Шесть тысяч садоводов Ленинского района Челябинска могут не проголосовать за Владимира Путина

24.04.2017 г., 03:29
Продолжаем разговор о «бесхозной» дороге к четырём челябинским садам
Путин в Челябинске

Сайт «УралДейли.ру» продолжает исследовать проблему разбитой дороги к садовому товарищества «Трубопрокатчик-2», по которой из-за её безобразного «убитого» состояния в этом сезоне МУП «Челябинский автобусный транспорт» отказывается пускать автобус.  Разговор начат в нашей статье «Садоводам СНТ «Трубопрокатчик-2» дорога к заветным соткам заказана главой Ленинского района Челябинска», которая всего за несколько дней собрала почти 90 комментариев читателей. 

Словно бы в насмешку дорога, связывающая Сельмаш Ленинского района с четырьмя садоводческими товариществами, называется Добротная. Чтобы её отремонтировать не так много нужно средств, но — денег нет, но вы держитесь, этот рефрен из разных инстанций слышат садоводы с неприятным постоянством.

Садоводы обречены не просто на неудобства. Пожилые люди, составляющие «садоводческую массу», просто не смогут осваивать свои шесть соток и таким образом выращивать свой урожай, за счёт которого выживают многие пенсионеры. Потому, что на скудных землях южноуральщины, чтобы что-то вырастить, — нужно жить в саду май, всё лето и большую часть осени. Для этих целей многие люди построили капитальные дома.

А жить получается невозможно — нужно постоянно ездить в город: за продуктами (пока на грядках что-то вырастет), за питьевой водой, за разной надобностью. Машины есть далеко не у всех, до города идти быстрым шагом молодому человеку около часа, а пенсионер точно не дохромает.

Дело в том, что сады, находящиеся между Ленинским районом Челябинска и Копейском, как наверное и многие другие в окрестностях областного центра, люди используют для промышленного, если можно так выразиться, производства урожая, то есть для пропитания. Это не дачные местечки элиты с газончиками для гольфа и мангальной зоной. Если суровые челябинцы Ленинского района и жарят шашлыки, то после работы. А так — стоят на грядках в известных позах, чтобы потом закатывать банки.

Так, с грядок, выживал голодный Советский Союз. Так выживает современная, перманентно пребывающая в экономическом кризисе Россия. И некоторые политологи считают, что умение граждан кормиться с грядок и парников — это геополитический козырь нашей великой страны. Этим мы сильны, со своих шести соток покажем кузькину мать Америке и отсель грозить мы будем шведам. Ну или кому там нужно нынче грозить.

Дай возможность людям спокойно выращивать огурцы, и люди тебе в ответ, дорогая власть, проголосует за тебя и не обидит в ответку кабинках для голосования. Садоводы на грядках — это мощное ноу-хау России, наши навозные нанотехнологии, наше парниковое Сколково. Это залог общественно-политической стабильности страны, наше импортозамещение, наше всё.

Когда чиновник едет на своём «мерседесе» и благостно наблюдает в затонированное стекло, как дружно стоят на грядках в позе озёрно-речного обитателя группы членистоногих подгруппы ракообразных граждане России, — это верная примета того, что выборы состоятся как надо.

Ну как не проголосовать за «Единую Россию», нашу кормилицу и благодетельницу, и за президента нашего Владимира Владимировича, национального лидера, если банки с пупырчатыми огурчиками и алыми помидорчиками выстроятся вряд длинной шеренгой?

И напротив, пенсионер, а это самая важная с точки зрения электоральной составляющей возрастная группа — по наполняемости избирательных участков, лишённый возможности обеспечивать себя и своих может быть детей и внуков урожаем (по вине чиновников), пенсионер, отлучённый от земли, — благодатный материал для пропаганды оппозиции: системной и внесистемной.

А на президентских выборах 2018 года всяких будет полно. Лишь бы ослабить Путина.

Вон, смотрите, как рыпается и Навальный, и Ходорковский. До выборов целый год, а уже и «Он не Димон», и «Надоел».

