Фигурант нескольких уголовных дел подсудимый Николай Сандаков, бывший заместитель Михаила Юревича, прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова. Прокомментировал, как обычно, по Фэйсбуку, с помощью своего умного отрока Никиты, ведь папа находится под домашним арестом и ему нельзя выходить в Интернет.

Кроме того, Коля-Никита дали как Тянитолкай характеристику вдове Вороненкова — оперной диве Марии Максаковой-Игенбергс, тоже депутату, но от «ЕдРа», которая сбежала отнюдь не как жена декабриста (те отправлялись на каторгу в суровую Сибирь, а не в солнечный Киев под крылышко украинских нацистов, да и покойный не походил на Муравьёва-Апостола) на Украину, предав Родину вместе с мужем.

Напомним, на её «межфракционную свадьбу» с другим депутатом- коммунистом Денисом Вороненковым оказывается спешил в Москву Николай Сандаков вместе с супругой Ириной, когда был задержан в челябинском аэропорту сотрудниками ФСБ. И это именно Мария ходатайствовала об изменении меры пресечения Николаю Сандакову, дав в суде лестную характеристику «Коле Астраханскому».

«...Те, кто сейчас пытается на ней оттоптаться — недостойные люди!.. Просьба не нападать на других достойных людей, которые в разное время поддержали отца и имеют заслуги перед страной и обществом», — сообщил Тянитолкай Сандаков.

Кроме того, до сведения общественности была доведена информация о том, что Сандаков-папа не разделяет политических связей Дениса Вороненкова.

Надо полагать, то, что депутат голосовал за воссоединение Крыма и России, — не нравится «внуку борца с бандеровцами»?

Что же касается комплиментов в адрес Максаковой, то выдавать их по отношению к замеченной после бегства на Украину вдове в ряде антироссийских высказываний по меньшей мере недальновидно.