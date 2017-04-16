Арест челябинского экс-омбудсмена Севастьянова использует внесистемная оппозиция

Бывшего уполномоченного по правам человека, помощника депутата Государственной Думы Валерия Гартунга — Алексея Севастьянова арестовали на 7 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Перед этим он был задержан по подозрению в этом административном правонарушении. Как сообщало ИА «UralDaily.ru», Севастьянов приехал на демонтаж автомобильной стоянки, контролируемой предположительно его братом, и произошёл конфликт с силовиками.

На видео видно, что сопротивление действительно имело место и основания для задержания у полиции были. Тем не менее, сайт «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (недавно олигарх сложил с себя полномочия председателя движения, но он его основатель) подал заурядный конфликт в качестве сомнительной иллюстрации «ещё одного наступления на демократию и преследование инакомыслящих».

Алексей Севастьянов был на должности омбудсмена связующим звеном между губернатором Михаилом Юревичем, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам коррупции, и сомнительного рода «правозащитниками» с оппозиционным душком, содержащихся на иностранные гранты. Иерарх высших эшелонов «Единой России» всегда был озабочен тем, чтобы иметь рядом с собой «запасной стул», чтобы присесть на него в случае «горячей ситуации».

Скорее всего, контакты Севастьянова с иностранными агентами и резидентами западных разведок помогли Юревичу какое-то время скрываться от правосудия в Израиле, а затем перебраться в Лондон.

За работу «по правозащитной линии» в интересах Юревича и вклад в информационную войну с силовиками Севастьянов был «премирован» автомобильными стоянками, записанными на подставных лиц. В клан Севастьяновых вошёл депутат Челябинской городской Думы Александр Воложанин.

После «выхода в тираж» своего покровителя Юревича позиции Севастьянова тоже ослабли. На выборах депутатов Государственной Думы он проиграл Владимиру Бурматову. Соответственно, пришла пора новых молодых хищников отжимать малый бизнес. На тропу войны вышли молодые голодные хищники — выходцы из Челябинского регионального отделения МГЕР: Бурматов и Гаттаров, Галкин и Вершинин, Утарбеков и прочие. Они отвратительны, да, но теперь пришёл их черёд.

В столице Южного Урала разгорелись «парковочные войны» с предсказуемым результатом: то, что Юревичу передал клану Севастьяновых очень скоро перейдёт к клану Бурматова энд компани.

Не правы все, чума на оба их дома.

К сожалению, заурядный передел собственности в Челябинске внесистемная оппозиция пытается представить как «репрессии властей против инакомыслящих».