И теперь оппозиция знает куда приехать — к садоводам Сельмаша, которые скорее всего будут страдать и корячиться, но работать на своей земле.  

А если они окажутся дома, без огурцов, то тем более: пробивайте по базе, господа агитаторы, и агитируйте за родимых коммунистов, за демократов, за Жирика, да хоть за Навального. Люди проголосуют назло челябинским чиновникам, просто, чтобы их карьеры разрушились, — против нацлидера. Не потому, что Путин, кормилец, не дорог, и не потому, что не патриоты, а чиновникам местным назло ради — проголосуют против доброго царя, чтобы бояр злых позлить.

Хорошо ли?

А теперь считаем. Около 700 действующих садовых участков  СНТ «Трубопрокатчик-2». А эта же Добротная дорога-улица ведёт ещё к трём садовым товариществам, где участков точно не меньше. По два избирателя как минимум на каждом участке, вот и считайте. Как минимум шесть тысяч избирателей. Это количество работающих большого челябинского завода! 

Вот, на соседнем с садом (когда-то он был на балансе ЧТПЗ, как и дорога Добротная, о которой идёт речь, а на чьём она балансе сейчас — выясняется) Челябинском трубопрокатном заводе, на котором так любит бывать Владимир Путин, работает немногим меньше — около восьми тысяч человек, если не ошибаемся.

Очень небедные и наверняка социально ответственные Фёдоров Александр Анатольевич, депутат ЗСО и Комаров Андрей Ильич, — ключевые фигуры ЧТПЗ, наверняка могли бы озаботиться такой малостью, как садовая дорога. Да хотя бы ямочный ремонт, чтобы удовлетворить автобусников — для таких людей копейки!

Хотя попросить этих уважаемых людей обеспечить социально-политическую стабильность и уверенную победу действующего президента тоже должны люди уважаемые. И непосредственно ответственные за ход президентских выборов в Челябинске.

Борис Александрович Дубровский, наш губернатор, Евгений Николаевич Тефтелев, наш мэр, Мякуш Владимир Викторович, председатель ЧРО «Единая Россия» и Мошаров Станислав Иванович, руководитель МКС «ЕР» по Челябинску.

Вот этого сайт «УралДейли.ру» и будет добиваться. Мы будем постоянно беспокоить этих уважаемых людей, поскольку очень переживаем за итоги выборов президента, поддерживая всей душой Путина Владимира Владимировича.

А то ведь не будет выхода у садоводов — к Навальному обратятся! А уж он пожилым людям мозги запудрит...

ИА «UralDaily.ru» самым внимательным образом отслеживает ситуацию.

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

ДЭН

Я всегда говорил: один обездоленный пенсионер садовод - это 2-4 внука которые не увидят бабушкиных вкусностей с огорода; это 2-4 молодых человека раздосадованные тем как с их стариками поступило государство, которому они отдали большую часть своей жизни (именно эти Люди и пытаются скрасить скромный быт своими овощами и фруктами). А потом руководство удивляется откуда такой негатив к нынешней власти? Почему это Гартунг в Ленинском районе опережает Представителя Единой России.
Попросту , господа чиновники, большие и малые, от вас всех зависит решение проблемы дорог к СНТ, и желая пожать достойный урожай на выборах нужно прежде всего бросить здоровое семя в землю.
Помогите своим старикам!!! Они по прежнему ваша опора в трех поколениях.

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Koretskiy

ДЭН, совершено с Вами согласен! Автор статьи упустил эти важные детали, большое спасибо за дополнения.

Синицын

Ох как власти испугались таких вот недовольных. Недовольные они на площадь выходят, на митинги, на шествия, вот 26-го марта даже на запрещенное шествие вышли 3 тысячи человек, прошлись по Кировке туда-сюда, скандировали лозунги. А недовольные садоводы никак себя не проявляют. Впереди 1 мая, когда разрешено и тоже не пойдут. Только поворчат между собой. Проблему Гартунга ведь решили они тогда, нарисовали результаты какие хотели в сельских округах и тех, что подальше от Челябинска. В итоге на несколько сот бюллетеней перевесило в пользу кандидата от "ЕдРа" в общем итоге. ... Так же и эту проблему с новыми типа выборами решат.

