевым, челябинским бургомистром, то не со зла.

Просто хотим, чтобы они от подхалимов избавились и оценивали свои выступления трезво.