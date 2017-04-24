Шесть тысяч садоводов Ленинского района Челябинска могут не проголосовать за Владимира Путина

Сайт «УралДейли.ру» продолжает исследовать проблему разбитой дороги к садовому товарищества «Трубопрокатчик-2», по которой из-за её безобразного «убитого» состояния в этом сезоне МУП «Челябинский автобусный транспорт» отказывается пускать автобус. Разговор начат в нашей статье «Садоводам СНТ «Трубопрокатчик-2» дорога к заветным соткам заказана главой Ленинского района Челябинска», которая всего за несколько дней собрала почти 90 комментариев читателей.
Словно бы в насмешку дорога, связывающая Сельмаш Ленинского района с четырьмя садоводческими товариществами, называется Добротная. Чтобы её отремонтировать не так много нужно средств, но — денег нет, но вы держитесь, этот рефрен из разных инстанций слышат садоводы с неприятным постоянством.
Садоводы обречены не просто на неудобства. Пожилые люди, составляющие «садоводческую массу», просто не смогут осваивать свои шесть соток и таким образом выращивать свой урожай, за счёт которого выживают многие пенсионеры. Потому, что на скудных землях южноуральщины, чтобы что-то вырастить, — нужно жить в саду май, всё лето и большую часть осени. Для этих целей многие люди построили капитальные дома.
А жить получается невозможно — нужно постоянно ездить в город: за продуктами (пока на грядках что-то вырастет), за питьевой водой, за разной надобностью. Машины есть далеко не у всех, до города идти быстрым шагом молодому человеку около часа, а пенсионер точно не дохромает.
Дело в том, что сады, находящиеся между Ленинским районом Челябинска и Копейском, как наверное и многие другие в окрестностях областного центра, люди используют для промышленного, если можно так выразиться, производства урожая, то есть для пропитания. Это не дачные местечки элиты с газончиками для гольфа и мангальной зоной. Если суровые челябинцы Ленинского района и жарят шашлыки, то после работы. А так — стоят на грядках в известных позах, чтобы потом закатывать банки.
Так, с грядок, выживал голодный Советский Союз. Так выживает современная, перманентно пребывающая в экономическом кризисе Россия. И некоторые политологи считают, что умение граждан кормиться с грядок и парников — это геополитический козырь нашей великой страны. Этим мы сильны, со своих шести соток покажем кузькину мать Америке и отсель грозить мы будем шведам. Ну или кому там нужно нынче грозить.
Дай возможность людям спокойно выращивать огурцы, и люди тебе в ответ, дорогая власть, проголосует за тебя и не обидит в ответку кабинках для голосования. Садоводы на грядках — это мощное ноу-хау России, наши навозные нанотехнологии, наше парниковое Сколково. Это залог общественно-политической стабильности страны, наше импортозамещение, наше всё.
Когда чиновник едет на своём «мерседесе» и благостно наблюдает в затонированное стекло, как дружно стоят на грядках в позе озёрно-речного обитателя группы членистоногих подгруппы ракообразных граждане России, — это верная примета того, что выборы состоятся как надо.
Ну как не проголосовать за «Единую Россию», нашу кормилицу и благодетельницу, и за президента нашего Владимира Владимировича, национального лидера, если банки с пупырчатыми огурчиками и алыми помидорчиками выстроятся вряд длинной шеренгой?
И напротив, пенсионер, а это самая важная с точки зрения электоральной составляющей возрастная группа — по наполняемости избирательных участков, лишённый возможности обеспечивать себя и своих может быть детей и внуков урожаем (по вине чиновников), пенсионер, отлучённый от земли, — благодатный материал для пропаганды оппозиции: системной и внесистемной.
А на президентских выборах 2018 года всяких будет полно. Лишь бы ослабить Путина.
Вон, смотрите, как рыпается и Навальный, и Ходорковский. До выборов целый год, а уже и «Он не Димон», и «Надоел».
И теперь оппозиция знает куда приехать — к садоводам Сельмаша, которые скорее всего будут страдать и корячиться, но работать на своей земле.
А если они окажутся дома, без огурцов, то тем более: пробивайте по базе, господа агитаторы, и агитируйте за родимых коммунистов, за демократов, за Жирика, да хоть за Навального. Люди проголосуют назло челябинским чиновникам, просто, чтобы их карьеры разрушились, — против нацлидера. Не потому, что Путин, кормилец, не дорог, и не потому, что не патриоты, а чиновникам местным назло ради — проголосуют против доброго царя, чтобы бояр злых позлить.
Хорошо ли?
А теперь считаем. Около 700 действующих садовых участков СНТ «Трубопрокатчик-2». А эта же Добротная дорога-улица ведёт ещё к трём садовым товариществам, где участков точно не меньше. По два избирателя как минимум на каждом участке, вот и считайте. Как минимум шесть тысяч избирателей. Это количество работающих большого челябинского завода!
Вот, на соседнем с садом (когда-то он был на балансе ЧТПЗ, как и дорога Добротная, о которой идёт речь, а на чьём она балансе сейчас — выясняется) Челябинском трубопрокатном заводе, на котором так любит бывать Владимир Путин, работает немногим меньше — около восьми тысяч человек, если не ошибаемся.
Очень небедные и наверняка социально ответственные Фёдоров Александр Анатольевич, депутат ЗСО и Комаров Андрей Ильич, — ключевые фигуры ЧТПЗ, наверняка могли бы озаботиться такой малостью, как садовая дорога. Да хотя бы ямочный ремонт, чтобы удовлетворить автобусников — для таких людей копейки!
