Садоводам СНТ «Трубопрокатчик-2» дорога к заветным соткам заказана главой Ленинского района Челябинска

Садоводам старейшего в Челябинске садоводческого товарищества «Трубопрокатчик-2» добраться до заветных соток в этом году будет проблематично. Единственная дорога, которая ведёт к СНТ, — пришла в негодность, и автобусники отказываются с 1 мая открывать садовый маршрут №70-с. И льготным проездом, который так щедро предоставили депутаты Заксобрания Челябинска, вряд ли садоводы-пенсионеры воспользуются.

СНТ расположен в Ленинском районе Челябинска — на границе с Копейском, вдали от транспортных развязок. Единственный транспорт, который спасает садоводы-пенсионеры в этой ситуации, — это садовый сезонный автобус.

Отказ транспортников перевозить людей на данном маршруте объясняют «разбитой» дорогой и разросшимися деревьями по обочине.

Единственной дорогой, под красивым названием Добротная, пользуются садоводы трёх прилегающих садоводческих товариществ: «Сигнал-1», «Трубопрокатчик-2», «Строитель-2». И если в прошлом году из-за аналогичной ситуации на транспортников администрация Ленинского района надавила, и рейсовый автобус ходил по маршруту, то на сегодняшний день автобусники отказываются даже ставить маршрут в расписание.

На сегодняшний день давление не спасёт ситуацию. Александру Орлу, главе Ленинского района, необходимо серьёзно подойти к сложившейся ситуации и решить вопрос кардинально, а не заниматься отписками на все прошения от СНТ «Трубопрокатчик-2».

Данной дорогой пользуется завод ЧТПЗ. КАМАЗы гружёные производственным мусором выдавливают последние остатки от когда-то существовавшего дорожного полотна.

Председатель СНТ «Трубопрокатчик-2» Гневашев Виктор Анатольевич, с прошлого года пытается добиться от администрации и прокуратуры Ленинского района ремонта дороги. Однако на все его прошения в ответ получает дежурную фразу всех чиновников: «Денег нет!».

В администрации Ленинского района по предложенной смете на ремонт дороги в 1,5 млн рублей заявили: «Дайте нам 500 тысяч рублей, и тогда нам будет интересно заниматься вашей дорогой».

Если с подачи градоначальника Челябинска Евгения Тефтелева жители спальных районов в состоянии «отремонтировать» свои дороги, то для садоводы-пенсионеры это просто неподъёмные деньги.

Сейчас вдоль дороги, ведущей к СНТ «Трубопрокатчик-2», Челябинский трубопрокатный завод тянет газовые трубы, что приведёт к полному разрушению асфальтового покрытия от работы гусеничных тракторов.

На аппаратном совещании 17 апреля губернатор Челябинской области Борис Дубровский возмутился отсутствием благоустройства территории на подъезде города. А как быть отдалённым районам мегаполиса, до которых местным чиновникам нет никакого дела? Они не хотят их замечать и видеть весь беспорядок, который там творится.

Из-за своей удалённости, СНТ «Трубопрокатчик-2» привлекает мелких воришек, наркоманов, а безответственные руководители производственных предприятий вывозят мусор прямо под забор садового товарищества.

Председателя СНТ «Трубопрокатчик-2» Виктор Гневашев сотрудничает с местными сотрудниками полиции, и ему приходится «отслеживает» нарушителей, тогда как начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Ленинского района Сергей Евдокимов не обращает внимание на «мусорный беспредел». Так жители по улице 2-я Бугурусланская отказались подписывать договор на вывоз мусора и просто сваливают его круглогодично под стены находящего рядом СНТ «Сигнал-1».

Молодой, предприимчивый председатель Виктор Гневашев за три года своего правления на небольшой бюджет СНТ, экономя каждую копейку, сумел частично благоустроить заброшенную территорию товарищества.

«Ведётся замена столбов линий электропередач. Раньше мы периодически сидели без света, а с прошлого года у нас такой проблемы нет, — рассказывает собственник участка в СНТ «Трубопрокатчик-2» Иванищева Лилия Викторовна. — Участок приобрели ещё мои родители в 1978 году, и мне есть с чем сравнивать сегодня. То, что делает для нас Виктор Анатольевич — это огромная и плодотворная работа. Помимо замены электропроводов, также ведётся работа по замене труб водопровода для подачи воды на участки. Председатель занимается установкой нового забора по периметру сада, установил автоматические ворота на въезде-выезде. Сделал детскую площадку, где можно поиграть с детьми, планирует построить футбольное поле. И вот когда хочется приехать поработать и отдохнуть на свежем воздухе, встаёт очень серьёзный вопрос — как доехать? Это главная для садоводов задача!»

Может действительно, каждый уже должен заниматься своим делом: чиновники следить за благоустройством вверенной им территории, а председатели СНТ будут благоустраивать свои территории.

ИА «UralDaily.ru» надеется, что чиновники и депутаты Ленинского района обратят на сложившуюся проблему, и в кротчайшие сроки решат вопрос с ремонтом дороги, ведущей к СНТ «Трубопрокатчик-2», иначе все ваши громкие заверения о поддержке садоводческих товариществ так и останутся лишь громкими репликами.