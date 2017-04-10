Люстрация людей Юревича во власти необходима. Ключевой агент влияния экс-губернатора — Мошаров

То, что председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров — 100-процентный «макаронник», человек Михаила Юревича, — полбеды. Кто-то может сказать, что Станислав Иванович «исправился, вписался в Систему, отказался от своего прошлого», но мы-то помним, что мэр Челябинска наряду с сити-менеджером областного центра Сергеем Давыдовым был ключевой фигурой при строительстве Юревичем коррупционной конструкции в городе, «причёсывал» под хозяина челябинский парламент, избавляясь от нелояльных депутатов, участвовал в травле председателя облсуда Фёдора Вяткина, за что и получил в семейную вотчину муниципальное предприятие «Горсвет».
Мы что-то не слышали о том, что Станислав Иванович начал давать показания против Михаила Валерьевича, а значит и индульгенции для Мошарова не предусмотрена.
Безусловно люстрация всех высокопоставленных «макаронников» — не за горами, она остро необходима, это очищение от «пятой колонны». И Станислав Иванович рано или поздно лишится своей спикерской должности. Скорее всего поздно, поскольку Система долго раскачивается, — посмотрите сами, сколько лет прошло с момента ареста главы администрации Озёрска Евгения Тарасова (начало «зачистки» силовиков «макаронной» команды) до возбуждения уголовного дела в отношении Юревича.
Но есть решения, которые нужно принять прямо сейчас, незамедлительно.
Мы не знаем, по недомыслию, либо это вредительство, но Мошаров назначен на роль одного из ключевых игроков на предстоящих в 2018 году выборов президента России — руководителя седьмого межмуниципального координационного совета (МКС) «Единой России» по всему Челябинску. То есть будет курировать избирательную кампанию Владимира Путина в областном центре, который даёт треть всех голосов.
Выгодно ли Юревичу, чтобы президентские выборы на Южном Урале оказались провалены, а губернатор Дубровский «получил по шапке» от Кремля? Вопрос риторический. Конечно, от уголовного преследования, даже в случае смены губернатора вряд ли избавит, но можно будет использовать шантаж, да и мстительность главаря «макаронной ОПС» стоит учитывать. У Юревича есть СМИ, есть политтехнологи, есть деньги, но самое главное — есть «спящие агенты»-«крот», и главный из них — Станислав Иванович Мошаров.
Но это только полбеды. Станислав Иванович ещё и крайне неэффективный политический менеджер. Настолько неэффективный, что впору говорить о злостном вредительстве и саботаже. Долгие годы нахождения в тени Давыдова, роль «английской королевы», а точнее «свадебного генерала» — «чиновника, который режет ленточки» — привели к полной деградации Мошарова как политика. Он уже и Думу не контролирует, как он может отвечать за президентские выборы в Челябинске?
И надо ли объяснять, насколько они важны для будущего страны, если учесть, что президентские выборы проходят на фоне обострения протестного движения.
Неэффективность Мошарова как политменеджера — не просто наши предположения. В родном Ленинском районе Челябинска, откуда Станислав Иванович выбирается вот уже не в первый раз депутатом челябинского парламента, — позиции у партии власти хуже всех. И у власти в принципе.
ИА «УралДейли.ру» неоднократно анализировало ситуацию со скандалом вокруг несправедливого распределения бюджетных средств на благоустройство дворов, после чего спикер Совета депутатов Ленинского района Челябинска Александр Прокопов был вынужден подать в отставку.
Челябинский филиал РАНХиГС провёл социологическое исследование на предмет отношения населения к деятельности органам самоуправления по семи районам Челябинска. Уровень доверия избирателей к власти в Ленинском районе катастрофически низок.
44% респондентов оценивает деятельность администрации Ленинского района «плохо»,
34% — поставили оценку «плохо» работе депутатского корпуса районного Совета. Это худшие показатели в Челябинске.
