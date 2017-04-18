Мошаров — единственный глава МКС «Единой России» и спикер гордумы крупного города в стране, который тайно поддержал Навального

Выступление перед челябинскими журналистами оппозиционного политика, надежды демократической России, ярого критика президента России Владимира Путина и его Димона — лидера «партии жуликов и воров» и председателя правительства — Дмитрия Медведева, обличителя коррупции в высших эшелонах власти — Алексея Навального — прошло в галерее «Континент».
По непроверенной информации помещением владеет Михаил Дедович, сторонник ВВП «Единая Россия», депутат Челябинской городской Думы от Ленинского района Челябинска.
А покровитель Дедовича — Станислав Мошаров, спикер челябинского парламента, руководитель МКС партии «Единая Россия», ответственный за выборы президента в Челябинске, куратор всех «ленинских» депутатов от партии власти.
Вот такая конфигурация.
Если кому-то непонятно, отчего Станислав Иванович, видный южноуральский единоросс, — тайно, с помощью своего протеже депутата Дедовича — создаёт режим наибольшего благоприятствования самому яркому и харизматичному лидеру внесистемной оппозиции, то следует вспомнить безусловную истину, которую сайт «УралДейли.ру» неоднократно напоминал нашим читателям: Мошаров — тайный агент влияния Юревича, «спящий агент» или «крот».
Станислав Иванович Мошаров — самый статусный «макаронник», всецело обязанный Михаилу Юревичу своей карьерой.
Любая дестабилизация общественно-политической обстановки в регионе выгодна бывшему челябинскому губернатору. Она ослабляет позиции его врага — действующего главу Южного Урала Бориса Дубровского, а также Управление федеральной службы безопасности России по региону.
Ослабляет как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Смотрите — приехал Навальный, и его не облили зелёнкой, не закидали яйцами, не попробовали побить. Ведь не в счёт, правда, несколько крикунов не русской национальности, которые кричали Навальному: «Националист», вспоминая его участие в «Русских маршах». Скорее, такое шельмование было руководителю Фонда борьбы с коррупцией даже на руку. К коренным жителям — татарам и башкирам — челябинцы-русские относятся как к родным, а вот гастарбайтеров из ближнего зарубежья к югу от России — не жалуют.
Где все эти «пионеры, дети рабочих» — коммунисты, НОДовцы, МГЕРовцы, то есть боевая группа «антинавальновцев», задающая перцу оппозиционеру в других городах? То есть НОДовцы были, но очень милые — «няшки».
А ведь все они так или иначе курируются руководством партии власти, а значит главой МКС челябинского «ЕдРа» господином Мошаровым.
Знаете, как Навальный охарактеризовал свой визит в суровый город Че?
А вот как:
«Очень хотел попасть в Челябинск. Последние дни там большой приток волонтёров, по количеству зарегистрировавшихся он вышел на четвертое место (после Мск, Спб, Екб), обогнав более крупные города.
Вот, сегодня попал, и здесь было очень здорово.
Плюс здесь ещё все какие-то ужасно вежливые душки и няшки. Даже с НОДовцами мы мило поболтали, дав им возможность выступить на пресс-конференции...»
Алексей, а где слова благодарности принимающей стороне и организатору «няшности» — Станиславу Ивановичу? Ну и стоящему за ним Михаилу Валерьевичу конечно же, нашему дорогому лондонцу.
Не было ни одного случая, чтобы Алексея Навального, гастролирующего по регионам РФ, крепко не приложили в крупном городе. И только в Челябинске, да может быть ещё в Екатеринбурге, где оппозиционера привечал мэр Евгений Ройзман, — тишь да гладь. Не случайно Навальный так нахваливал Челябинск — и волонтёров-то куча, и офис нашли хороший, в центре города, и обычно свирепые НОДовцы — «няшки».
Везде казаки гоняют «навальнят», но челябинские казаки — особенные! Они — за Навального! Кто там курирует в гордуме казачество, не человек ли Станислава Ивановича? Могли бы нагайками демократов разогнать, а вместо этого — оказали поддержку!
И в галерее «Континент», которую контролирует, как мы предполагаем человек Мошарова Дедович — Навальный выступил преотлично. Его даже никто не троллил!
Ладно Ройзман, он не единоросс, а сам из оппозиции, да и «Ельцин-центр», вскормивший новую либеральную поросль Екатеринбурга, где засветился популярный российский блоггер — всё-таки это не частная лавочка.
Но наш-то, наш-то! Станислав Иванович, куратор путинской избирательной кампании — какой великий комбинатор, а, какой серый кардинал! Создал режим наибольшего благоприятствования пребывания Алексея Навального на гостеприимной челябинской земле!
Выполнил тайное поручение Михаила Юревича из самого Лондона!
В краткосрочной перспективе руководитель МКС «ЕР» Челябинска Станислав Иванович уже здорово поднагадил партии жуликов и воров! Ай молодец. И губернатору с ФСБ конечно же. Борис Дубровский ждёт разноса из Москвы, чекисты занимались всю неделю нейтрализацией оппозиционера и хотя бы не время забыли о людях Юревича...
Сам Михаил конечно же из Лондона шлёт благодарность Стасу и от себя лично, и от своих кураторов из Ми5 или МИ6, ЦРУ или «Мосссада» — кто там у него сейчас крыша.
