Прокуратура проводит антикоррупционную проверку ситуации с распределением бюджетных средств среди депутатов Ленинского района Челябинска

ИА «УралДейли.ру» не склонно переоценивать значение наших трёх публикаций: «В Челябинске «ударили рублём» по избирателям, не проголосовавшим за «Единую Россию», «ЕР» — партия жуликов и воров» — приобретает актуальность, благодаря деятельности депутатов-единороссов в Ленинском районе Челябинска...» и «Авторитетные единороссы Ленинского района Челябинска забили стрелку на сходняк после публикаций на «УралДейли.ру».
Но — несклонны и недооценивать. Наши статьи сработали.
Напомним, в них мы сообщили читателям, в том числе предоставив слово депутату Ленинского районного совета от КПРФ Леониду Вайднеру, — о решении районных властей не справедливо, нечестно, не поровну распределить бюджетные средства на благоустройство дворов.
«В совете депутатов Ленинского района Челябинска таковых двое — беспартийный Владимир Деняев и коммунист Леонид Вайндер. Каждый проигрыш кандидата-единоросса оппозиции рассматривался законодательной властью как ЧП, и вот кажется власть нашла способ наказать их «обидчиков». Вот только наказанными оказались не депутаты, а их избиратели.
Наказанными рублём.
Каждый год из бюджета Челябинска выделяются деньги на благоустройство округов — аварийных домов, неухоженных дворов и т.д., которые должны быть поделены равномерно и пропорционально, «по справедливости», то есть поровну.
47 миллионов рублей в Ленинском районе распределили так: депутатам от «Единой России», причём не всем, а особо приближённым к верхушке исполнительной и законодательной власти, — дали кому-то по шесть миллионов, кому-то под четыре, кому-то по два», — сообщило читателям ИА «UralDaily.ru».
Все три статьи стали ареной ожесточённой перепалки в комментариях между «обиженными» депутатами и их сторонниками — с активистами депутатов от партии власти, — теми, кому «упало на лапы» от щедрот районного руководства «больше, чем положено».
В частности, Леонид Вайднер выступил и в роли комментатора, и в роли автора текстов статей на «УралДейли.ру».
По итогам наших публикаций партийная верхушка и начальство Ленинского района обеих ветвей власти — исполнительной и законодательной — созвали 3 марта сход депутатов Совета депутатов Ленинского района Челябинска.
Рады сообщить, что наши статьи сработали. Депутатов успокоили: деньги поделят по-честному, поровну — как в остальных других, «нормальных» районах Челябинска.
И ещё одна новость. Беспартийный депутат Владимир Деняев и коммунист Леонид Вайднер были приглашены для беседы в прокуратуру Ленинского района.
Владимир Николаевич Деняев у прокурора уже побывал.
По его впечатлению, сложившемуся после беседы с представителем районной прокуратуры, орган надзора будет проводить проверку исполнения антикоррупционного законодательства «по публикациям в СМИ» и по обращению известного челябинского общественного активиста Юрия Гурмана.
«UralDaily.ru» следит за развитием событий, держа руку на пульсе Ленинского района.
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Комментарии
Вы действительно переоцениваете влияние на прокуратуру(ы) Ваших статей. В прокуратуру ( ы) заправлены были от граждан района заявления не только о "несправедливом" распределении, но и проведении проверок в части расходование этих бюджетных средств. У жителй района возникли таки предположения, что слуги народа очень умело тупо перекладывают деньги с свои карманы.
И три хахаха по поводу того, что прокуратура Ленинского района всерьёз будет заниматься проверками.
Большие сомнения возникают по поводу объективности и неангажированности этой структуры.
Возможно, напрасно, прокурор сменился, про сотрудников - мало известно.
Мы не переоцениваем, мы скромные.
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