Но куратор-то района по партийной линии — Мошаров.
Если человек не справляется даже с такой малостью, как укрепление доверия населения к местной власти на «своей» территории, как он может управлять избирательной кампанией действующего президента России в масштабах всего Челябинска?
Конечно, Станислав Иванович может начать сотрудничество со следствием и активно «сдавать» Юревича и Давыдова, но этим он может спасти лишь свою свободу. На должности спикера гордумы его конечно могут оставить на какое-то время — для придания веса такому важному свидетелю со стороны обвинения в будущем судебном процессе над бандой Юревича, но освободить от бремени принятия решений в штабе президента, убрать Мошарова с должности руководителя МКС «Единой России» в Челябинске следует прямо сейчас.
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Комментарии
На Мошарова есть на 6 уголовных дел материалы. Но неясно почему его не трогают, там с ним подвязан ДАВЫДОВ, МЯКУШ, КАРЛИКАНОВ и именно эти личности и не дают шансов на арест и привлечение. ДАВЫДОВ на сотрудников обл. прокуратуры и СК области имеет тонны компра.материалов и если того трогают,это сразу наружу. Ну кому охота терять хлебные должности. Поэтолму Мошаров вне проверок и привлечений всегда. Да и он исправно отдавал кэш действующим с ГУМВД области первым высшим чинам.. Поэтому и на аппарат дубровского Мошаров имеет некие материалы, а этих материалов хватает, чтобы Путину принять решение о уходе Дубровского. Поэтому Мошаров себя всюду обложил мощными ограждениями. Не забываем на Мошарова работает Калининская семья
, а это 70% ресурсов области в криминальной среде. ПОЭТОМУ если ДАВЫДОВА и мОШАРОВА начинают трогать силовики на уровне УрФО,то война среди силовиков начало. Местные ГУМВД, прокуратура, СК , они ручные и не трогают.
По слухам Мошаров на лечение скоро выезжает в Германию......
Аж мерзко становится обычному обывателю от травли металлургов- свинопасбища на Михаила Валерьевича,ведь личность в области была одна,а Вы господа тени,призраки кукловодов) Жаль достойного человека,не без греха,когда не умывшись иные свою грязь роняют на приличных)))
Пацанчики уже ждут его задний привод на зоне.
Сергей, посмотри на свое свинячье рыло, оно вылизало Юрвичу задницу до гланд
Вот, Андрей Александрович, правильно. Наконец-то и до Вас начала доходить истина, что люстрация в России неизбежна. Осталась самая малость - принять закон о люстрации и затем исполнять его.
Люстрация - для сторонников Юревича.
А это уж как решат народные массы на всенародном референдуме, в котором будет и закон о люстрации. Как вариант можно так и написать: "только для сторонников Юревича" или "для инопланетян", или иначе как то. Всенародное обсуждение покажет
Народные массы никогда и ничего не решают - доказано соседним государством.
Всё то Вам какие-то соседние государства не дают покоя, Гондурасы всякие. А между тем нашим государством доказано, в 1993 году, что решают и народные массы. Это в те периоды истории, когда власть не узурпирована какой-нибудь тоталитарной или авторитарной кликой... В 1993-м году был проведен референдум о Конституции России. Перед этим шло обсуждение везде, где только можно было обсуждать. Текст Конституции Вам известен. Согласно нему решать в России должен именно народ.
Синицын, ну как может народ проголосовать да хоть за что, предложенное властью, да хоть бы и за Конституцию - причём за какую угодно.
Всё и всегда у нас делалось сверху, снизу - только две революции сто лет назад. ну и может быть ещё избрание первого царя из династии Романовых на Земском соборе.
