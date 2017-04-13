Бывшего челябинского омбудсмена Севастьянова задержала полиция

Как стало известно «UralDaily.ru», бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова задержали сотрудники полиции. По мнению правоохранителей, Севастьянов оказал сопротивление и не подчинился законным требованиям при демонтаже автомобильной стоянки, за что и был задержан.

Сам Севастьянов полагает, что его задержали незаконно.

О «парковочной войне» между семьёй Севастьяновых (Алексее, его брате), а также депутатом Челябинской городской Думы А.Воложаниным — с одной стороны, и «бригадой молодогвардейцев», выходцами из Челябинского регионального отделения «Молодая гвардия Единой России», а это А.Галкин, также представитель челябинского парламента, Д.Утарбеков, зам.директора МБУ «Городские парковки» и возможно депутат Госдумы В.Бурматов, соперник А.Севастьянова на выборах в федеральный парламент, с которым произошёл резонансный «навозный конфликт», ИА «УралДейли.ру» подробно сообщило своим читателям в статье «Фантастическая бригада».

Идёт передел собственности с ярко выраженным политическим контекстом.

Приехавший на снос парковки своего брата силами МБУ «Служба демонтажа» Севастьянов вступил в конфликт с сотрудниками полиции. По мнению бывшего омбудсмена, происходит рейдерский захват автомобильной стоянки. Представители же МБУ утверждали, что действовали законно, от имени Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям челябинской мэрии.

Разошлись и мнения сторон у Севастьянова и силовиков. Первый считает, что он предъявил документы, удостоверяющие личность, а значит его задержали незаконно, полиция же напирает на то, что Севастьянов вёл себя грубо, ругался и оказывал сопротивление.

В результате А.Севастьянов был доставлен в отделение полиции.

Как считают эксперты «UralDaily.ru», «парковочная война» возникла в результате смены власти — усиления «группы МГЕР» и соответственно ослабления группы бывшего губернатора Михаила Юревича, выбывшего из политики и попавшего под уголовное преследование.

К группе М.Юревича чаще всего относят А.Севастьянова.

Политический след ЧП прослеживается в том, что по уверению Севастьянова, при ликвидации парковки присутствовал человек, близкий к В.Бурматову.

Необходимо также добавить, что в настоящее время А. Севастьянов является помощником другого депутата Государственной Думы — Валерия Гартунга.

И это тоже накладывает политический отпечаток на конфликт.

ИА «УралДейли.ру» следит за развитием событий.