Бывшего челябинского омбудсмена Севастьянова задержала полиция

Как стало известно «UralDaily.ru», бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова задержали сотрудники полиции. По мнению правоохранителей, Севастьянов оказал сопротивление и не подчинился законным требованиям при демонтаже автомобильной стоянки, за что и был задержан.
Сам Севастьянов полагает, что его задержали незаконно.
О «парковочной войне» между семьёй Севастьяновых (Алексее, его брате), а также депутатом Челябинской городской Думы А.Воложаниным — с одной стороны, и «бригадой молодогвардейцев», выходцами из Челябинского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России», а это А.Галкин, также представитель челябинского парламента, Д.Утарбеков, зам.директора МБУ «Городские парковки» и возможно депутат Госдумы В.Бурматов, соперник А.Севастьянова на выборах в федеральный парламент, с которым произошёл резонансный «навозный конфликт», ИА «УралДейли.ру» подробно сообщило своим читателям в статье «Фантастическая бригада».
Идёт передел собственности с ярко выраженным политическим контекстом.
Приехавший на снос парковки своего брата силами МБУ «Служба демонтажа» Севастьянов вступил в конфликт с сотрудниками полиции. По мнению бывшего омбудсмена, происходит рейдерский захват автомобильной стоянки. Представители же МБУ утверждали, что действовали законно, от имени Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям челябинской мэрии.
Разошлись и мнения сторон у Севастьянова и силовиков. Первый считает, что он предъявил документы, удостоверяющие личность, а значит его задержали незаконно, полиция же напирает на то, что Севастьянов вёл себя грубо, ругался и оказывал сопротивление.
В результате А.Севастьянов был доставлен в отделение полиции.
Как считают эксперты «UralDaily.ru», «парковочная война» возникла в результате смены власти — усиления «группы МГЕР» и соответственно ослабления группы бывшего губернатора Михаила Юревича, выбывшего из политики и попавшего под уголовное преследование.
К группе М.Юревича чаще всего относят А.Севастьянова.
Политический след ЧП прослеживается в том, что по уверению Севастьянова, при ликвидации парковки присутствовал человек, близкий к В.Бурматову.
Необходимо также добавить, что в настоящее время А. Севастьянов является помощником другого депутата Государственной Думы — Валерия Гартунга.
И это тоже накладывает политический отпечаток на конфликт.
ИА «УралДейли.ру» следит за развитием событий.
Теги:
- Владимир Бурматов Челябинск
- Александр Галкин Челябинск
- Молодая гвардия единой России
- Молодая гвардия Единой России Челябинск
- Руслан Гаттаров Челябинск
- Дамир Утарбеков Челябинск
- Александр Воложанин Челябинск
- Алексей Севастьянов Челябинск
- Бригада
- парковочные войны
- парковочные войны Челябинск
- Алексей Севастьянов Челябинск задержан
- Алексей Севастьянов Челябинск задержали
- Алексей Севастьянов Челябинск задержание
Новости по теме:
- Юревич с помощью чёрной магии вуду запустил свою куклу
- Севастьянов подрался с НОДовцем, возможно второе уголовное дело?
- Севастьянов признался, что за «Родину» платил Юревич
- Гартунг намерен защищать Севастьянова в связи с возбуждением уголовного дела
- Гаттаров поругался со стюардом в самолёте бизнес-класса, не желая лететь вертикально
- В отношении экс-омбудсмена, помощника Гартунга Севастьянова возбудили уголовное дело. Наши версии: Бурматов, Юревич
- К «парковочным войнам» в Челябинске подключились антимонопольщики
- Главаря банды «Казаки» не избрали лидером отделения «ЕдРа» в Челябинске
- Фантастическая бригада!
- Мякуша сливает собственное окружение. Часть Вторая
Комментарии
Алексей, ну отдай свой бизнес и тихо к Юревичу. Твои друганы с военной прокуратуры , кто были тобой пригоеты и обласканы при Юревиче , они давно от тебя отреклись и тихо сотрудничают против тебя. Они умные и не глупые. А ГУ МВД молодцы не испугались, дай БОГ и по мелкому осудят. А скоро и реальный арест по иным эпизодам придет.
