Акции Ходорковского «Путин надоел!» в Челябинске власти создали режим наибольшего благоприятствования

В Челябинске скромненько, но со вкусом прошла всероссийская акция основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского «Путин надоел» (#НАДОЕЛ), смысл которой заключается в том, чтобы убедить президента России не выдвигаться на следующий срок. Никто не был брошен в автозак и репрессирован. Все было очень культурно, если не сказать интеллигентно. И это не вина руководителя МКС «Единая Россия» в Челябинске, куратора президентских выборов 2018 года, спикера Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, что на митинг пришло всего 30 человек. Скорее всего, это Юревич из Лондона, кукловод своего хомячка Стасика поскупился — видимо слишком большие затраты на защиту от уголовного преследования.

Ну и сам Ходорковский не понял, что он для россиян — олигарх, мироед и еврей, отсиживающийся по заграницам, — не герой, а герой — испачканный в зелёнке Лёха Навальный, ну не может МБХ собирать толпы людей, даже за деньги.

Акция олигарха провалилась, в Москве, например, всего было 250 участников, так что 30 несгибаемых челябинских борцов с кровавым режимом — нормальная статистика, но для нас важно, что митинг #НАДОЕЛ в челябинском гайд-парке — сквере у ДК имени Колющенко — прошёл прекрасно, мирно, никто не был задержан и даже покой демонстрантов охраняли. Хотя от кого охранять-то, все же свои, Станислав Иванович свою задачу выполнил — продемонстрировал солидарность с лондонским эмигрантом Михаилом Валерьевичем, своим хозяином, и Михаилом Борисовичем, покровителем Юревича, его главным ходатаем в поиске политического убежища от злых чекистов.

Это в Тамбове 50 казаков просто разогнали оппозиционных хипстеров с жёлтыми наклейками #НАДОЕЛ, но в Тамбове-то спикер гордумы олигархам-политэмигрантам не служит. В Челябинске и пяти казачков бы хватило, но какой резон, если оба Миши поставили перед Стасом совершенно иную, противоположную задачу?

Сто задержанных в Санкт-Петербурге (почти половина от количества участников), 30 — в Туле, 16 — в Кемерове, превентивные (до начала акции) задержания и профилактические беседы с организаторами фактически сорвали акции Ходорковского в Орле и Рязани, где-то казаки, а где-то НОДовцы, «молодогвардейцы», просто физкультурники и спортсмены свели значение #НАДОЕЛ до нуля, но только не в Челябинске.

Никто не мешал, понятно, что Мошарову #НАДОЕЛ Путин, как и Юревичу Путин #НАДОЕЛ и мешает воровать, — сигнал в Лондон и Вашингтон ушёл и принят, наших борцов с системой из высших эшелонов власти отметили и приметили в лучших домах Парижа и Филадельфии.