Хотя попросить этих уважаемых людей обеспечить социально-политическую стабильность и уверенную победу действующего президента тоже должны люди уважаемые. И непосредственно ответственные за ход президентских выборов в Челябинске.
Борис Александрович Дубровский, наш губернатор, Евгений Николаевич Тефтелев, наш мэр, Мякуш Владимир Викторович, председатель ЧРО «Единая Россия» и Мошаров Станислав Иванович, руководитель МКС «ЕР» по Челябинску.
Вот этого сайт «УралДейли.ру» и будет добиваться. Мы будем постоянно беспокоить этих уважаемых людей, поскольку очень переживаем за итоги выборов президента, поддерживая всей душой Путина Владимира Владимировича.
А то ведь не будет выхода у садоводов — к Навальному обратятся! А уж он пожилым людям мозги запудрит...
ИА «UralDaily.ru» самым внимательным образом отслеживает ситуацию.
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Комментарии
Я всегда говорил: один обездоленный пенсионер садовод - это 2-4 внука которые не увидят бабушкиных вкусностей с огорода; это 2-4 молодых человека раздосадованные тем как с их стариками поступило государство, которому они отдали большую часть своей жизни (именно эти Люди и пытаются скрасить скромный быт своими овощами и фруктами). А потом руководство удивляется откуда такой негатив к нынешней власти? Почему это Гартунг в Ленинском районе опережает Представителя Единой России.
Попросту , господа чиновники, большие и малые, от вас всех зависит решение проблемы дорог к СНТ, и желая пожать достойный урожай на выборах нужно прежде всего бросить здоровое семя в землю.
Помогите своим старикам!!! Они по прежнему ваша опора в трех поколениях.
ДЭН, совершено с Вами согласен! Автор статьи упустил эти важные детали, большое спасибо за дополнения.
Ох как власти испугались таких вот недовольных. Недовольные они на площадь выходят, на митинги, на шествия, вот 26-го марта даже на запрещенное шествие вышли 3 тысячи человек, прошлись по Кировке туда-сюда, скандировали лозунги. А недовольные садоводы никак себя не проявляют. Впереди 1 мая, когда разрешено и тоже не пойдут. Только поворчат между собой. Проблему Гартунга ведь решили они тогда, нарисовали результаты какие хотели в сельских округах и тех, что подальше от Челябинска. В итоге на несколько сот бюллетеней перевесило в пользу кандидата от "ЕдРа" в общем итоге. ... Так же и эту проблему с новыми типа выборами решат.
Ничего-ничего, Синицын! Сейчас сельмашовским садоводам автбан, как в Берлине, закатают, и 6.000 голосов в копилочку ВВП - кап-кап А не будет автобана - пойдут к Навальному. Как думаете, сделает Навальный автобан Сельмашу?
А это зависит от того, допустят ли Навального до выборов. В какой-то момент, чтобы допустили, нужно, видимо, чтобы заинтересованные массы вышли показать свою заинтересованность в этом вопросе. Если народу будет много, то допустят. Но опять же за счёт кого должно быть относительно много ? Опять же, видимо, садоводы надеются, что их хата с краю и всё само собой решится, без них. Вот этот вопрос не менее важен....
Пусть сначала дорогу сделает, а там поглядим на его поведение.
ну тогда вам к путину
Подождите, Синицын, но должен же политик, претендующий на президентство, что-то сделать для народа. Хотя бы дорогу к Сельмашу. А иначе - чем же подкреплены его президентские амбиции. Одного самопиара мало.
Не закатает Автобан дорогу в асфальт Сельмашевским!
Уже сегодня с подачи "Челябавтотранса" через Алейникова и прокуратуру дано поручение тем самым привести за минимальные средства Добротную и Бугурусланскую 2-ю в проезжее состояние.
Это значит привезут на днях щебнеотсева в ямы. А когда после первых же дождей ямы обратно намоют сотни проезжающих машин - пригонят грейдер и начнут перепахивать отсев вместе с остатками асфальта, придавая временный вид ровности.
Хорошая новость, Виктор Александрович!
самые верные прогнозы погоды здесь..
А жить получится невозможно = получается
пока на грядках что-то вырастит = вырастет
Да, Михаил, спасибо. Сейчас исправим.
Бальзам на сердце! Целых шесть тысяч!!! УРРРРРРРРРРРРРРРРРРаааааааааааааааааааааа. Еще чуть чуть, и будет 60 миллионов, 100 миллионов
Да!!! Целых шесть тысяч за Путина!!! Ура!!!
Дорога будет!!!
Дорогой любимый Андрей Корецкий. Ваши откровения, что за Путина никто не будет голосовать, я готов читать ещё и ещё и ещё. Каждый день по много раз! Так держать! с Любовью, Ваш давнишний почитатель
Увы, Вадим, я Вас огорчу Дорогу построят и 6 000 садоводов проголосуют за Светлейшего Владимира Таврического
Мы этого добились!
Какой верный замечательный плакат Вы, Андрей, разместили! Ведь действительно надоел! Хуже горькой редьки! Молодец, далее - в том же духе!
Это плакат Ходорковского, Вадим.
Молодец, Андрей! Не брезгуете плакаты Ходорковского рекламировать!!!
Этого добра в Интернете навалом.
Добра в инете навалом, а рекламируют ярые антипутинские плакаты только самые отважные. Герои! Вы герой, Андрей, к чёртям ложную скромность!!!
Андрей! Вы мой любимый автор! Вместе мы сильнее Путина!
Что-то прозвище Вы у жулика Потёмкина украли
У великого Потёмкина? Героя русско-турецкой войны, героя русско-польской войны, освободителя Крыма?
А жулик и проходимец разве может быть героем?
Да, наверное может.
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