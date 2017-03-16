Юревич не знает, как комментировать своё уголовное дело

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, якобы находящийся «на лечении» в Израиле, уж в курсе, что в отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки от эск-министра здравоохранения Виталия Тесленко, фигуранта резонансного «медицинского дела», который был признан виновным и осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ.
Комментировать ничего не хочет, хочет скрываться в Израиле вместе со своим шофёром Москалюком по прозвищу «Ординарец» Юревича как можно дольше.
«Информации на сайте Следственного комитета очень мало. У меня нет никаких данных об уголовном деле. Поэтому не знаю даже, что комментировать», — промямлил журналисту сайта «Ура.ру» по телефону из Израиля «макаронный пахан».
Ничего, скоро запоёшь!
«УралДейли.ру» следит за развитием событий!
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