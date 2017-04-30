Акции Ходорковского «Путин надоел!» в Челябинске власти создали режим наибольшего благоприятствования

В Челябинске скромненько, но со вкусом прошла всероссийская акция основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского «Путин надоел» (#НАДОЕЛ), смысл которой заключается в том, чтобы убедить президента России не выдвигаться на следующий срок. Никто не был брошен в автозак и репрессирован. Все было очень культурно, если не сказать интеллигентно. И это не вина руководителя МКС «Единая Россия» в Челябинске, куратора президентских выборов 2018 года, спикера Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, что на митинг пришло всего 30 человек. Скорее всего, это Юревич из Лондона, кукловод своего хомячка Стасика поскупился — видимо слишком большие затраты на защиту от уголовного преследования.
Ну и сам Ходорковский не понял, что он для россиян — олигарх, мироед и еврей, отсиживающийся по заграницам, — не герой, а герой — испачканный в зелёнке Лёха Навальный, ну не может МБХ собирать толпы людей, даже за деньги.
Акция олигарха провалилась, в Москве, например, всего было 250 участников, так что 30 несгибаемых челябинских борцов с кровавым режимом — нормальная статистика, но для нас важно, что митинг #НАДОЕЛ в челябинском гайд-парке — сквере у ДК имени Колющенко — прошёл прекрасно, мирно, никто не был задержан и даже покой демонстрантов охраняли. Хотя от кого охранять-то, все же свои, Станислав Иванович свою задачу выполнил — продемонстрировал солидарность с лондонским эмигрантом Михаилом Валерьевичем, своим хозяином, и Михаилом Борисовичем, покровителем Юревича, его главным ходатаем в поиске политического убежища от злых чекистов.
Это в Тамбове 50 казаков просто разогнали оппозиционных хипстеров с жёлтыми наклейками #НАДОЕЛ, но в Тамбове-то спикер гордумы олигархам-политэмигрантам не служит. В Челябинске и пяти казачков бы хватило, но какой резон, если оба Миши поставили перед Стасом совершенно иную, противоположную задачу?
Сто задержанных в Санкт-Петербурге (почти половина от количества участников), 30 — в Туле, 16 — в Кемерове, превентивные (до начала акции) задержания и профилактические беседы с организаторами фактически сорвали акции Ходорковского в Орле и Рязани, где-то казаки, а где-то НОДовцы, «молодогвардейцы», просто физкультурники и спортсмены свели значение #НАДОЕЛ до нуля, но только не в Челябинске.
Никто не мешал, понятно, что Мошарову #НАДОЕЛ Путин, как и Юревичу Путин #НАДОЕЛ и мешает воровать, — сигнал в Лондон и Вашингтон ушёл и принят, наших борцов с системой из высших эшелонов власти отметили и приметили в лучших домах Парижа и Филадельфии.
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Комментарии
Это очень хорошо, что куратор президентских выборов является сторонником Навального. Это огромный плюс. Сильно порадовали, Александр Меньшиков. Даже руководители местного самоуправления понимают, что новый путинский срок - это разворованная страна, чудовищная коррпуция и катастрофа. Надо против Путина объединять широкий фланг. Как оказывается, и члены ЕдРа его ненавидят и готовы с ним бороться на выборах. Лично я не верю, что хотя бы один чиновник Путина любит, они просто притворяются по должности. И как только чиновники увидят, что побеждает Навальный, они тут же помашут Путину ручкой.
Вадим, спасибо за Ваш комментарий. Он очень кстати
Вадим, Вы там в курсе, что Навальный ослеп на один глаз после нападения на него несколько дней назад ? Как Вы думаете много ли шансов, что его оставят в живых ? Вон Немцова устранили, и нет человека - нет проблемы. И, скажем, если Навального можно было считать тем, кто мог бы составить конкуренцию, то как оценить, что 2 недели назад в Челябинске у всех был шанс прийти на митинг с его участием, посмотреть, послушать , подбодрить. Было менее 1000 человек. Вот Вы например были ? Наверняка, нет. А Вы один из сторонников..... Увы, Вадим, Россия обречена. Даже тех немногих людей, которые достойны поддержки, апатичное и трусливое население не поддержит. Они будут спокойно дожидаться краха страны и приспосабливаться. Будьте готовы в случае чего эвакуировать семью. Здесь подменены понятия добра и зла, дело даже не в материальной стороне. Даже Казахстан будет со временем не таким уж плохим вариантом.
Синицын, нет, не было Вадима - ни с кроссовками и уточкой, ни с жёлтым стикером "Надоел". Совок он и есть совок Ленивый трусишка Вадим лучше будет ныть на Уралдейли, о том, какой Путин плохой
Синицын, Вадим хотя и демонстрирует приверженность на словах к социалистическим идеалам, но крепко усвоил принципы рынка.
Писал, что готов работать в штабе Навального за 100 000 рублей - Путина ругать. Молодец! В волонтёры Навального Вадим не пойдёт бесплатно ишачить, он даже на встречу "со спасителем" (так он Навального называет) в Челябинске не пошёл, хотя было безопасно совершенно. Но ведь Вадиму не заплатили за участие в митинге, что он, дурак, что ли, бесплатно подмётки стаптывать?
А уж в одиночный пикет "Путин, верни глаз Навальному!" Вадим не встанет точно. Дураков нет.
Только за большие деньги
Молодец, Вадим! Вы доказали, что Вы не совок и что Вас не мякине не проведёшь
Хорошо, что Вы с наими, акулами капитализма!
Согласен с Вадимом ! Что удивительно,как только они почувствуют изменения ,предадут и глазом не моргнут. Особенно такие ,как бурматкины ,галкины и им подобные.
99% чинуш если они понимают, что одна сторона проиграет,то они обычно к победителю переход.
Константин Коханов: В России существует только оппозиция ортодоксальных евреев к русскому народу. Разве «Открытая Россия», управляемая из Лондона, конкурент «Единой России», а Михаил Ходорковский альтернатива Владимиру Путину?
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Ты Путин – УХОДИ! Нет митингов – ОСТАНЬСЯ!
Все они, конечно, впереди,
Выйдут с НИМ на выборы, несколько ЗАСРАНЦЕВ,
Думая, что смогут победить!
Koretskiy, чего-то у вас плюсиков немного? Штатно служите своим хозяевамб а все прочие этого не ценят? У участников этого обсуждения даже времени нет на полемику. А у вас готовт ответ любому. Видимо, Хорошо платят ваши абрамовичи за идеологически правильную агитацию. Зарабатываете патриотические доллары? Бог в помощь.
Да-да, именно абрамовичи. А ещё ротшильды и рокфеллеры.
mice, я не имею хозяев, милейший. В этом моё отличие от Вас.
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