Арест челябинского экс-омбудсмена Севастьянова использует внесистемная оппозиция

Бывшего уполномоченного по правам человека, помощника депутата Государственной Думы Валерия Гартунга — Алексея Севастьянова арестовали на 7 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Перед этим он был задержан по подозрению в этом административном правонарушении. Как сообщало ИА «UralDaily.ru», Севастьянов приехал на демонтаж автомобильной стоянки, контролируемой предположительно его братом, и произошёл конфликт с силовиками.
На видео видно, что сопротивление действительно имело место и основания для задержания у полиции были. Тем не менее, сайт «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (недавно олигарх сложил с себя полномочия председателя движения, но он его основатель) подал заурядный конфликт в качестве сомнительной иллюстрации «ещё одного наступления на демократию и преследование инакомыслящих».
Алексей Севастьянов был на должности омбудсмена связующим звеном между губернатором Михаилом Юревичем, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам коррупции, и сомнительного рода «правозащитниками» с оппозиционным душком, содержащихся на иностранные гранты. Иерарх высших эшелонов «Единой России» всегда был озабочен тем, чтобы иметь рядом с собой «запасной стул», чтобы присесть на него в случае «горячей ситуации».
Скорее всего, контакты Севастьянова с иностранными агентами и резидентами западных разведок помогли Юревичу какое-то время скрываться от правосудия в Израиле, а затем перебраться в Лондон.
За работу «по правозащитной линии» в интересах Юревича и вклад в информационную войну с силовиками Севастьянов был «премирован» автомобильными стоянками, записанными на подставных лиц. В клан Севастьяновых вошёл депутат Челябинской городской Думы Александр Воложанин.
После «выхода в тираж» своего покровителя Юревича позиции Севастьянова тоже ослабли. На выборах депутатов Государственной Думы он проиграл Владимиру Бурматову. Соответственно, пришла пора новых молодых хищников отжимать малый бизнес. На тропу войны вышли молодые голодные хищники — выходцы из Челябинского регионального отделения МГЕР: Бурматов и Гаттаров, Галкин и Вершинин, Утарбеков и прочие. Они отвратительны, да, но теперь пришёл их черёд.
В столице Южного Урала разгорелись «парковочные войны» с предсказуемым результатом: то, что Юревичу передал клану Севастьяновых очень скоро перейдёт к клану Бурматова энд компани.
Не правы все, чума на оба их дома.
К сожалению, заурядный передел собственности в Челябинске внесистемная оппозиция пытается представить как «репрессии властей против инакомыслящих».
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Комментарии
Ковалев Алексей, тайный друг Юревича , вчера встречался с некими американцами. Не ясно, о чем была встреча. Меры безопасности были очень сильными. Возможно Ковалев передал компраматериалы на врагов Севастьянова и Юревича. Полэтому если вдруг вы скоро почитаете о иных эпизодах,то значить война только начата. Сейчас Севастьянов и Ковалев готовы на СК РФ и судей Южного Урала атаки. Потенциал есть, почти до 2 млрд. руб. есть в тайниках рода Севастьянова и его друзей. Поэтому аналитики прогнозы.это выстрелы, без вести, взрывы, избиения и поджоги и публикация негативной инфы. Эра войн начата. Смотрим кто выигрыш. МВД, СК РФ. Суды пока на стороне врагов Юревича,Севастьянова и счет один ноль против врагов.
Вероятно на встрече вели речь о предложении Ходорковского. Ходорковский готов составить Севастьянову протекции на Западе и выдвинуть его от "Открытой России" на пост Президента. Но это только если Алексей готов пострадать за дело открытия России, а не просто там на словах быть борцом. Прямо так и идёт речь. Если Алексей готов пострадать и взять вину на себя, смиренно пойти по этапу и отсидеть 12 лет, тогда Ходорковский готов использовать свои связи на Западе и через Меркель обеспечить Алексею и в последующем и членам его семьи беспрепятственный въезд в ЕС и получение пособий как беженцы. Видимо об этом и шла речь. Потому и вышла заметка об аресте Севастьянова на сайте Ходорковского, это как условный сигнал, как знак, что предложение Ходорковского в силе. Сейчас скорее всего Алексей обдумывает это заманчивое предложение от старшего товарища по борьбе. И если Алексей готов принять на себя все муки борца с мировым авторитаризмом и стать добровольной жертвой режима, как некогда САМ ХОДОРКОВСКИЙ, то будущее его и его семьи обеспечено. И пост Президента в 2030 году Алексею гарантирован. А на зоне Ходорковский Алексею - грев и послабления в режиме через вмешательство Трампа и европейских илит и содержание его семьи на воле из расчёта 1000 долларов на каждого члена семьи. Интересно, примет ли Алексей такое предложение и станет ли второй рукой, таким третьим глазом Ходорковского и обретёт внутреннюю свободу? Или Алексей сломается и прекратит бороться и вставать на путь профессионального революционера?
Если обратить внимание только на стоимость аренды земли в Челябинске, то можно сделать вывод, что Севастьянов вместе с братом задолжали городскому бюджету, это по самым льготным ценам, порядка 500 млн. руб. Это только за незаконное пользование городской землёй. С учётом того, что ни сам Севастьянов, ни его брат не являются инвалидами, то есть о льготных ценах серьёзно говорить не приходится, то ориентировочно они задолжали порядка 1 млрд. руб. Сумма на первый взгляд кажется страшной и нелепой. И вполне возможно, что весь стояночный бизнес братьев Севастьяновых за время своего существования не заработал таких денег. Собственно, именно по этой причине, причине невозможности порой отбить арендную плату за землю, большинство стояночного бизнеса находится на нелегальном и полулегальном положении. Если город выставит братьям Севастьяновым такой ущерб, а здесь многое зависит от Тефтелева, то это будет ламбец. Поэтому при выходе из-под ареста Севастьянову необходимо начинать вести переговоры с Тефтелевым и валяться у Тефтелева в ногах. И достигать в этом вопросе какой-то договорённости. Потому что, если это дело дойдёт до прокуратуры и СК, то здесь уже Тефтелев не поможет.
Тефтелев он с Алексеем дружбаны. Поэтому нет ущерба.
Севастьянов больной и ему противопоказано содержание под стражей. Найдены ряд болезней.Он и его брат своевременно себе диагнозы и согласно Законов они никогда не могут в СИЗО и в ИК отбытие наказаний.
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