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Koretskiy

Ничего-ничего, Синицын! Сейчас сельмашовским садоводам автбан, как в Берлине, закатают, и 6.000 голосов в копилочку ВВП - кап-кап Smile А не будет автобана - пойдут к Навальному. Как думаете, сделает Навальный автобан Сельмашу?

Синицын

А это зависит от того, допустят ли Навального до выборов. В какой-то момент, чтобы допустили, нужно, видимо, чтобы заинтересованные массы вышли показать свою заинтересованность в этом вопросе. Если народу будет много, то допустят. Но опять же за счёт кого должно быть относительно много ? Опять же, видимо, садоводы надеются, что их хата с краю и всё само собой решится, без них. Вот этот вопрос не менее важен....

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Koretskiy

Пусть сначала дорогу сделает, а там поглядим на его поведение.

Синицын

ну тогда вам к путину

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Koretskiy

Подождите, Синицын, но должен же политик, претендующий на президентство, что-то сделать для народа. Хотя бы дорогу к Сельмашу. А иначе - чем же подкреплены его президентские амбиции. Одного самопиара мало.

Виктор Александрович

Не закатает Автобан дорогу в асфальт Сельмашевским!
Уже сегодня с подачи "Челябавтотранса" через Алейникова и прокуратуру дано поручение тем самым привести за минимальные средства Добротную и Бугурусланскую 2-ю в проезжее состояние.
Это значит привезут на днях щебнеотсева в ямы. А когда после первых же дождей ямы обратно намоют сотни проезжающих машин - пригонят грейдер и начнут перепахивать отсев вместе с остатками асфальта, придавая временный вид ровности.

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Koretskiy

Хорошая новость, Виктор Александрович! yes

за державу обидно

самые верные прогнозы погоды здесь..

Михаил

А жить получится невозможно = получается
пока на грядках что-то вырастит = вырастет

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Koretskiy

Да, Михаил, спасибо. Сейчас исправим.

Вадим

Бальзам на сердце! Целых шесть тысяч!!! УРРРРРРРРРРРРРРРРРРаааааааааааааааааааааа. Еще чуть чуть, и будет 60 миллионов, 100 миллионов

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Koretskiy

Да!!! Целых шесть тысяч за Путина!!! Ура!!! 

Дорога будет!!! 

Вадим

Дорогой любимый Андрей Корецкий. Ваши откровения, что за Путина никто не будет голосовать, я готов читать ещё и ещё и ещё. Каждый день по много раз! Так держать! с Любовью, Ваш давнишний почитатель

Аватар пользователя Koretskiy
Koretskiy

Увы, Вадим, я Вас огорчу  Дорогу построят и 6 000 садоводов проголосуют за Светлейшего Владимира Таврического 

Мы этого добились! 

Вадим

Какой верный замечательный плакат Вы, Андрей, разместили! Ведь действительно надоел! Хуже горькой редьки! Молодец, далее - в том же духе!

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Koretskiy

Это плакат Ходорковского, Вадим.

Вадим

Молодец, Андрей! Не брезгуете плакаты Ходорковского рекламировать!!!

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Koretskiy

Этого добра в Интернете навалом.

Вадим

Добра в инете навалом, а рекламируют ярые антипутинские плакаты только самые отважные. Герои! Вы герой, Андрей, к чёртям ложную скромность!!!

Вадим

Андрей! Вы мой любимый автор! Вместе мы сильнее Путина!

Вадим

Что-то прозвище Вы у жулика Потёмкина украли

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Koretskiy

У великого Потёмкина? Героя русско-турецкой войны, героя русско-польской войны, освободителя Крыма?

Вадим

А жулик и проходимец разве может быть героем?

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Koretskiy

Да, наверное может.

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