Ну и еврокомиссары из Совета Европы, к кому то и дело летает в Страсбург Станислав Иванович, — тоже бьют в ладоши!
Теперь конечно нужно взяться, засучив рукава, за ослабление Дубровского и Тефтелева в долгосрочной перспективе — разрушить и их позиции в Кремле — через «завал» избирательной кампании 2018 года этого диктатора Путина.
С Димоном, лидером «Единой России», Станислав Иванович уже разделался с помощью Навального и Табалова как с мальчишкой — после того, как толпа демократической молодёжи в 2-3 тысячи человек свободно прошла по Кировке, прокричав про «вора Путина», про уточки и кроссовки Димона, а потом и сам кумир выступил, а теперь — Путин и Дубровский! За них взяться!
Работа по развитию демократии в Челябинске под тайным руководством Мошарова проходит на «отлично»!
Теперь надо свалить «магнитогорцев», и Миша в Лондоне задышит чуть спокойней.
Теги:
Новости по теме:
- Навальный и его челябинский ГОК-визит
- За несанкционированный «митинг с уточками» на родине Дубровского осуждена внесистемная оппозиционерка
- В Челябинск скоро приедет Навальный
- Люстрация людей Юревича во власти необходима. Ключевой агент влияния экс-губернатора — Мошаров
- В Челябинске прошёл «путинг» против терроризма
- Полиция просит объяснить челябинцев, по какому случаю они «гуляли» 26 марта с уточками и кроссовками
- Челябинцы устроили «народные гуляния» против коррупции
- Митинг в поддержку Навального в Челябинске не состоится
- Юревич будит своих «спящих агентов» и готовит новую информационную войну против силовиков и Дубровского
- Мошаров, последний видный «макаронник», должен быть люстрирован после возбуждения уголовного дела в отношении Юревича
Комментарии
единоросс Андрей Барышев при доходе в 5,1 миллиона рублей владеет квартирой площадью 55 «квадратов» в Испании. Также он неплохо разжился недвижимостью в России, имея за душой три квартиры на 62,8, 32 и 31,4 квадратных метра и нежилое здание (90,5 «квадратов»). Кроме того, у него есть несколько земельных участков, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства площадью 427 квадратных метров и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 11,6 тысячи квадратных метров. При этом, согласно декларации, автомобилей у Барышева нет.
По источникам часть прибыли он смог заработать на теневых автопарковках при Юревиче. Но сейчас Барышев лояльный к Рашникову и вряд ли его трогают силовики. Есть некие аудио и видеозаписи, где Барышев с курганскими бандосами сидять и видимо обсуждают "Законы.." это до избрания его в Думу...
Тут еще немного про "Мишу": прочитала в инете - "в связи с онкологическим заболеванием с ноября 2016 года бывший губернатор проходил лечение в Израиле, а с 10 апреля 2017 года (в этот день экс-чиновник должен был появиться в Екатеринбурге на допросе) медицинское обследование в Великобритании".
А вот теперь очень интересно: зачем же "больной кандидат" бился буквально насмерть за депутатский мандат??? Предположим, взял бы его, И ЧТО??? С ноября - см. выше - сей "депутат" лечился бы в Израиле, а теперь и в Лондоне- ТАК ЗАЧЕМ такой депутат, который не может "по мед. показаниям" исполнять свою работу, а только "сидит на больничном"??? Ему бы еще полгода и больничный оплачивали из бюджета, а он бы ни разу не был на заседаниях. И уж если "в Госдуме менять правила" по наводке Юревича, то надо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКОЕ освидетельствование кандидатов - подтверждение, что они после выборов не слиняют в Израиль, Германию или еще куда подальше...
Горожанка, прекрасное наблюдение, вот только наш пациент здоров, как лось, а по больничкам косит от общения со следователями. Справочку же - элементарно купил. Не только в России коррупция случается!
Горожанка, а если бы Юревич был депутатом, то он тоже все время пребывания в Госдуме за границей провёл. Так оно и был до этого.
Только не в больницах, а в клубах и на пляжах
Основная проблема кадровой политики современной власти как раз и заключается в том, что добрая половина отобранных, утверждённых и выдвинутых Кремлём куда-либо готова соскочить с нажитым за кордон в любой подходящий для этого момент.
Все , что тут ПИШУТ, мы группа не равнодушных скопировали в аппарат Медведева и Путина, может там они дают команду на проверки ряда фактов. Ведь не секрет свои в области, все с потьрохами купленые и не читают эти слова у Вас. А так много мы познали, оказыавется Чеурин не такой белый, а может и сам сесть. Он наших родных выбросил с службы со своим цепным псом -Выдирным. А сам Выдрин когда в милиции работал, как он бил и пытал с операми подозреваемых . Все это в памяти горожан есть. Поэтому Корецкий спасибо ВАМ, вы тут правду. а Мошаров, тот ручной и гебня не позволить его убрать с должностей, он все про Тефтелева стучить. Все помещения нужных лиц при Мошарове были жучками.. и тама все прослушивание идет.. и при чем жучки не выявить. они с США.Кто их установка те только знают как выявить.
Молодцы, группа неравнодушных!
Добавить комментарий