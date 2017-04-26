Ходорковский проведёт акцию «Надоел» против выдвижения Путина в Челябинске. Мошаров не против!

Мы уже рассказывали о тайных симпатиях председателя Челябинской городской Думы и руководителя МКС «Единая Россия» в Челябинске, куратора президентских выборах 2018 года Станислава Ивановича Мошарова к внесистемной оппозиции и к акции Алексей Навального «Он не Димон». Главный оппозиционер страны и критик Медведева и Путина остался очень доволен тёплым приёмом в Челябинске.
Мы уже объяснили читателям, отчего функционер партии власти так привечает Навального и способствует критике лидера «Единой России» Медведева. Просто ему, «спящему агенту» Юревича, поступают сигналы из Лондона, где сейчас якобы «лечится» бывший, обвиняемый в коррупции, челябинский губернатор: «Стасик, вали власть!»
Теперь по все видимости Станислав Иванович получил лондонскую директиву создать режим наибольшего благоприятствования акции основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского «Надоел».
Челябинск стал одним из немногих городов России, где власти дали «добро» на проведение акции Ходорковского «Надоел». Смысл мероприятия в том, чтобы довести до сведения Владимира Путина, что ему не стоит выдвигать свою кандидатуру на должность президента России в 2018 году.
В Москве, например, акцию запретили, и прокуратура предупредила возможных участников несанкционированной акции об ответственности вплоть до уголовной. Однако «ходорковцы» заявили, что им плевать и они всё равно пойдут сражаться за вашу и нашу свободу. А это значит, что будут автозаки и как минимум задержания, но скорее всего даже кровавые репрессии бесчеловечного, так сказать, диктаторского режима.
Это в либеральной, демократичной Москве! Где у Навального самый высокий рейтинг в России.
В Санкт-Петербурге, родном городе Путина, акцию Ходорковского тоже наверняка запретят. В Питере, городе трёх революций — таком оппозиционном!
Всего 20 городов России выбрал Михаил Ходорковский со своим «Путин Надоел». Это крупные города-миллионники. Ну и конечно Челябинск, а как же. Ведь Лёха Навальный остался доволен тёплым приёмом: его не облили зелёнкой, не закидали яйцами, не побили в нашем суровом городе Че.
Всего два города в УрФО разрешили акцию Ходорковского. Это Екатеринбург с его Ельцин-Центром и мэром-либералом Ройзманом. И Челябинск, где заправляет высокопоставленный единоросс Мошаров, тайный симпатизант внесистемной оппозиции и «крот» Юревича.
Организаторы челябинского оппозиционного мероприятия радуются в соцсетях тёплому отношению к себе силовых структур.
«Со мной как организатором пикета проведены встречи в органах МВД и городской прокуратуре, где мне вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. К моему удивлению, встречи носили корректный характер, и моим стереотипам о представителях закона пришлось несколько поменяться в лучшую сторону», — порадовался за добрую челябинскую полицию устроитель акции в Челябинске Эрнест Лукманов.
Участники акции заклеят рты на портретах Путина жёлтым стикером «НАДОЕЛ!».
Наклеят их национальному лидеру на лоб.
Достанется и Димону, лидеру партии власти.
Перечеркнут жёлтыми лентами крест-накрест фото представителей власти.
Креативные оппозиционерки выйдут с жёлтеньким на интимных местах.
Протестующие против путинской диктатуры напишут на плакатах следующее:
• Надоело смотреть, как разворовывают город и страну;
• Надоело терпеть мракобесие депутатов в рясах;
• Надоело наблюдать, как чиновники фальсифицируют выборы;
• Надоело жить на нищенские зарплаты и пенсии;
• Надоели силовики, которые увлеченно ловят школьников на митингах, но проморгали террористическую сеть в Петербурге;
• Надоели друзья Путина, которые внезапно стали миллиардерами и с недавних пор оказались освобождены от налогов;
• Наконец, надоел и сам Путин, поссоривший нашу страну со всем цивилизованным миром.
Наконец, участники акции в Челябинске заклеят ядовито-жёлтой лентой губернатору Дубровскому,
и где-то в Лондоне весело заржёт один «больной».
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Комментарии
Были зафиксировапны переговоры с неким абонентом особ -Мошарова, Мякуша, Карликанова, Тефтелева, Давыдова,Чеурина, Гаттарова... и еще более 7 особ. Тема о митингах и планах работы по помощи Навальному и Ходорковскому. Т.е. абонент прямо и четко указывал как тем вести свои дела и кто как должен помогать. Особо абонент напирал, что в Кремле идут бои и скоро все будет по иному. Т.е. заграничный абонент уже прекрасно знает, дела в верхах плохо пошли. идут шатко и на иного хозяина олигархи рФ ставку начали. С учетом всего уже якобы преданные силовики на местах, вовремя уловили ветер перемен и решили не мешать никому и при ПОБЕДАХ иных, перейти на услужение. Большая роль в работе в Южном Урале отдано Ковалеву и Севастьянову, они имея связи с криминальными ОПГ, будут вести иные дела ...... Поэтому раскачка ЛОДКИ власти начато и оно будет идти до конца. Простым гражданам если иной хозяин,то им обещают , ЖКХ снижение, повышение уровня жизни, борьба с ворами от власти,повышение пенсии,бесплатное обучение и лечение, льготы всем старикам и силовикам, КОРОЧЕ все будет как в СССР. Самое главное тех кто честно заработал,тех не трогают, а кто обманом стал богатым,то тех ожидают лагеря и полное отнятие имущества и награбленных средств. Всего по РФ люстрации и арестам подлежать более 19 млн. лиц(дети, жены и т.п.) все они на перевоспитание поедут в ИК ФСИН. Поэтому скоро все БОГАТСТВО во благо каждого жителя страны работать .
