Ходорковский проведёт акцию «Надоел» против выдвижения Путина в Челябинске. Мошаров не против!

Мы уже рассказывали о тайных симпатиях председателя Челябинской городской Думы и руководителя МКС «Единая Россия» в Челябинске, куратора президентских выборах 2018 года Станислава Ивановича Мошарова к внесистемной оппозиции и к акции Алексей Навального «Он не Димон». Главный оппозиционер страны и критик Медведева и Путина остался очень доволен тёплым приёмом в Челябинске.

Мы уже объяснили читателям, отчего функционер партии власти так привечает Навального и способствует критике лидера «Единой России» Медведева. Просто ему, «спящему агенту» Юревича, поступают сигналы из Лондона, где сейчас якобы «лечится» бывший, обвиняемый в коррупции, челябинский губернатор: «Стасик, вали власть!»

Теперь по все видимости Станислав Иванович получил лондонскую директиву создать режим наибольшего благоприятствования акции основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского «Надоел».

Челябинск стал одним из немногих городов России, где власти дали «добро» на проведение акции Ходорковского «Надоел». Смысл мероприятия в том, чтобы довести до сведения Владимира Путина, что ему не стоит выдвигать свою кандидатуру на должность президента России в 2018 году.

В Москве, например, акцию запретили, и прокуратура предупредила возможных участников несанкционированной акции об ответственности вплоть до уголовной. Однако «ходорковцы» заявили, что им плевать и они всё равно пойдут сражаться за вашу и нашу свободу. А это значит, что будут автозаки и как минимум задержания, но скорее всего даже кровавые репрессии бесчеловечного, так сказать, диктаторского режима.

Это в либеральной, демократичной Москве! Где у Навального самый высокий рейтинг в России.

В Санкт-Петербурге, родном городе Путина, акцию Ходорковского тоже наверняка запретят. В Питере, городе трёх революций — таком оппозиционном!

Всего 20 городов России выбрал Михаил Ходорковский со своим «Путин Надоел». Это крупные города-миллионники. Ну и конечно Челябинск, а как же. Ведь Лёха Навальный остался доволен тёплым приёмом: его не облили зелёнкой, не закидали яйцами, не побили в нашем суровом городе Че.

Всего два города в УрФО разрешили акцию Ходорковского. Это Екатеринбург с его Ельцин-Центром и мэром-либералом Ройзманом. И Челябинск, где заправляет высокопоставленный единоросс Мошаров, тайный симпатизант внесистемной оппозиции и «крот» Юревича.

Организаторы челябинского оппозиционного мероприятия радуются в соцсетях тёплому отношению к себе силовых структур.

«Со мной как организатором пикета проведены встречи в органах МВД и городской прокуратуре, где мне вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. К моему удивлению, встречи носили корректный характер, и моим стереотипам о представителях закона пришлось несколько поменяться в лучшую сторону», — порадовался за добрую челябинскую полицию устроитель акции в Челябинске Эрнест Лукманов.

Участники акции заклеят рты на портретах Путина жёлтым стикером «НАДОЕЛ!».

Наклеят их национальному лидеру на лоб.

Достанется и Димону, лидеру партии власти.

Перечеркнут жёлтыми лентами крест-накрест фото представителей власти.

Креативные оппозиционерки выйдут с жёлтеньким на интимных местах.

Протестующие против путинской диктатуры напишут на плакатах следующее:

• Надоело смотреть, как разворовывают город и страну;

• Надоело терпеть мракобесие депутатов в рясах;

• Надоело наблюдать, как чиновники фальсифицируют выборы;

• Надоело жить на нищенские зарплаты и пенсии;

• Надоели силовики, которые увлеченно ловят школьников на митингах, но проморгали террористическую сеть в Петербурге;

• Надоели друзья Путина, которые внезапно стали миллиардерами и с недавних пор оказались освобождены от налогов;

• Наконец, надоел и сам Путин, поссоривший нашу страну со всем цивилизованным миром.

Наконец, участники акции в Челябинске заклеят ядовито-жёлтой лентой губернатору Дубровскому,

и где-то в Лондоне весело заржёт один «больной».