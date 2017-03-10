Суд Озёрска осадил борзого Костю Цыбко, который якобы одной левой «снимает» генералов ФСБ, прокуроров и судей

Наблюдающие за судебным процессом в отношении бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в получении взяток в особо крупных размерах, наверняка отметили наглое поведение подсудимого. Нет, чтобы сидеть и тихо сопеть в тряпочку, виновато опустив глаза и густо краснея, но нет — господин с раскормленной лощённой физиономией, на лбу которого кажется так и написано крупными буквами: «ВОР» начинает быковать, в комментариях СМИ грозиться карами следователям, судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК — за то, что зря обижают такую невинную овечку, узника совести и мать Терезу в одном лице.

А ещё Цыбко, который не сделал на посту сенатора для региона ничего хорошего, а только с Мишей тусил по девкам да московским клубам и кабакам, — утверждает, что это он всех «снял», всех своих обидчиков. Уёдёт в отставку начальник УФСБ — Костя Всемогущий в отставку отправил, обычная кадровая ротация в СК, суде, прокуратуре — тоже происходит по мановению Цыбко.

Иной раз кажется, что на скамье подсудимых сидит не лощёный хлыщ, чьё былое (и мнимое!) величие держалось лишь на деньгах его дружка, бывшего губернатора да на внимании богатых влиятельных стареющих дам к этому альфонсу, а особа, приближённая к императору, отец русской демократии и предводитель дворянства.

Раз! — и переведён на другую должность начальник Управления регионального ФСБ (это директор ФСБ России взял под козырёк, встал навытяжку перед Костей), два!— Генпрокурор увольняет поддерживающего обвинение сотрудника прокуратуры по одному движению брови супервлиятельного подсудимого, три! — следователя переводят в другое место, это руководитель СК РФ прислушался к кадровому распоряжению Кости Цыбко.

Мало того, Цыбко безропотно слушается и президент России. Путин оказывается отправил на пенсию судью председателя Озёрского городского суда Людмилу Царькову потому, дескать, что посмели судить такого чистого, светлого и честно человека как Цыбко Константин Валерьевич.

Пресс-служба суда города Озёрска сообщает, что место Цыбко — на скамье подсудимых и видимо в дальнейшем — у параши, что он никто и звать его никак. А все его заявления о том, как он всех накажет и уже наказывает — праздная болтовня отпетого негодяя и мерзавца.

Вот это заявление:

«Озерский городской суд считает необходимым прояснить ситуацию, создавшуюся вокруг смены руководства суда

В соответствии со ст. 6.1 Закона «О статусе судей в РФ» председатели, заместители председателей районных судов назначаются на должность Президентом Российской Федерации сроком на шесть лет. Указанные полномочия судей прекращаются по истечении срока, на который они были назначены. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и того же суда неоднократно, но не более двух раз подряд.

Царькова Людмила Константиновна дважды назначалась на должность председателя Озерского городского суда: в 2005 году и 19 апреля 2011 года.

Гражданину, имеющему хотя бы начальное образование и обладающему азами логического мышления, не составит труда заняться простым арифметическим подсчетом и установить, что 12 лет председательского стажа Людмилы Константиновны заканчиваются в 2017 году.

Так совпало, что в настоящий момент Озерским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении Цыбко К.В., обвиняемого в совершении тяжкого преступления, в связи с чем, в некоторых средствах массовой информации, очевидно, для повышения интереса обывателей к рассмотрению дела, распространяются сведения о том, что, якобы, отставка председателя суда инициирована подсудимым Цыбко.

Не секрет, что на слушании указанного дела, рассмотрение которого длится второй год, в зале суда присутствует десяток лиц пенсионного возраста.

Не секрет также и то, что и ранее распространялись сведения о том, что по инициативе подсудимого «сняли» прокурора, следователя и даже судью, рассматривавшего другое уголовное дело. Однако, все эти лица не только продолжают работать, но и успешно повышают свой профессиональный уровень, а место, которое занимает Цыбко К.В., — называется «скамья подсудимых». И это на сегодняшний день — факт.

Председателем Озерского городского суда является Царькова Л.К., отдавшая судебной системе 38 лет, из них чистый судейский стаж — 36 лет, причем все эти годы она отдала работе в нашем суде, чем мы гордимся и считаем своего рода достижением, которого кому-либо из ныне работающих судей, достичь будет сложно.

Отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу».

Понятно, что такое дерьмо, как бывший сенатор, — не стоит и мизинца заслуженного судьи. Прежде чем сесть на скамью подсудимых высокопоставленный, по убеждению обвинения, взяточник зря небо коптил и протирал штаны в Совете Федерации. Плюнуть и растереть на это подобие человека.

Это всё ясно, и не требует особых комментариев. Но важно отметить, что впервые со времён травли Юревичем бывшего председателя Челябинского областного суда Ф.Вяткина судейское сообщество в регионе делает заявления, имеющие отношение к политике.

Методы одни и те же, шайка — та же, пиарщики и СМИ — из одного списка.

Никак не могут додавить макаронную гадину, обрубить все щупальца летающего макаронного монстра. И так конечно будет до тех пор, пока у параши не окажутся не только Цыбко и Сандаков, но и главный пахан — Юревич.