Мошаров — единственный глава МКС «Единой России» и спикер гордумы крупного города в стране, который тайно поддержал Навального

Выступление перед челябинскими журналистами оппозиционного политика, надежды демократической России, ярого критика президента России Владимира Путина и его Димона — лидера «партии жуликов и воров» и председателя правительства — Дмитрия Медведева, обличителя коррупции в высших эшелонах власти — Алексея Навального — прошло в галерее «Континент».

По непроверенной информации помещением владеет Михаил Дедович, сторонник ВВП «Единая Россия», депутат Челябинской городской Думы от Ленинского района Челябинска.

А покровитель Дедовича — Станислав Мошаров, спикер челябинского парламента, руководитель МКС партии «Единая Россия», ответственный за выборы президента в Челябинске, куратор всех «ленинских» депутатов от партии власти.

Вот такая конфигурация.

Если кому-то непонятно, отчего Станислав Иванович, видный южноуральский единоросс, — тайно, с помощью своего протеже депутата Дедовича — создаёт режим наибольшего благоприятствования самому яркому и харизматичному лидеру внесистемной оппозиции, то следует вспомнить безусловную истину, которую сайт «УралДейли.ру» неоднократно напоминал нашим читателям: Мошаров — тайный агент влияния Юревича, «спящий агент» или «крот».

Станислав Иванович Мошаров — самый статусный «макаронник», всецело обязанный Михаилу Юревичу своей карьерой.

Любая дестабилизация общественно-политической обстановки в регионе выгодна бывшему челябинскому губернатору. Она ослабляет позиции его врага — действующего главу Южного Урала Бориса Дубровского, а также Управление федеральной службы безопасности России по региону.

Ослабляет как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Смотрите — приехал Навальный, и его не облили зелёнкой, не закидали яйцами, не попробовали побить. Ведь не в счёт, правда, несколько крикунов не русской национальности, которые кричали Навальному: «Националист», вспоминая его участие в «Русских маршах». Скорее, такое шельмование было руководителю Фонда борьбы с коррупцией даже на руку. К коренным жителям — татарам и башкирам — челябинцы-русские относятся как к родным, а вот гастарбайтеров из ближнего зарубежья к югу от России — не жалуют.

Где все эти «пионеры, дети рабочих» — коммунисты, НОДовцы, МГЕРовцы, то есть боевая группа «антинавальновцев», задающая перцу оппозиционеру в других городах? То есть НОДовцы были, но очень милые — «няшки».

А ведь все они так или иначе курируются руководством партии власти, а значит главой МКС челябинского «ЕдРа» господином Мошаровым.

Знаете, как Навальный охарактеризовал свой визит в суровый город Че?

А вот как:

«Очень хотел попасть в Челябинск. Последние дни там большой приток волонтёров, по количеству зарегистрировавшихся он вышел на четвертое место (после Мск, Спб, Екб), обогнав более крупные города.

Вот, сегодня попал, и здесь было очень здорово.

Плюс здесь ещё все какие-то ужасно вежливые душки и няшки. Даже с НОДовцами мы мило поболтали, дав им возможность выступить на пресс-конференции...»

Алексей, а где слова благодарности принимающей стороне и организатору «няшности» — Станиславу Ивановичу? Ну и стоящему за ним Михаилу Валерьевичу конечно же, нашему дорогому лондонцу.

Не было ни одного случая, чтобы Алексея Навального, гастролирующего по регионам РФ, крепко не приложили в крупном городе. И только в Челябинске, да может быть ещё в Екатеринбурге, где оппозиционера привечал мэр Евгений Ройзман, — тишь да гладь. Не случайно Навальный так нахваливал Челябинск — и волонтёров-то куча, и офис нашли хороший, в центре города, и обычно свирепые НОДовцы — «няшки».

Везде казаки гоняют «навальнят», но челябинские казаки — особенные! Они — за Навального! Кто там курирует в гордуме казачество, не человек ли Станислава Ивановича? Могли бы нагайками демократов разогнать, а вместо этого — оказали поддержку!

И в галерее «Континент», которую контролирует, как мы предполагаем человек Мошарова Дедович — Навальный выступил преотлично. Его даже никто не троллил!

Ладно Ройзман, он не единоросс, а сам из оппозиции, да и «Ельцин-центр», вскормивший новую либеральную поросль Екатеринбурга, где засветился популярный российский блоггер — всё-таки это не частная лавочка.

Но наш-то, наш-то! Станислав Иванович, куратор путинской избирательной кампании — какой великий комбинатор, а, какой серый кардинал! Создал режим наибольшего благоприятствования пребывания Алексея Навального на гостеприимной челябинской земле!

Выполнил тайное поручение Михаила Юревича из самого Лондона!

В краткосрочной перспективе руководитель МКС «ЕР» Челябинска Станислав Иванович уже здорово поднагадил партии жуликов и воров! Ай молодец. И губернатору с ФСБ конечно же. Борис Дубровский ждёт разноса из Москвы, чекисты занимались всю неделю нейтрализацией оппозиционера и хотя бы не время забыли о людях Юревича...

Сам Михаил конечно же из Лондона шлёт благодарность Стасу и от себя лично, и от своих кураторов из Ми5 или МИ6, ЦРУ или «Мосссада» — кто там у него сейчас крыша.

Ну и еврокомиссары из Совета Европы, к кому то и дело летает в Страсбург Станислав Иванович, — тоже бьют в ладоши!

Теперь конечно нужно взяться, засучив рукава, за ослабление Дубровского и Тефтелева в долгосрочной перспективе — разрушить и их позиции в Кремле — через «завал» избирательной кампании 2018 года этого диктатора Путина.

С Димоном, лидером «Единой России», Станислав Иванович уже разделался с помощью Навального и Табалова как с мальчишкой — после того, как толпа демократической молодёжи в 2-3 тысячи человек свободно прошла по Кировке, прокричав про «вора Путина», про уточки и кроссовки Димона, а потом и сам кумир выступил, а теперь — Путин и Дубровский! За них взяться!

Работа по развитию демократии в Челябинске под тайным руководством Мошарова проходит на «отлично»!

Теперь надо свалить «магнитогорцев», и Миша в Лондоне задышит чуть спокойней.