Сандаков считает, что сенатор Гехт подавила бы митинг «против Димона»

Вышедший из-под домашнего ареста подсудимый, обвиняемый в коррупции бывший вице-губернатор Николай Сандаков заявил в интервью «Ура.ру», что митинг оппозиции «Димон» в Челябинске сумела бы переформатировать... член Совета Федерации Ирина Гехт.

Очень показательно, что за даму бубён Юревича агитирует его пиковый валет.

Сандаков заявил следующее:

«Можно было отправить «в поле» пару спикеров, которые не вызывают диссонанс у толпы. Толпой управляли 15-16-летние пацаны, которые даже не умеют разговаривать! Условно говоря, мне бы утром сказали: «Мы без тебя не справимся, что бы ты сделал»? Я бы позвонил [сенатору Ирине] Гехт и отправил ее туда. Понимаешь, почему?

Ударить ее нельзя. Говорить умеет. Сама поднялась из протестной среды. Это просто пример. Пришла бы Гехт с сыном, поговорила 15 минут. Сказала бы, что тоже против коррупции, но зачем выходить на митинги? Предложила бы перевести в другой формат. И ее бы послушали. Все. Это то, что я бы сделал оперативно. Конечно, нужны и системные вещи...»

Появление Ирины Альфредовны Гехт, сделавшей свою политическую карьеру исключительно благодаря губернатору Михаилу Юревичу и его заместителю Олегу Грачёву, в качестве «условного Кудрина», которого видимо действительно «засылали» серые кардиналы Кремля в «болотные недра» — протестующие массы 2011-2012 годов — для усмирения толпы, — не случайно.

Как не случаен и спикер подобной идеи — бывший «политический» заместитель Юревича, пиковый валет.

Эксперты «УралДейли.ру» однозначно причисляют Ирину Альфредовну Гехт к «спящим агентам» Юревича, иначе — к «кротам», в бубновой, «кротиной» колоде экс-губернатора г-жа Гехт— дама.

Крот — агент, глубоко инкорпорированный в структуру противоположенных сил, как правило, поставляющий особо важную, засекреченную информацию. Главное отличие от разведчика в его традиционном значении заключается в том, что «крот» вербуется ещё до того, как получает доступ к закрытой информации, иногда даже до того, как начинает работать в той сфере, которая интересует вербующую (засылающую) сторону. Часто «кротов» вербуют «на вырост», с прицелом, что рано или поздно «крот» достигнет высокой должности в организации враждебной стороны и станет поставлять полезную информацию.

Очень сомнительно, что эта бубновая дама, Ирина Гехт, смела бы утихомирить толпу «школоты», для которой авторитетов нет, тем более какая-то тётка. Важно, что пиковый валет Юревича, Николай Сандаков, пытается доказать губернатору Борису Дубровскому её полезность.

Даже более того, кажется, что следующие митинги протеста, а они обязательно в Челябинске ещё будут, если они пройдёт при участии сенатора, — ещё более подстегнут ярость толпы. Более того, с Медведева она может быть перенаправлена на президента и губернатора. Ведь вредить власти — прямая задача «кротов» макаронного пахана.

По информации наших инсайдерских источников, Борис Дубровский уже высказал недовольство «разжигающими» высказываниями Ирины Гехт на сайте «Знак.ком», содержащими выпадами в отношении члена губернаторской команды, мэра Челябинска Евгения Тефтелева.