Даже если принять за абсолютную истину то, что Вы сформулировали, то надо можно возразить. Во-первых, всё что когда либо происходило, то просходило в первый раз. Во-вторых, большинство событий происходивших в России в прошлом в конечном итоге приводили её к краху в плане финиша той или иной концепции развития. Реваншизм и реставрация приводили к еще бОльшему краху, массовым жертвам, и еще бОльшему отставанию от других стран мира, с которыми страна была в естественной мирной конкуренции. Ну и в третьих, неплохо бы приводимую Вами постоянно вот эту вот концепцию утвердить законодательно и выразить в формулировках законов или Конституции. Пока что эта концепция противоречит Конституции и оправдывает любую группу людей, которая произведет захват власти (или провела в прошлом)
Синицын, вот беда, самые большие успехи Россия (вне зависимости от названия государства) добивалась при самодержавии, диктатуре - то есть при единоначалии, и Россия была черзвычайно слаба в период демократизации. Даже модернизация - петровская, сталинская - проводилась сверху, насильственно.
Как Вы не можете понять, что демократия не универсальна и подходит не для всех государств и народов. Я же не отрицаю демократию как таковую - как показал всё тот же исторический опыт, она исключительно полезна для англо-саксонских государств.
Для России демократия не подходит. Она как корове седло.
Не могу согласиться с Вами. Поскольку Вы знаете только о том, что называете сами успехами, но не знаете о том, чего не было: о тех успехах, если бы был выбран другой путь развития. Как говорится, о том, что дельфины спасают утонувших людей, говорят только те люди, которых они вынесли на берег, но ничего не могут сказать те, кого они вынесли в другую сторону.... Главным доказательством пагубности этого курса, если Вас не убеждают человеческие жертвы, часто бессмысленные и масштабные, является просто неконкурентоспособность страны в плане качества жизни, и итоговые поражения тех моделей жизни, которые практиковались - царская модель, советская модель, имперская модель.
Если Вас не убеждают исторические доказательства эффективности авторитарного управления Россией, извольте геграфическое доказательство: Россия - самое большое государство по территории на планете Земля. Вы же не можете сомневаться в этом доказательстве - взгляните на карту или глобус.
Да, но по этой логике, самое могущественное животное - это слон, или вымерший мамонт, или вымерший динозавр. Что за критерий, Корецкий ? Ну просто глупость. Это может быть критерием, если страна что-то там назавоёвывала , расширила границы, а потом, ну пусть через 2-3 века смогла взять да обустроить жизнь в этих границах так, чтобы стать ведущим по качеству жизни людей, ну хотя бы по самым ключевым параметрам, хотя бы на уровне вхождения в первые 10-20 государс.тв по любому из таких параметров... Я же приводил Вам цифру, озвученную путинским начальником полтора месяца назад, количество погибших граждан СССР во Второй мировой войне - 41 миллион. Одних жителей блокадного Ленинграда - около миллиона, а ведь могли бы легко спастись, если бы им позволили просто выйти на север, через территории занятые финнами. Не на курорт бы попали, но жизни людей могли быть спасены.
У каждого народа своя миссия своё предназначение. Кто-то умеет хорошо торговать, кто-то - изобретать, предназначение русских - экспансия.
Тут уж как получилось, как сложилось, уж как есть, такова Божья воля, кто мы такие, чтобы обсуждать промысел Божий.
Ну вот такая же миссия была у мамонтов и диназавров
Мы не вымрем. Бог не даст.
Вы давно уже разгневали бога
Глупости какие. Бог любит матушку Русь.
Требую доказательств путем демонстрации интервью с богом
Не богохульствуйте, это и так очевидно.
