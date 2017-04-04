Приезд Юревича на допрос «подвисает», ну а кто бы сомневался?

И вот, как и предполагало ИА «УралДейли.ру», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не приедет в Россию из Израиля на свой первый допрос и предъявление обвинения, которое неизбежно приведёт к избранию меру пресечения в виде заключения под стражу. Другими словами, заверение адвоката экс-губернатора Игоря Трунова о том, что его клиент, «как честный человек» прилетит в Россию по повестке следователя 10 апреля с.г. — оказалось блефом.

Виноваты в том, что Михаил Валерьевич не ступит ноженькой на родную землю, естественно сатрапы из Следственного комитета — не дают ознакомиться горемыке с материалами уголовного дела.

О своих хождениях по мукам страдалец, стряпчий Юревича адвокат Игорь Леонидович Трунов естественно сообщил любимому сайту «Знак.ком», конечно же — бескорыстной любительнице всего макаронного журналистке Свете Григорьевой:

«Мы обиваем пороги Следственного комитета с тех пор, как на сайте появилась информации о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Юревича. Есть ощущение, что следователь специально устраивает этот «концерт», ссылаясь на занятость и предлагая адвокатам из Москвы «прийти завтра», — заявил Игорь Трунов. — Тем самым он ограничивает право на защиту».

По словам Игоря Трунова, прежде чем ехать на допрос и предъявление обвинения, Михаилу Юревичу нужно подготовиться.

«Он должен понимать, в чем его обвиняют. Речь, напомню, идет о событиях 2012 года, нужно вспомнить, что было в определенный день в определенном месте. Важно понимать, что конкретно удалось найти следствию, чтобы появилось это обвинение. Ведь Михаил Валериевич уже допрашивался по данному делу в качестве свидетеля. Следователь, не предоставляя материалы для защиты, нарушает его конституционные права. Из-за этого подвисает вопрос его приезда — какой смысл ехать на допрос, если нет внятных объяснений?» — рассуждает Игорь Трунов».

Очень странно, что такой опытный стряпчий и заслуженный тамплиер, как Игорь Леонидович, не знает положение УПК РФ, согласно которому обвиняемый получает материалы уголовного дела лишь после завершения следствия, перед передачей дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Миллионы обвиняемых приходят на первый допрос к следователю, ну либо их доставляют к нему под конвоем, и вместе с адвокатом знакомятся непосредственно на месте с теми документами из материалов уголовного дела, возможность ознакомления с которыми предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Почему с «израильским болезным» должно быть по-другому, Игорь Леонидович не говорит, а журналистка «Знака» Света естественно и не интересуется.

Нет, конечно подготовиться Михаилу Валерьевичу к предъявлению обвинения и аресту было нужно.

Нужно было захватить шерстяные носки, пару сменного белья, кружку, ложку, кипятильник и пакеты быстрозавариваемой лапши (можно даже «Макфу»), ну и сухарей побольше — Первого Челябинского хлебокомбината. Об этом его и должен был проинформировать адвокат.

Вместо этого — отмазка и беспочвенные обвинения следствию со стороны то ли вопиюще безграмотного, то ли очень уж хитрого адвоката.

Ясно, не приедет, не приедет никогда. Только что состоялась премьера длинного телесериала «Миша рвётся на допрос, но что-то ему мешает».

Думаем, что во второй серии страдалец окажется из-за сердечных треволнений в критическом положении медицинского свойства — довели хорошего человека сатрапы и палачи, аппараты искусственного дыхания и вентиляции лёгких, а также «искусственная почка» с кардиосимулятором окажутся присоединены к телу бывшего челябинского губернатора в израильской клинике, адвокат Трунов подаст по этому случаю иск в Европейский суд по правам человека, а Света Григорьева будет добросовестно описывать эту мыльную, а точнее макаронную оперу, выжимая слёзы из глаз сердобольных граждан.