Люстрация людей Юревича во власти необходима. Ключевой агент влияния экс-губернатора — Мошаров

То, что председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров — 100-процентный «макаронник», человек Михаила Юревича, — полбеды. Кто-то может сказать, что Станислав Иванович «исправился, вписался в Систему, отказался от своего прошлого», но мы-то помним, что мэр Челябинска наряду с сити-менеджером областного центра Сергеем Давыдовым был ключевой фигурой при строительстве Юревичем коррупционной конструкции в городе, «причёсывал» под хозяина челябинский парламент, избавляясь от нелояльных депутатов, участвовал в травле председателя облсуда Фёдора Вяткина, за что и получил в семейную вотчину муниципальное предприятие «Горсвет».

Мы что-то не слышали о том, что Станислав Иванович начал давать показания против Михаила Валерьевича, а значит и индульгенции для Мошарова не предусмотрена.

Безусловно люстрация всех высокопоставленных «макаронников» — не за горами, она остро необходима, это очищение от «пятой колонны». И Станислав Иванович рано или поздно лишится своей спикерской должности. Скорее всего поздно, поскольку Система долго раскачивается, — посмотрите сами, сколько лет прошло с момента ареста главы администрации Озёрска Евгения Тарасова (начало «зачистки» силовиков «макаронной» команды) до возбуждения уголовного дела в отношении Юревича.

Но есть решения, которые нужно принять прямо сейчас, незамедлительно.

Мы не знаем, по недомыслию, либо это вредительство, но Мошаров назначен на роль одного из ключевых игроков на предстоящих в 2018 году выборов президента России — руководителя седьмого межмуниципального координационного совета (МКС) «Единой России» по всему Челябинску. То есть будет курировать избирательную кампанию Владимира Путина в областном центре, который даёт треть всех голосов.

Выгодно ли Юревичу, чтобы президентские выборы на Южном Урале оказались провалены, а губернатор Дубровский «получил по шапке» от Кремля? Вопрос риторический. Конечно, от уголовного преследования, даже в случае смены губернатора вряд ли избавит, но можно будет использовать шантаж, да и мстительность главаря «макаронной ОПС» стоит учитывать. У Юревича есть СМИ, есть политтехнологи, есть деньги, но самое главное — есть «спящие агенты»-«крот», и главный из них — Станислав Иванович Мошаров.

Но это только полбеды. Станислав Иванович ещё и крайне неэффективный политический менеджер. Настолько неэффективный, что впору говорить о злостном вредительстве и саботаже. Долгие годы нахождения в тени Давыдова, роль «английской королевы», а точнее «свадебного генерала» — «чиновника, который режет ленточки» — привели к полной деградации Мошарова как политика. Он уже и Думу не контролирует, как он может отвечать за президентские выборы в Челябинске?

И надо ли объяснять, насколько они важны для будущего страны, если учесть, что президентские выборы проходят на фоне обострения протестного движения.

Неэффективность Мошарова как политменеджера — не просто наши предположения. В родном Ленинском районе Челябинска, откуда Станислав Иванович выбирается вот уже не в первый раз депутатом челябинского парламента, — позиции у партии власти хуже всех. И у власти в принципе.

ИА «УралДейли.ру» неоднократно анализировало ситуацию со скандалом вокруг несправедливого распределения бюджетных средств на благоустройство дворов, после чего спикер Совета депутатов Ленинского района Челябинска Александр Прокопов был вынужден подать в отставку.

Челябинский филиал РАНХиГС провёл социологическое исследование на предмет отношения населения к деятельности органам самоуправления по семи районам Челябинска. Уровень доверия избирателей к власти в Ленинском районе катастрофически низок.

44% респондентов оценивает деятельность администрации Ленинского района «плохо»,

34% — поставили оценку «плохо» работе депутатского корпуса районного Совета. Это худшие показатели в Челябинске.

Но куратор-то района по партийной линии — Мошаров.

Если человек не справляется даже с такой малостью, как укрепление доверия населения к местной власти на «своей» территории, как он может управлять избирательной кампанией действующего президента России в масштабах всего Челябинска?

Конечно, Станислав Иванович может начать сотрудничество со следствием и активно «сдавать» Юревича и Давыдова, но этим он может спасти лишь свою свободу. На должности спикера гордумы его конечно могут оставить на какое-то время — для придания веса такому важному свидетелю со стороны обвинения в будущем судебном процессе над бандой Юревича, но освободить от бремени принятия решений в штабе президента, убрать Мошарова с должности руководителя МКС «Единой России» в Челябинске следует прямо сейчас.