Корецкий, универсальным является другое. Несоответствие событий, происходящих в стране, неважно какой по форме устройства, той правовой системе, которая задекларирована у неё как такая, которая должна выполнятся при любых условиях. Неважно, это диктатура или авторитаризм, как у Пиночета или султана Омана, или это демократия, как в Норвегии. В данном случае Вы приводите как доказательство абсолютно порочную парадигму - вот страна где мы живем - Россия - вот её Конституция, там свод основных законов. И вот практика, в которой мы живем, почти полностью противоречащая основному закону, Крах такой системы неизбежен. Она прежде всего неправовая, и во вторую очередь к ней можно относится как не соответствующей другим идеалам. Да, лет 50 она может быть устойчива, какие то события в ней Вы можете даже считать успехом, в космос слетали первыми, или Олимпиаду в Сочи выиграли, или границы государства расширили, но в целом весь этот период - эти 50 лет - она двигалась к краху, и так по кругу - от одного царя до другого, от одной клики до другой.
Синицын, почитайте про теорию пассионарности Льва Гумилёва, а если знаете эту теорию - освежите знания.
Вовсе не демократия приводит к процветанию, а пассионарная энергия того или иного этноса в то или иное время. Согласитесь, Арабский халифат или Монгольская империя, да даже пускай Британская - демократиями не были, но при этом были мощными образованиями. Эти экспансии были вызваны пассионарными взрывами арабов, монголов, англичан, ну и в Античности - Персидская империя, Македонская империя, Римская империя и т.д. Потом имперские этносы выдыхались и начинались кризис, гражданские войны и т.д. - влоть до распада.
Но демократия или её отсутствие здесь не при чём.
Очевидно русский этнос состарился, русские потеряли пассионарность. Но может быть новый пассионарный взрыв, это возможно, например, Китай "взрывался" неоднократно, да и Россия тоже "взрывалась".
Мы ещё не исчерпали свой потенциал, я верю в это.
Демократия и Конституция здесь до фонаря.
Исчерпали. Людей не хватит. А те, что остались, надо признать откровенно, подвергались на протяжении уж по крайней мере последнего века мощнейшей прессовке и отрицательному отбору. Собственно вот эта Ваша статья - это одно из доказательств. О том, как в городской власти в последние годы проводилась отрицательная селекция. Не меньшая и в обществе. Предметом обсуждения у людей, когда отменялись прямые выборы мэра Юревичем в 2010-2011 году, это событие практически не становилось. Это как тогда , так и сейчас 99 процентам горожан до лампочки
Синицын, это всё большевики проклятые, любимцы Вадима. Устроили над народом кровавый эксперимент. Большевики, а не Путин. Как без царя в голове жить-то. Аспиды.
Был бы царь-батюшка, не упырь картавый - всё было бы не так на Святой Руси.
Так ведь собственно нынешний руководитель государства - продолжатель их дела.
Нет, Путин по своему архетипу ближе к царю, чем к советскому генсеку. Многие даже находят в нём черты императора Николая Павловича.
По делам надо смотреть, а не по аххрритипу
По делам и есть. Хотя... Николай I проиграл Крымскую войн, а Путин может ещё и выиграет.
Позвольте, Корецкий ! Я в недоумении. А что, неужели в ваших кругах есть сомнения в том, что ужЕ выиграл ?
Синицын, нужно сомневаться всегда и во всём - так считают в наших кругах
Корецкий, я так понимаю, что мы говорим о том, что еще в ваших кругах есть сомнения насчёт того, что нынешняя крымская кампания по присоединению Крыма в состав России еще не может считаться окончательно законченной успехом ? Я не ошибся в понимании ?
Не ошиблись.