Не знаю, Алексей вообще игрушечный. Кто там в военной прокуратуре с ним связывается?! Их много таких было, кто по приказу Юревича тявкал.
При власти Алексей отставных прокуроров с гарнизонки всех пригрел и на работу. Интересно ДУБРОВСКИЙ знает, что еще кроты в аппарате остались и они тихо помогают Алексею. Доведите до губернатора, что при аппарате уполномоченного по правам еще бывшие друзья Севастьянова работают. Они несут угрозу области. Ну с учетом этого он получить пока штрафик. Но тем силам кто с ним борьбу, помните Алексей ЗЛОПМЯТНЫЙ и может с Свердловской области ОПГ нанять и тогда и поджоги стоянок и вполне и заказные убиийства. Алексей опасный типчик. ФСБ с ним надо точечно разработки. он знает все методы ОРМ и ОРД и поэтому надо внимательно с Севастьяновым.. Ковалев лучший к его кент, работал в ФПС ФСБ в системе ВСО и связи имеет среди УФСБ области. помните и о этом..
Лукин, вы случайно не в курсе, что там с отставным городским прокурором Давыдовым, известным в тусе Юревича под погремухой Фантомас?
Ахаха! Есть одна такая противная стоянка на входе в северозападский лес. Надеюсь, её снесут к чёртовой бабушке.
Правняшкам Севу заказали. Ему надо бы не высовываться, а он на рожон лезет. Мне непонятно другое. Горсветом не занимаются, деньги горожан за жкх через ремошник ( 50% жилого фонда города по поддельным протоколам обирает?) уходят юрьевичу : с ремонтом дорог господином ( тоже мишин фрукт ?) тупикиным полный бардак ; в гжи тоже "фрукты" , выращенные юрьевичем и работающие на него и против горожан ? Хапремонтный Борисов чей? Очевидно даже не специалистам, что никаких полноценных и качественных капремонтов домов не проводится ? Деньги тупо разворовываются ? Дубровский почему такой вялый ? На сибарита вроде не похож. Кадры у него в команде - без слёз не взглянешь ? непрофессионалы с куплеными дипломами ? Каждый тащит одеяло на себя и ни хрена делать не хочет ? Поэтому и команды фактически у губера нет. Помню как Суминские работали, И южноуральцы всех замов знали. И работа была В ИНТЕРЕСАХ РЯДОВЫХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ.
По источникам, Севастьянов через своих вышел на бандитов с Екатеринбурга и Кургана. Переговоры шли в лесном массиве и в обстановке исключающие чужие уши. Поэтому всем кто на стоянки Севастьянова и его брата и его клана, будте осторожны. Возможно провокации и при этом цель в этом обвинить власти Челябинска. Также не исключаем, что те кто с Севастьяновым по разные стороны,то их видимо просто спрва отрихтуют чуток, искалечать и кто самые отьявленные без вести. Бюджет клана Севастьяновых по данным нашим в месяц от стоянок до 26 млн. р. и еще левые магазины, продажи спайсов, сбыт китайской подделки. Поэтому советую всем кто с Алексеем не дружен, смотреть и шаги свои всегда на сто ходов вперед. Севастьянов он злой и столько он ГОРЯ принес.. Поэтому владельцам СТОЯНОК помните, Алексей сейчас готов на все и пожары могут против ВАС. Кроме того недавно фиксация встреч Алексея с представителями консульства США из Екатеринбурга...что-то там они задумали. Я бы на месте ФСБ РФ, очень внимательно к Севастьянову и его окружению, они могут Родину продажах еще заработать.??? Было приятно всем если ГУМВД все нелегальные стоянки клана Севастьяновых проверка, возбудить дела и взыскать все. Ведь земли им в аренду не были переданы!!! Неужели полиция такая слабая и боиться . За период пока Севастьянов был у руля и ло его ухода, мы сосчитали извлеченго прибыли до 378 млн. р.только с стоянок, а еще киоски, ларьки, мастерские разные, аренда офисоов, услуги юр. фирм, это тоже до 560 млн. р. Вдумайтесь с НИХ он бюджету давал отдачи!! Нет все им и им.
Вербовой, страаааашно аж жуть!
Добавить комментарий