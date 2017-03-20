Мошаров, последний видный «макаронник», должен быть люстрирован после возбуждения уголовного дела в отношении Юревича

Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров остаётся единственным высокопоставленным челябинским и региональным политиком, целиком обязанным своей карьерой бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Давно уже «ускакал в страну кенгуру» (выбыл из большой челябинской политики) предпоследний vip-«макаронник» Сергей Львович Комяков, а тушка Станислава Ивановича, хомячка, набившего про запас «настоящих макарон» за обе щёчки — ещё с того времени, когда он с Мишей Юревичем «играл в одной команде» и получил за это для своего братца «Горсвет», — до сих пор, свесив ножки, болтает ими в кресле спикера челябинского парламента.

Про Станислава Ивановича ИА «УралДейли.ру» писало много, наши постоянные читатели в курсе и истории с «Горсветом», прилипшим к лапкам спикера, и за какие заслуги перед Юревичами получен этот муниципальный актив. Для забывчивых же советуем кликать мышкой по нашим гиперактивным ссылкам и знакомиться с предыдущими публикациями.

Понимая, что в настоящее время всё внимание общественности приковано к развитию событий вокруг возбуждённого уголовного дела в отношении покровителя Мошарова — Юревича, мы с одной стороны не можем отвлекать внимание почтеннейшей публики от главного сюжета, но вместе с тем и не напомнить о Станиславе Ивановиче — также не имеем права.

Поэтому просим считать данную публикацию анонсом большой предстоящей статьи — как только немного улягутся «страсти по Юревичу», мы обязательно её опубликуем.

А пока — несколько её тезисов.

Станислава Мошарова эксперты «УралДейли.ру», как вы, мы надеемся, помните, отнесли к «бубновой» масти Юревича, его спящих агентов, ждущих своего часа. И Станислав Иванович в этой масти — полноценный король (Юревич естественно туз всех мастей).

Ударить по королю — самая действенная тактика правоохранителей, желающих развить тему уголовного дела Юревича, переквалифицировав её со статьи «взятка» — на более серьёзную статью «создание организованного преступного сообщества».

И тема «Горсвета» конечно же так и просится под корешок этого уголовного дела. Тем более, что заявление в Генеральной прокуратуре по этому поводу имеется.

Вместе с переводом этого, в общем-то всегда (даже при Юревиче-губернаторе) декоративного персонажа в маргинальное русло (Станислав Иванович уже не в тандеме, утратил свои мэрские полномочия), этот бесполезный, а после возбуждения уголовного дела в отношении своего покровителя-туза ещё и вредный, опасный для власти человек, — активно продвигается по общественной и партийной линии.

При этом по общественной он безобиден — ездит в разные страстбурги да заседает в президиумах непонятных ассоциаций, но по партийной — очень может даже нанести ущерб и для губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, и для главы Челябинска Евгения Тефтелева, и для лидера Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Мякуша.

Впереди — выборы президента России, а Станислав Иванович возглавил МКС «ЕР», превратившись формально в ключевого политического игрока.

Следите за нашими публикациями, скоро мы расскажем и посоветуем власти, что же делать с этим хомячком.