Тогда мне непонятно, а почему путин не пытается найти компромиссный выход из ситуации ? Если , конечно, и у него такое же понимание. Если бы он спросил совета у кого-нибудь из оппозиционных политиков или даже у своих ГБ-шников тогда в феврале 2014 года, а как максимально мягко решить проблему Крыма, то ему накидали бы интересных идей. Ну, скажем, у него была компромиссная возможность объявить Крым территорией-протекторатом (временной) России до того момента, пока Крыму и его жителям не была бы гарантирована, ну раз уж этого боялись, полная безопасность и соблюдение всех прав и свобод, гарантированными всеми признанными конвенциями и международными договорами. На этой оговорке можно было бы держать Крым фактически своей территорией, и ждать момента, когда можно было бы передать обратно под полное управление Украины. Да хоть 50 лет можно было бы так ждать и ни с кем особо не ссориться. И санкций бы не было, и того что сейчас в Крыму нет воды для сельского хозяйства тоже бы не было. Можно было бы спокойно возить все грузы по территории Украины, и войны в Донбассе тоже бы не было, так как все бы стремились к стабилизации, чтобы обратно быстрее Крым получить назад в Украину. Вот что бывает, когда в стране управление происходит принятием решений одного человека. Он может ошибаться и никого не слушает. Так же в свое время царь Николай-2 принял решение, предопределившие революцию 1917 года, когда ввязался в первую мировую войну на чужих территориях
Даже протекторат Крыма не избавил бы нас от санкций. Нас вообще ничего не избавить от давления от США, кроме полной покорности, раболепия, отказа от суверентета, признания своего колониального статуса - как на Украине.
Смешно ожидать от злейшего, лютого, исторического врага какой-то справедливости, я уже не говорю об уважении.
Россия расплачивается за свою самостоятельность, просто мы не прогибаемся, а нас хотят нагнуть, хотят сломать, хотят поработить.
Вполне существовали компромиссные варианты. Демагогия насчет того, что кто-то там нам чего-то желает, это полная глупость, а вот рассмотрения деталей конкретного случая с Крымом - только это и стало бы предметом обсуждения. По крайней мере надо было проводить мозговой штурм, пусть даже не публично, а внутри руководства, что делать, чтобы добиться примерно той же цели на ближайшие годы, не потерять лица и иметь возможность откатить в любую сторону после нормализации всех отношений, да и при смене руководства любой из стран, вовлеченных в дело, не исключая что и при смене в будущем руководства России законным способом через внутренние выборы. А сейчас и новое руководство России, приди оно к власти, будет поставлено в положение, а что сделать с фаршем, который нельзя прокрутить назад.
Путин хотел порадовать народ, у нас так долго не было праздников - одни унижения 90-х.
Народ был бы доволен любому объяснению, которое прозвучало бы с официльных телеканалов. Вон народу ничего ведь не рассказали из телевизора о добровольной передачи части территории России возле Хабаровска лет 7 назад Китаю, и нормально, события как бы нет. Это диссиденты, истинные либералы, демократы ворчали бы в любом случае, да и то можно было бы в их стан запустить мысль о том, что был выбран вот такой вот мягкий вариант и не допущен жёсткий, и они бы тоже успокоились.
Народ был бы довольным, но праздника не было бы.
Корецкий, интернет полон фотографий с прошедших траурных путингов в последнюю неделю в разных городах, где , к сожалению, у скорбящих довольно веселое настроение. Можно было бы сказать, что "вежливые люди" вовремя спасли наших родных русских людей, да и людей всех национальностей от расправы. Привести угрожающие цитаты со стороны "правого сектора" на весь экран. Привести слова благодарности крымчан, этого бы хватило. А если бы еще выходной день в честь этого события обявили, то вообще ликование зашкалило бы.
А многие другие черты подполковника ГБ
Мишка тебя слил Грачиик вместе с Моникой. Гехтински! Одна команда! Беги Миша!
Вся статья просто пиар компания таких как Вяткин и дубровский.последнего к стати в че никто не звал и рейтинг за 2с лишним года у него 0,0% и это 100%.конечно Юревич работали и в своих коммерческих интересах бесспорно но он любил город ,настоящий хозяйственники лучшего губернатора в чел области небыло....а дубровский мелкая сошка московских властей,глухонемой беспомощный,и никакой руководитель области
А наверняка есть еще теневые кошельки этого теневого влияния.Те кто привел когда- то Мошарова во власть и все это время получавшие и контролировавшие финпотоки и прочиее бонусы по связке власть-бизнес,и старающиеся быть всега в тени......
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