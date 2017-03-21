Фейки, фрики и предатели. Кто рвётся отстоять права коррумпированных чиновников Челябинской области?

Воспитательница курганского детского садика Евгения Чудновец, осуждённая за репост видео, которое сочли сомнительным, но впоследствии оправданная, приедет в Челябинск на судебный процесс в отношении обвиняемого в целом букете преступлений, в том числе коррупционного характера, бывшего заместителя экс-губернатора Михаила Юревича (в свою очередь, обвиняемого в получении взятки) — Николая Сандакова.
Чудновец уверена, что дело «Коли Астраханского» сфальсифицировано, и она, по словам адвоката Сандакова Сергея Колосовского, высказанного на сайте «Ура.ру», «намерена изучить практику уголовных дел, являющихся, по ее мнению, сфабрикованными».
Знаменитым в России можно стать очень просто, слава дёшева. Можно половить покемонов в храме, как видеоблогер Руслан Соколовский из Екатеринбурга, можно рассказать во всех подробностях на всю страну, как тебя изнасиловали в ток-шоу «Пусть говорят», как Диана Шурыгина, можно походить на несанкционированные пикеты, посидеть в застенках, выйти из узилища, и снова пойти в пикет, монетизируя свой статус узника совести, как Ильдар Дадин, можно сбежать из России на Украину и поведать миру об ужасах кровавого мордора, как оперная дива Мария Максакова, к слову, ещё одна старинная защитница Николая Сандакова.
И конечно же при таких простых, можно даже сказать примитивных методах достижения славы, всегда есть шанс стать кумиром либеральной общественности, а то и самому (самой) превратиться из воспитательницы детсада — в совестливого правозащитника (-цу).
Так оно и произошло с Евгенией Чудновец, которая после оправдания судом почему-то не захотела возвращаться к своим воспитанницам и воспитанникам, а отправилась в турне по России в качестве уже «правозащитницы».
И начала она свой вояж с защиты «Коли Астраханского», подручного «Миши Макаронного», то бишь Юревича, разворовавшего всё, что можно в Челябинской области.
А если учесть, что путешествует воспитательница в компании члена совета по правам человека при президенте РФ Андрея Бабушкина, хорошо упитанного господина с очень типичным и характерным лицом очень честного человека а-ля Трахтенберг (мы специально поставили два фото — совестливого правдоборца и покойного шоумена — отгадайте, где кто), явно компетентного в вопросах монетизации (он недавно рвался в Озёрский суд к другому узнику совести, другому другу Юревича экс-сенатору Константину Цыбко), то можно предположить, что воспитательница не только к Коле, но и к Косте с удовольствием бы заглянула.
Потому что ясно, кто оплачивает все, так сказать, командировочные. Тот, кто сейчас усиленно «лечится» в Израиле.
Нет, конечно кухарка может управлять государством, а нянечка — защищать права человека, с этим, собственно говоря, не поспоришь, бывают очень талантливые и разносторонне развитые воспитательницы детского сада.
Думается, что и Диана Шурыгина с её мемом «на донышке», отработав все сладкие коврижки на ток-шоу у Андрея Малахова, может защищать изнасилованных девиц, либо напротив — насильников (это правозащитникам без особой разницы), и видеоблогер Руслан Соколовский, отбыв наказание за оскорбление чувств верующих, может отстаивать права покемонов от злобных церковников, — дело не в этом.
А в том, что никто не рвётся почему-то защищать рабочего, укравшего на рынке мешок картошки. Все хотят непременно отстоять поруганные права какого-нибудь олигарха или на худой конец — его ближайшего соратника, чиновника, обвиняемого в получении взятки на многие миллионы.
Даже странно, отчего такое происходит. Скорее всего, рабочего с картошкой любой дурак защитит, и только высокая правозащитная квалификация воспитательницы детского садика позволяет браться за такие сложные, интересные дела, как обвинение в коррупции толстосумов и их подручных-чиновников.
Кто же может присоединить свой звучный голос в защиту Сандакова к дуэту правозащитников Бабушкина и Чудновец? Явно не хватает высокого звучного оперного голоса совести из-за рубежа.
Почему молчит о Коле Мария Максакова-Игенбергс, бывший депутат Государственной Думы? Ведь именно на её «межфракционную свадьбу» с другим депутатом- коммунистом Денисом Вороненковым оказывается спешил в Москву Николай Сандаков вместе с супругой Ириной, когда был задержан в челябинском аэропорту сотрудниками ФСБ. И это именно Мария ходатайствовала об изменении меры пресечения Николаю Сандакову, дав в суде лестную характеристику «Коле Астраханскому».
Где ты, сильный голос свободной Украины? Путинские палачи пытают независимого политтехнолога!
Не пора ли рассказать, а может быть даже пропеть какую-нибудь арию в украинских и западных СМИ о Коле, Косте и Мише, обижаемых опричниками-чекистами?
Вот представьте, как Мария переодевается инопланетный костюм Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента», только к голубому добавляет немного жёлтенького, украинского, патриотичного, ну и тризуб на лбу, и исполняет свою знаменитую арию.
А в зале (можно в зале суда) сидит вместо Брюса Уиллиса Николай Сандаков. Ведь красиво бы вышло?
Нам кажется, что у Юревича денег больше, чем в бюджете всей неньки, живущей исключительно на транши МВФ, а значит и гонорары за гастроли по маршруту Тель-Авив — Челябинск — куда как жирнее.
Пока Мария молчит о Коле, но вовсю обвиняет Россию в спекуляции при выборе Юлии Самойловой для «Евровидения».
Максакова заявила, что люди с ограниченными возможностями тоже могут петь, но только не в рамках конкурса. «Кто эти люди, кем они были до конкурса, кто их знал? Это неправильно, в этом есть элемент спекуляции, причем очень нездоровой», — цитирует Максакову РЕН ТВ.
Скорее всего, Мария просто не видит других, не менее прекрасных возможностей монетизировать своё предательство, а между тем, следует просто вспомнить о своём челябинском протеже и его покровителе из Тель-Авива.
Пока мы видим, как мир низкопробного шоу-бизнеса причудливо переплетается с бизнесом по защите прав человека, и ещё неизвестно, что прибыльней.
Ловцу покемонов Руслану и единственной в мире девочке, сумевшей «отбить» изнасилование с прибылью в 1000500% Диане, а также прочим фейкам и фрикам следует поторопиться.
Не там ловите!
Фрики, поторопитесь, иначе этот сегмент рынка будет прочно занят воспитательницами детских садов, нянечками, учительницами младших классов.
Вас ждёт мир гламура.
Коля с Библией в красивой рубашке.
Его прекрасногубая супруга.
Костя с тёлочкой.
Щедрый Миша с юной моделькой Кристинкой.
Его адвокат Трунов, тамплиер.
Ну и конечно их коррупционные, как известно, не пахнущие, деньги.
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