Шесть тысяч садоводов Ленинского района Челябинска могут не проголосовать за Владимира Путина

Сайт «УралДейли.ру» продолжает исследовать проблему разбитой дороги к садовому товарищества «Трубопрокатчик-2», по которой из-за её безобразного «убитого» состояния в этом сезоне МУП «Челябинский автобусный транспорт» отказывается пускать автобус. Разговор начат в нашей статье «Садоводам СНТ «Трубопрокатчик-2» дорога к заветным соткам заказана главой Ленинского района Челябинска», которая всего за несколько дней собрала почти 90 комментариев читателей.

Словно бы в насмешку дорога, связывающая Сельмаш Ленинского района с четырьмя садоводческими товариществами, называется Добротная. Чтобы её отремонтировать не так много нужно средств, но — денег нет, но вы держитесь, этот рефрен из разных инстанций слышат садоводы с неприятным постоянством.

Садоводы обречены не просто на неудобства. Пожилые люди, составляющие «садоводческую массу», просто не смогут осваивать свои шесть соток и таким образом выращивать свой урожай, за счёт которого выживают многие пенсионеры. Потому, что на скудных землях южноуральщины, чтобы что-то вырастить, — нужно жить в саду май, всё лето и большую часть осени. Для этих целей многие люди построили капитальные дома.

А жить получается невозможно — нужно постоянно ездить в город: за продуктами (пока на грядках что-то вырастет), за питьевой водой, за разной надобностью. Машины есть далеко не у всех, до города идти быстрым шагом молодому человеку около часа, а пенсионер точно не дохромает.

Дело в том, что сады, находящиеся между Ленинским районом Челябинска и Копейском, как наверное и многие другие в окрестностях областного центра, люди используют для промышленного, если можно так выразиться, производства урожая, то есть для пропитания. Это не дачные местечки элиты с газончиками для гольфа и мангальной зоной. Если суровые челябинцы Ленинского района и жарят шашлыки, то после работы. А так — стоят на грядках в известных позах, чтобы потом закатывать банки.

Так, с грядок, выживал голодный Советский Союз. Так выживает современная, перманентно пребывающая в экономическом кризисе Россия. И некоторые политологи считают, что умение граждан кормиться с грядок и парников — это геополитический козырь нашей великой страны. Этим мы сильны, со своих шести соток покажем кузькину мать Америке и отсель грозить мы будем шведам. Ну или кому там нужно нынче грозить.

Дай возможность людям спокойно выращивать огурцы, и люди тебе в ответ, дорогая власть, проголосует за тебя и не обидит в ответку кабинках для голосования. Садоводы на грядках — это мощное ноу-хау России, наши навозные нанотехнологии, наше парниковое Сколково. Это залог общественно-политической стабильности страны, наше импортозамещение, наше всё.

Когда чиновник едет на своём «мерседесе» и благостно наблюдает в затонированное стекло, как дружно стоят на грядках в позе озёрно-речного обитателя группы членистоногих подгруппы ракообразных граждане России, — это верная примета того, что выборы состоятся как надо.

Ну как не проголосовать за «Единую Россию», нашу кормилицу и благодетельницу, и за президента нашего Владимира Владимировича, национального лидера, если банки с пупырчатыми огурчиками и алыми помидорчиками выстроятся вряд длинной шеренгой?

И напротив, пенсионер, а это самая важная с точки зрения электоральной составляющей возрастная группа — по наполняемости избирательных участков, лишённый возможности обеспечивать себя и своих может быть детей и внуков урожаем (по вине чиновников), пенсионер, отлучённый от земли, — благодатный материал для пропаганды оппозиции: системной и внесистемной.

А на президентских выборах 2018 года всяких будет полно. Лишь бы ослабить Путина.

Вон, смотрите, как рыпается и Навальный, и Ходорковский. До выборов целый год, а уже и «Он не Димон», и «Надоел».

И теперь оппозиция знает куда приехать — к садоводам Сельмаша, которые скорее всего будут страдать и корячиться, но работать на своей земле.

А если они окажутся дома, без огурцов, то тем более: пробивайте по базе, господа агитаторы, и агитируйте за родимых коммунистов, за демократов, за Жирика, да хоть за Навального. Люди проголосуют назло челябинским чиновникам, просто, чтобы их карьеры разрушились, — против нацлидера. Не потому, что Путин, кормилец, не дорог, и не потому, что не патриоты, а чиновникам местным назло ради — проголосуют против доброго царя, чтобы бояр злых позлить.

Хорошо ли?

А теперь считаем. Около 700 действующих садовых участков СНТ «Трубопрокатчик-2». А эта же Добротная дорога-улица ведёт ещё к трём садовым товариществам, где участков точно не меньше. По два избирателя как минимум на каждом участке, вот и считайте. Как минимум шесть тысяч избирателей. Это количество работающих большого челябинского завода!

Вот, на соседнем с садом (когда-то он был на балансе ЧТПЗ, как и дорога Добротная, о которой идёт речь, а на чьём она балансе сейчас — выясняется) Челябинском трубопрокатном заводе, на котором так любит бывать Владимир Путин, работает немногим меньше — около восьми тысяч человек, если не ошибаемся.

Очень небедные и наверняка социально ответственные Фёдоров Александр Анатольевич, депутат ЗСО и Комаров Андрей Ильич, — ключевые фигуры ЧТПЗ, наверняка могли бы озаботиться такой малостью, как садовая дорога. Да хотя бы ямочный ремонт, чтобы удовлетворить автобусников — для таких людей копейки!

Хотя попросить этих уважаемых людей обеспечить социально-политическую стабильность и уверенную победу действующего президента тоже должны люди уважаемые. И непосредственно ответственные за ход президентских выборов в Челябинске.

Борис Александрович Дубровский, наш губернатор, Евгений Николаевич Тефтелев, наш мэр, Мякуш Владимир Викторович, председатель ЧРО «Единая Россия» и Мошаров Станислав Иванович, руководитель МКС «ЕР» по Челябинску.

Вот этого сайт «УралДейли.ру» и будет добиваться. Мы будем постоянно беспокоить этих уважаемых людей, поскольку очень переживаем за итоги выборов президента, поддерживая всей душой Путина Владимира Владимировича.

А то ведь не будет выхода у садоводов — к Навальному обратятся! А уж он пожилым людям мозги запудрит...