К примеру да простые граждане готовы к черту на поклон и услужение. Но всем нам надо, отличная оплата, ЖКХ цены ниже, бесплатное образование и медицина, возврат награбленного населению, выделение от нац. богатств каждому доли, т.е. не гортстка богачей всек имеют, а все ровно. Прямые выюоры на всех уровнях, мир с США и НАТо, право передачи США части земель в аренду,и почти 70 пунктов еще. Зато народ готов за такую ВЛАСТЬ всегда. По тем кто при Ельцине своровали и шикуют,то те возврат всего,то прощение. Нет возврата, лагеря , включая семью и родных и конфискациия. Особо опасных палачей с МВД, ФСИН, СК, прокуратуры, судов на арест и осуждение(это более 700.000 лиц списки их с грехами составлены давно). Прекращение поддержки стран Востока, железные границы с СНГ, и иными странами. Самое главное тогда РФ богатая и могучая держава.
А что Мошарову трепыхаться и парится ? Ведь он прекрасно знает неподкупность избирательных комиссий , где председатели , как правило, директора-бюджетники. Так что процент за Путина нарисуют не ниже установочного. Так что поиграют в демократию, разрешат незапрещённое законом, а сделают так, как прикажут ?
Маня, на президентских выборах не бывает никаких приписок, это Вам не парламентские.
Вы будете смеяться, но с вышеназванными лозунгами я полностью согласен.Формулировка последнего только неудачна, так как "цивилизованный" мир и без президента давно видит нас в гробу.
Всё верно: с работой напряг, зарплаты копеечные, цены заоблачные, ЖКХ-просто грабёж, производство не развивают, пенсии - как насмешка, каждый март со снегом тает асфальт, зато ввели узаконенный рэкет - Платон и узаконенное воровство - капитальный ремонт, "Учителя и врачи - в бизнес", "Денег нет, но вы держитесь", бабушку судили за буханку хлеба и пачку масла, а Сердюков, Васильева и иже с ними живут припеваюче... и т.д. и т.п.
Ой, надоел. Просто сил нет.
Мешает пирожками торговать?
И не говорите, малый бизнес Путиным совсем задавлен и придушен, те, кто остались, на грани выживания. Даже торговля пирожками, в отличие от советского прошлого, для нашей страны - это подвиг. Ведь если сейчас, по признанию Путина, на коммерсантов возбуждены сотни тысяч уголовных дел, в основном, фальсифицированных с целью отобрать бизнес, то при Советской власти за торговлю пирожками никого не судили. Даже Вашего любимого Бродского за попытку теракта (хотели пронести бомбу на рейсовый самолёт и взорвать) просто поставили на место, впаяв небольшой срок за "тунеядство". Это сейчас за перепост или СМС по два-три года дают. Сильная власть - Советская власть - могла быть благородной. Слабая власть - власть путинская - мелочная, злобная и мстительная. Я, сколько себя помню, в детстве в магазине у нашего дома видел толпу бабушек, которые торговали, чем угодно, и никто их не гнал и не преследовал. Не говоря уже о колхозном рынке. Сейчас вот попробуйте, поручите сыну для эксперимента выйти к магазину пирожками торговать, думаю, полчаса не пройдёт, как он окажется в кутузке. В путинской России торговать пирожками - это уже преступление.
Уже не первый раз слышу про бомбу Бродского - не поделитесь ли источником такой поразительной информации?
Ну и фантазёр же Вы!
Вадим, впрочем, не только фантазёр, но и лгун. В СССР за анекдот расстреливали, а в Вы "за перепост или СМС по два-три года дают".
Нашли тоже мне "благородную власть".
Людей зажали по всем направлениям. Запрещают торговать (в Москве, например, штраф за торговлю 5 тысяч рублей, а хотят сделать 50 тысяч), запрещают заниматься частным извозом, не дают жить дальнобойщикам, сносят торговые киоски, разоряют мелкие магазины, даже автостоянки - и те депутаты отжимают, хоть и так получают по 300 тысяч за ничегонеделание (Вы же сами ролик скидывали, как Бурматов за несколько человек-прогульщиков кнопки нажимает. И даже тут думать не надо, какую кнопку нажимать, им сообщают)...
В России предприятий малого бизнеса умирает значительно больше, чем появляется новых. На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по малому бизнесу эта цифра достигает 50%. В развитых странах поддержка некрупных предприятий считается стратегически важной для развития экономики задачей.
По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет, остальные закрываются раньше.
Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 7,7 млн человек.
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/business/26003-kak-zhivet-malyy-biznes-v-kpizis-tsifpy-i-fakty.html
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